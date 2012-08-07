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XBMC ve Ouya işbirliğine gidiyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kickstarter üzerinde rekor bağış elde ettikten sonra önemli oyun yapımcılarını ve hizmet sunucularını arkasına alan Ouya Android'li oyun konsolu projesi, medya içerikleri için de yeni bir işbirliğine gidiyor.

Çapraz platform medya merkezi hizmeti ile tanınan XBMC, Android için geliştirdiği uygulamasını Ouya'ya port edebilmek için, konsolun erken prototiplerine erişim imkanını elde etti.

Sitesinden işbirliğinin duyurusunu yapan XBMC organizasyonu, Ouya ile görüşmelerin devam ettiğini, ekibin üçte birinin Ouya destekçisi olduğunu, Ouya ekibinin de XBMC'yi desteklediğini açıkladı.

Konsol sahipleri böylece Ouya üzerinden tüm popüler video ve müzik dosyalarını oynatabilecekken, ağ üzerindeki herhangi bir kaynaktan da multimedya akışlarını alabilecek.

Vevo ve Onlive hizmetlerinin ardından XBMC ile de Ouya'nın fonksiyonelliği artmış olacak.


http://xbmc.org/natethomas/2012/08/07/xbmc-and-ouya-oh-yeah/ Yorum Yaz
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atheet 7 yıl en beğenilen
Bundan bir tane almak şart oldu artık.
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chiangyao08 7 yıl
Türkiye Fiyatı Tahminen 250-350 TL Arası Bişey Olacaktır.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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maglev45 7 yıl
Hasan Aktas
Türkiye Fiyatı Tahminen 250-350 TL Arası Bişey Olacaktır.

an itibariyle 79€ ediyor, dolar düşüp 75€ sınırına geldiği an gümrük vergisiz alabiliriz. şu an 177lira ediyor zaten. aslında distr., kargo, garanti derken 200-250lira arası bir fiyat çok değil aslında.
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eco67 7 yıl
Tek temennim bu kadar bağıştan, yatırımdan, destekten sonra ortaya bir fiyasko çıkmaması. İnşallah ellerine yüzlerine bulaştırmazlar.Beklemedeyiz hadi hayırlısı.
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bocekgrafik 7 yıl
Çok hızlı yayılacaklar sanki. Öyle ki, tekelci Sony ve Microsoft'u bile sollayabilirler bir süre sonra. Yasakçı/kısıtlamacı olmayan, özgürlüken yana olanlar hep hızlı yayılmışlardır çünkü...
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AktasEntertainment 7 yıl
Türkiye Fiyatı Tahminen 250-350 TL Arası Bişey Olacaktır.
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IceRulez 7 yıl
forza5454
atheetBundan bir tane almak şart oldu artık.
şart koşmadan önce bi fiyatını görelim bakalım

99$
1 Yanıt Yanıtla +1
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Amedra 7 yıl IceRulez
IceRulez
forza5454
Orijinalden alıntı: atheetBundan bir tane almak şart oldu artık.
şart koşmadan önce bi fiyatını görelim bakalım

99$

mâkulmuş.
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oKsyqeN 7 yıl
atheet
Bundan bir tane almak şart oldu artık.

şart koşmadan önce bi fiyatını görelim bakalım
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atheet 7 yıl en beğenilen
Bundan bir tane almak şart oldu artık.
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