XBMC ve Ouya işbirliğine gidiyor

Kickstarter üzerinde rekor bağış elde ettikten sonra önemli oyun yapımcılarını ve hizmet sunucularını arkasına alan Ouya Android'li oyun konsolu projesi, medya içerikleri için de yeni bir işbirliğine gidiyor.





Çapraz platform medya merkezi hizmeti ile tanınan XBMC, Android için geliştirdiği uygulamasını Ouya'ya port edebilmek için, konsolun erken prototiplerine erişim imkanını elde etti.





Sitesinden işbirliğinin duyurusunu yapan XBMC organizasyonu, Ouya ile görüşmelerin devam ettiğini, ekibin üçte birinin Ouya destekçisi olduğunu, Ouya ekibinin de XBMC'yi desteklediğini açıkladı.





Konsol sahipleri böylece Ouya üzerinden tüm popüler video ve müzik dosyalarını oynatabilecekken, ağ üzerindeki herhangi bir kaynaktan da multimedya akışlarını alabilecek.





Vevo ve Onlive hizmetlerinin ardından XBMC ile de Ouya'nın fonksiyonelliği artmış olacak.



