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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Wunderlist Beta, Windows Phone 8.1 cihazlar için kullanıma sunuldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
391
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10
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Wunderlist Beta, Windows Phone 8.1 cihazlar için kullanıma sunuldu
Mac, Windows, Chromebook, Kindle Fire, Android ve iOS platformunda yer alan popüler yapılacak listesi hazırlama uygulaması Wunderlist, Beta olarak Windows Phone 8.1 cihazlar için de kullanıma sunuldu
Temel olarak kişilerin yapılacak listeleri hazırlamasına imkan tanıyan Wunderlist, beta olarak kullanıma sunulan Windows Phone 8.1 sürümüyle oldukça modern bir arayüzle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Farklı platformlar arasında gerçek zamanlı liste senkronizasyonu yapabilen uygulama, farklı kişilerle ortak liste paylaşımı noktasında da oldukça faydalı bir yapı ortaya koyuyor.
Ücretsiz olarak sunulan Wunderlist Beta sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/wunderlist-now-available-windows-phone-public-beta Yorum Yaz
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Microsoft Specialist 5 yıl
Şuanda beta değil. Tam surum mağazada
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PapyonluLejyon 5 yıl
Android kullanıcıları guncelleme alamıyo diye yırtınıyo biz betadan çıkamıyoz diye yırtınıyoz kardeşim deneme tahtasınıyız yeter.bi elinizde deneyin uygulamaların yarısını Fb beta kilit ekranı beta gorursunuz yakında wpye gelen oyunlarda beta olarak gelir.
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Debonair Monkey 5 yıl PapyonluLejyon
1zeus1

Android kullanıcıları guncelleme alamıyo diye yırtınıyo biz betadan çıkamıyoz diye yırtınıyoz kardeşim deneme tahtasınıyız yeter.bi elinizde deneyin uygulamaların yarısını Fb beta kilit ekranı beta gorursunuz yakında wpye gelen oyunlarda beta olarak gelir.

kardeş sende amma çekmişsin ve windows phoneden her yerde yakınıyorsun
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akgozoktay 5 yıl
Bu beta olayinda microsofta kizmiyorum. Bu aptal firmalarin isi ne yapacaksa yapsin uygulamayi. Gorende sanacak photoshop autocad gibi program. Lan microsoft ne halleredustun
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ewwliya 5 yıl
Bu da beta. Yakışır.
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AYAKKABI_KUTUSU 5 yıl ewwliya
ewwliya

Bu da beta. Yakışır.


wp8 in kendisi zaten beta sayılır
Wp 9 da artık tam sürüm işletim sistemi olarak kullanmaya başlarız.
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