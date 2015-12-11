X-Men: Apocalypse'in ilk fragmanı yayınlandı

Marvel'in en sevilen çizgi roman serilerinden biri olan X-Men, beyaz perdedeki yolculuğuna devam ediyor. Son yıllarda vizyona giren Birinci Sınıf ve Geçmiş Günler Gelecek gibi başarılı filmlerle yeniden hayat bulan X-Men serisinin yeni filmi X-Men: Apocalypse, önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak. Son iki filmde olduğu gibi yine X-Men karakterlerinin gençlik yıllarına odaklanacak olan Apocalypse için meraklı bekleyiş sürerken, filmden ilk fragman ve yeni bir poster yayınlandı.

X-Men serisinin beyaz perdedeki yolculuğuna öncülük eden Bryan Singer tarafından yönetilen X-Men: Apocalypse, Profesör X ve ekibini bugüne kadar karşılaştıkları en güçlü düşmanla karşı karşıya getirecek. Tarihin başından beri farklı uygarlıklar tarafından tanrı olarak görülen ve ilk mutant olan Apocalypse, binlerce yıllık uykusundan uyandıktan sonra dünyayı yeniden şekillendirmek için yeni müritler toplamaya başlayacak. Aralarında Magneto'nun da bulunduğu takipçileriyle birlikte dünyayı insanlardan arındırmak isteyen Apocalypse'i durdurma görevi, Profesöt X ve genç mutantlardan oluşan X-Men'e düşecek.

James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Evan Peters, Rose Byrne ve Lucas Till, önceki filmlerde de canlandırdıkları rolleriyle geri dönecekler. Filme adını veren Apocalypse'i ise Oscar Isaac canlandıracak.

Ayrıca Cyclops, Storm, Jean Grey, Nightcrawler ve Angel gibi sevilen X-Men karakterleri de yeni filmle beraber seriye dahil olacak. Cyclops'u Tye Sheridan, Storm'u Alexandra Shipp, Jean Grey'i Sophie Turner, Nightcrawler'ı Kodi Smit-McPhee, Angel'ı ise Ben Hardy canlandıracak.Önümüzdeki yılın en merak edilen filmlerinden biri olan X-Men: Apocalypse, 27 Mayıs 2016'da vizyona girecek.

http://collider.com/x-men-apocalypse-trailer/