Wrio ile yeni bir klavye deneyimi

Mobil platformlarda, klavye uygulamaları arasında ciddi bir rekabet var ve bazı bilindik isimler yarışta başı çekiyor. Farklılaşmanın zaruri olduğu bu alanda, Wrio şansını denemek isteyen yeni bir klavye uygulaması.

Wrio, geçen yıl Kickstarter üzerinde hayata geçmiş ve beklediği meblağın üzerinde bağış alarak gerçekleşme imkanı bulmuştu. Uygulama, hazırlıkların tamamlanması ile birlikte mobil mağazalardaki yerini de aldı.

Wrio, yazı yazma hızlarında yüzde 20 ila yüzde 70 arasında bir artış vadediyor. Peki bu nasıl oluyor? Yapılan araştırmalar sonucunda, standart klavye tuş diziliminin kullanıcıyı biraz yavaşlattığı görülmüş. Bu bakımdan, altıgen tarzda tuşlardan oluşan ve parmakların daha hızlı bir şekilde ulaşabildiği farklı bir dizilim belirlenmiş.

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Bu dizilimde iki adet boşluk tuşu bulunuyor ve her iki parmakla da ulaşılabiliyor. Büyük karakter için, Shift tuşu yerine ilgili tuşu basılı tutarak yukarı sürüklemek yeterli. Sola doğru sürükleme yapma silme işlemi gerçekleştiriyor. Sağa doğru sürükleme ise silinenleri geri getiriyor.

İleri bir kelime tahmin teknolojisi kullanan uygulama, kullanıcının yazma alışkanlıklarını öğrenerek, kelime önerilerini buna göre geliştiriyor. Türkçe desteği olduğu ifade edilen uygulamayı kurduktan sonra, bu desteğin olmadığını fark ettik. Geliştirici, bilgilendirme hatası olduğunu belirterek ilk güncellemede Türkçe dil desteğinin de ekleneceğini açıkladı. Uygulama iOS için 8TL, Android için ise 9TL ancak bir süre sonra yaklaşık yüzde 40 fiyat artışı olacak.

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