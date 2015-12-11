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X-Men: Apocalypse'in ilk fragmanı yayınlandı

2016'nın en merak edilen filmlerinden biri olan X-Men: Apocalypse'ten ilk fragman ve yeni bir poster yayınlandı. Yeni filmde, X-Men ekibi tarihin en güçlü mutantıyla karşı karşıya gelecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,8b
1
47
Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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X-Men: Apocalypse'in ilk fragmanı yayınlandı
Marvel'in en sevilen çizgi roman serilerinden biri olan X-Men, beyaz perdedeki yolculuğuna devam ediyor. Son yıllarda vizyona giren Birinci Sınıf ve Geçmiş Günler Gelecek gibi başarılı filmlerle yeniden hayat bulan X-Men serisinin yeni filmi X-Men: Apocalypse, önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak. Son iki filmde olduğu gibi yine X-Men karakterlerinin gençlik yıllarına odaklanacak olan Apocalypse için meraklı bekleyiş sürerken, filmden ilk fragman ve yeni bir poster yayınlandı.
 X-Men serisinin beyaz perdedeki yolculuğuna öncülük eden Bryan Singer tarafından yönetilen X-Men: Apocalypse, Profesör X ve ekibini bugüne kadar karşılaştıkları en güçlü düşmanla karşı karşıya getirecek. Tarihin başından beri farklı uygarlıklar tarafından tanrı olarak görülen ve ilk mutant olan Apocalypse, binlerce yıllık uykusundan uyandıktan sonra dünyayı yeniden şekillendirmek için yeni müritler toplamaya başlayacak. Aralarında Magneto'nun da bulunduğu takipçileriyle birlikte dünyayı insanlardan arındırmak isteyen Apocalypse'i durdurma görevi, Profesöt X ve genç mutantlardan oluşan X-Men'e düşecek.
 James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Evan Peters, Rose Byrne ve Lucas Till, önceki filmlerde de canlandırdıkları rolleriyle geri dönecekler. Filme adını veren Apocalypse'i ise Oscar Isaac canlandıracak.
Ayrıca Cyclops, Storm, Jean Grey, Nightcrawler ve Angel gibi sevilen X-Men karakterleri de yeni filmle beraber seriye dahil olacak. Cyclops'u Tye Sheridan, Storm'u Alexandra Shipp, Jean Grey'i Sophie Turner, Nightcrawler'ı Kodi Smit-McPhee, Angel'ı ise Ben Hardy canlandıracak.Önümüzdeki yılın en merak edilen filmlerinden biri olan X-Men: Apocalypse, 27 Mayıs 2016'da vizyona girecek.
 
X-Men: Apocalypse'in ilk fragmanı yayınlandı

http://collider.com/x-men-apocalypse-trailer/ Yorum Yaz
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JessieJ 3 yıl en beğenilen The Balance
Howard Stark

Xmen ile wolverine i karıştıran kaldı mı diye düşünüyordum varmış demek.

Xmen bir grup. Önderi Professor X .
Zaten ismini bile X Man diye yazmışsınız.

John Lennon'suz The Beatles, Mazhar'sız MFÖ neyse Wolverine'siz X-Men de odur bana göre...
Howard StarkXmen ile wolverine i karıştıran kaldı mı diye düşünüyordum varmış demek.Xmen bir grup. Önderi Professor X .
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1 Yanıt Yanıtla +17
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The Balance 3 yıl muratbkk
Xmen ile wolverine i karıştıran kaldı mı diye düşünüyordum varmış demek.

Xmen bir grup. Önderi Professor X .
Zaten ismini bile X Man diye yazmışsınız.
Xmen ile wolverine i karıştıran kaldı mı diye düşünüyordum varmış demek.Xmen bir grup. Önderi Professor X .Zaten ismini bile X Man diye yazmış...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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MPT-76 3 yıl JessieJ
JessieJ
Howard Stark

Xmen ile wolverine i karıştıran kaldı mı diye düşünüyordum varmış demek.

Xmen bir grup. Önderi Professor X .
Zaten ismini bile X Man diye yazmışsınız.

John Lennon'suz The Beatles, Mazhar'sız MFÖ neyse Wolverine'siz X-Men de odur bana göre...

Aynen katılıyorum. Wolverine siz x-men mi olur yahu?
JessieJHoward StarkXmen ile wolverine i karıştıran kaldı mı diye düşünüyordum varmış demek.Xmen b...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 3 yıl
wolverin olsaydı daha güzel olurdu
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metroid 3 yıl
Filmdeki Apocalypse çizgi filmden uyarlanacak diye bir haber çıktı da benim mi haberim yok.


"Ortada wolverine yok ki apocalypte en büyük rol alan kişilerden biri gerçeğinde "

Burada ne denmek istemiş anlayan beri gelsin.

Şunu da belirteyim X-Men'in çizgi romanıyla çizgi filmi arasında bayağı bir fark var. O yüzden sırf izlediğinizle X-Men'i biliyor olmuyorsunuz.
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Patren 3 yıl
çizgi filmindeki Apocalypse hiç alakası yok
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caneycaney 3 yıl
şaka gibi yahu şunu disneyin eline verin 1000 kat iyisini yapar.Deadpool da bunların elinde içine ediyorlar herşeyin

Profesor dediğin adam kel olur yaşlı olur.Bunlar hiç mi izlememişler gerçek xmani.Apocalypse de böyle olur.Ortada wolverine yok ki apocalypte en büyük rol alan kişilerden biri gerçeğinde

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Seyrim 3 yıl
X man serisini de bozdular..
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metroid 3 yıl Seyrim
Seyrim

X man serisini de bozdular..

"X-Man" diye bir seri hiçbir zaman olmadı, o yüzden bozmaları mümkün değil.
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X-FI 3 yıl
Bu ne ya? Hiçbir şey anlamadım fragmanden.. Ne zamanda geçiyor zaten allakbullak oldu artık x-men serisi.. Bunu bepenip tüyleri diken diken olan insanda var yani :D şaşırıyorum valla... BvsS varken.
Bana birisi anlatsın diyecemde, kimse çıkmayacak biliyorum.
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metroid 3 yıl X-FI
X-FI

Bu ne ya? Hiçbir şey anlamadım fragmanden.. Ne zamanda geçiyor zaten allakbullak oldu artık x-men serisi.. Bunu bepenip tüyleri diken diken olan insanda var yani :D şaşırıyorum valla... BvsS varken.

Bana birisi anlatsın diyecemde, kimse çıkmayacak biliyorum.

Kim neyi anlatsın ,anlamadım? Beğeni kişiseldir, kişiden kişiye değişir. Senin beğendiğini başkası beğenir, başkasının beğendiğini sen beğenmezsin. Gayet normal bir olay.
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Kulak Misafiri 3 yıl
Ya açıkçası DC evreninden sonra Marvel'in biraz havası söndü gibi. Sıkıldım belki de ondandır.
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metroid 3 yıl Kulak Misafiri
Kulak Misafiri

Ya açıkçası DC evreninden sonra Marvel'in biraz havası söndü gibi. Sıkıldım belki de ondandır.






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Yazamsar 3 yıl
Fragmandan boş gibi geldi bana ya ne ise çıksın bakarız
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BekirTemel 3 yıl
Hugh Jackman yok mu şimdi
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BLacKeLDiaBLo 3 yıl
CGI... neyse...
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