Wunderlist Beta, Windows Phone 8.1 cihazlar için kullanıma sunuldu

Mac, Windows, Chromebook, Kindle Fire, Android ve iOS platformunda yer alan popüler yapılacak listesi hazırlama uygulaması Wunderlist, Beta olarak Windows Phone 8.1 cihazlar için de kullanıma sunuldu

Temel olarak kişilerin yapılacak listeleri hazırlamasına imkan tanıyan Wunderlist, beta olarak kullanıma sunulan Windows Phone 8.1 sürümüyle oldukça modern bir arayüzle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Farklı platformlar arasında gerçek zamanlı liste senkronizasyonu yapabilen uygulama, farklı kişilerle ortak liste paylaşımı noktasında da oldukça faydalı bir yapı ortaya koyuyor.

Ücretsiz olarak sunulan Wunderlist Beta sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/wunderlist-now-available-windows-phone-public-beta