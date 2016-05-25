Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Wrio ile yeni bir klavye deneyimi

Uygulamalarda standart klavye diziliminden sıkılanlar varsa, Wrio’nun yeni altıgen tarzda tasarlanmış tuşlarını ve ilginç tuş dizilimini tecrübe etmek isteyebilirler.
2 yıl
4,3b
1
7
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mobil platformlarda, klavye uygulamaları arasında ciddi bir rekabet var ve bazı bilindik isimler yarışta başı çekiyor. Farklılaşmanın zaruri olduğu bu alanda, Wrio şansını denemek isteyen yeni bir klavye uygulaması.

Wrio, geçen yıl Kickstarter üzerinde hayata geçmiş ve beklediği meblağın üzerinde bağış alarak gerçekleşme imkanı bulmuştu. Uygulama, hazırlıkların tamamlanması ile birlikte mobil mağazalardaki yerini de aldı.

Wrio, yazı yazma hızlarında yüzde 20 ila yüzde 70 arasında bir artış vadediyor. Peki bu nasıl oluyor? Yapılan araştırmalar sonucunda, standart klavye tuş diziliminin kullanıcıyı biraz yavaşlattığı görülmüş. Bu bakımdan, altıgen tarzda tuşlardan oluşan ve parmakların daha hızlı bir şekilde ulaşabildiği farklı bir dizilim belirlenmiş.

Ayrıca Bkz. "Rafadan Tayfa artık mobilde"

Bu dizilimde iki adet boşluk tuşu bulunuyor ve her iki parmakla da ulaşılabiliyor. Büyük karakter için, Shift tuşu yerine ilgili tuşu basılı tutarak yukarı sürüklemek yeterli. Sola doğru sürükleme yapma silme işlemi gerçekleştiriyor. Sağa doğru sürükleme ise silinenleri geri getiriyor.

İleri bir kelime tahmin teknolojisi kullanan uygulama, kullanıcının yazma alışkanlıklarını öğrenerek, kelime önerilerini buna göre geliştiriyor. Türkçe desteği olduğu ifade edilen uygulamayı kurduktan sonra, bu desteğin olmadığını fark ettik. Geliştirici, bilgilendirme hatası olduğunu belirterek ilk güncellemede Türkçe dil desteğinin de ekleneceğini açıkladı. Uygulama iOS için 8TL, Android için ise 9TL ancak bir süre sonra yaklaşık yüzde 40 fiyat artışı olacak.

App Store linki için tıklayınız 

Google Play linki için tıklayınız  

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mianfei 2 yıl
Lenovo stok klavyemi kullanıyorum bundan öncede samsung telefonumda stok klavyesini kullanıyodum. Açıkçası bana oto öneri ve eski yazdığım kelimeleri tanıması yetiyor. Şu ekstra uygulamalarida denedim benim için gereksiz geldi bu kaydırma olayinida hic sevmiyorum zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wox 2 yıl
Sakin almayi dusunmeyin. Merak eden var ise WhatsApp tan apk sını gönderebilirim.özelden mesaj atın no veririm. Yazmak çok zor. Türkçe dil yok. Tahmin zaten hiç yok.tema özelleştirmede yok zaten. Yapmışlar ama ot gibi. SwiftKey den şaşmayın derim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ömürcan 2 yıl
Alışmak çok zor. :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pulstar 2 yıl
Klavyeler ikiye ayrılır:
SwiftKey ve diğerleri...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 2 yıl
Uygualamanın'da mı kickstarter'ı oluyormuş?? Arkadaşım uygulamayı hazırlarsın, koyarsın markete tutarsa tutar, tutmazsa tutmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1800210022 2 yıl
TouchPal ve T9'umla mutluyum ben
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dobrasam 2 yıl
Çok pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl ZTE de sanal gerçeklik modasına uydu 2 yıl Özel tasarımlı GeForce GTX 1080 ekran kartları ringe çıkıyor 2 yıl Samsung Galaxy C7 de resmiyete kavuştu 2 yıl Mirror's Edge oyunları televizyon dizisi oluyor 2 yıl SpaceX birazdan roket indirecek, buradan canlı takip edin (Ertelendi) 2 yıl DDR4 bellekte hız rekoru kırıldı: 5 GHz ötesi 2 yıl Motorola’nın modüler telefonu detaylanıyor 2 yıl Yandex Navigasyon İnceleme 2 yıl Şampiyon Beşiktaş, en çok aranan Fenerbahçe 2 yıl Braun, yeni erkek bakım ürünleri ile tek cihazda iddialı çözümler sunuyor 2 yıl ZTE AXON 7: Tasarımı da donanımı da iddialı 2 yıl 5 inçlik bilgisayar GOLE1, destek arıyor 2 yıl General Mobile’dan Google Play Store’da %90 indirim 2 yıl Samsung Galaxy C5 resmiyet kazandı 2 yıl Facebook tüm konuşmalarınızı gizlice dinliyor olabilir 2 yıl Samsung Galaxy Tab Iris duyuruldu: Retina taraması, giriş seviyesine geliyor 2 yıl Şimdi de GeForce GTX 1080 Ti sesleri 2 yıl Pocket Tripod: Cüzdana sığan tripod 2 yıl Samsung Galaxy C5 basın görselleri sızdırıldı 2 yıl Google Maps'e yeni reklamlar ekleniyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Wrio ile yeni bir klavye deneyimi Sonraki Bir patent kavgası da Huawei ve Samsung arasında başlıyor 2 yıl Vodafone Smart Pro 7 mercek altına: En güçlü operatör telefonu 2 yıl Vodafone Smart 7 ailesi lanse edildi: Detaylarını konuştuk 2 yıl Samsung, OLED ekranların yerine QLED ekranlara yöneliyor 2 yıl Xiaomi Mi Drone duyuruldu 2 yıl Eski McDonald's CEO'su: Robotlar saati 15 dolara işçi çalıştırmaktan daha ucuz 2 yıl Vodafone Smart style 7, Getir ile 10 dakikada kapıda 2 yıl Google’da günde yapılan sorgu sayısı dudak uçuklatıyor 2 yıl Twitter medya içeriklerini 140 karakter sınırına dahil etmeyecek 2 yıl Intel 200 serisi çipsetler Computex 2016 fuarında duyurulabilir 2 yıl Schmidt: iPhone kullanıyorum ancak Galaxy S7 daha iyi 2 yıl TÜBİTAK, Uzay Araştırmaları Enstitüsü için personel arayışında 2 yıl Vodafone’dan iki yeni Smart 7 akıllı telefonu 2 yıl Vodafone Smart Pro 7 tanıtıldı: Snapdragon 652 ve 3GB RAM 2 yıl iPhone 7 sızıntıları detaylanıyor 2 yıl Tesla sürücüsü otomatik pilottaki aracıyla otoyolda uyurken yakalandı 2 yıl Bu drone, yüksekliğini otomatik ayarlıyor 2 yıl İklim değişikliğine "sahtekarlık" diyen Donald Trump, golf sahasının sular altında kalmasını istemiyor 2 yıl Hacker'lar bankaların iletişim ağlarını hedef alıyor 2 yıl Çin'in Lityum-iyon pil sektörü üçe katlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim