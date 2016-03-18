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X-Men: Apocalypse'ten yeni fragman

Bu yılın en merak edilen filmlerinden biri olan X-Men: Apocalypse'in yeni fragmanı yayınlandı. Fragman, X-Men'i bugüne kadar karşılaştıkları en zorlu düşmanın beklediğini gösteriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,4b
1
40
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Çizgi roman dünyasının en sevilen serilerinden biri olan X-Men, bu yaz vizyona girecek yeni filmi X-Men: Apocalypse ile bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıkacak. X-Men: Birinci Sınıf ile başlayan ve geçmişte geçen yeni film serisinin üçüncü filmi olan X-Men: Apocalypse, Profesör X ve öğrencilerini tanrısal güçlere sahip bir mutant ile karşı karşıya getirecek.
Film, adını X-Men evreninin ilk mutantı olan Apocalypse'ten alıyor. Tarih boyunca çeşitli medeniyetler tarafından tanrı olarak görülen Apocalypse'in binlerce yıl süren uykusunda uyanması, dünyayı büyük bir tehdit ile karşı karşıya getiriyor. Yeni bir dünya düzeni kurmak için insanları yok etmek isteyen Apocalypse, kendisine bu görevinde yardım etmeleri için dört güçlü mutantı yanına alıyor. Mahşerin Dört Atlısı olarak bilinen bu dört mutant arasında Magneto ve Storm da yer alıyor.
 X-Men: Geçmiş Günler Gelecek ile yönetmen koltuğuna geri dönen Bryan Singer'ın yönettiği X-Men: Apocalypse'in başrollerinde: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Oscar Isaac, Nicholas Hoult, Rose Byrne, Tye Sheridan, Sophie Turner, Olivia Munn, Lucas Till, Evan Peters, Kodi Smit-McPhee ve Alexandra Shipp yer alıyor. Bu yılın merakla beklenen filmlerinden biri olan X-Men: Apocalypse, 19 Mayıs'ta gösterime girecek.
X-Men: Apocalypse'ten yeni fragman
 

http://collider.com/x-men-apocalypse-new-trailer/ Yorum Yaz
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djfilifoto 3 yıl en beğenilen
x-man geçmiş günler gelecek bölümüyle zirvesini yapmıştı bence. wolverin yoksa yolverin gitsin.
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Woogyboo 3 yıl
Sırf Jennifer Lawrence oynuyor diye bu mystique ön planda. Hayır normalde comicte de öyle olabilir, ama önceki filmlerde mystique gereksiz biri gibi gösterilmedi mi? Yoksa benim gözümden kaçtı da bu böyle ana karakter olabilecek kadar mutasyon falan mı geçirdi?

Birde Sophie Turner var, herhangi bir aksiyon sahnesi göremedik kendisinden, umarım film boyunca yaptığı tek şey fragmanlardaki gibi aval aval etrafa bakmak olmaz.

Fragman genel olarak güzel ama.
Sırf Jennifer Lawrence oynuyor diye bu mystique ön planda. Hayır normalde comicte de öyle olabilir, ama önceki filmlerde mystique gereksiz biri gibi gösterilme...
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HayalineMahkumum 3 yıl
Yanlız Huk cekmın yok :(( üzdün beni marvıl :(
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oyundelisi333 3 yıl
wolverine var diye biliyorum ben kucuk ama önemli bir sahne için konuk oyuncudur pek çok yerde yapılmış yorumlara ragmen hala olucağına inanıyorum.
wolverine finalde yok artık diyeceğimiz bir sahnede kilit noktada olucaktır tabi hugh jackman olarak mı çıkar yoksa başkası mı bilemiyorum ama hugh değilse bile onun yeri dolmaz ama en az hugh jackman kadar kalıplı bu role yakışacak birisi bile olsa yeter;
Çünkü apocalipse wolverinsiz olamaz bir şeyler eksik kalır gözler arıyor çünkü wolverini
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DH Misafiri 3 yıl
Yabancı bir belgeselde izlemiştim, Genelde yönetmenler ve yazarların konuştuğu şuydu. Her filmin içeriğinde bir konu vardır. Bu çizgi filmde olsa asında bir mesaj verir diyorlardı. Mesela son yıllarda yapılan filmlerin çoğusu ABDnin yıkılışını konu aldığı gibi, hep yeni dünya düzeninden bahseder. Benim için filmler görsellikten öte değil ama gerçekte film yapımcılarına ve yönetmenlerin kimliklerine bakınca belgeselde söylenilenlere katılıyorum. Özet şu: Yeni dünya düzeninde ABD'den Yahudiler desteği çekiyorlar, maddi güç İsraile kayıyor. Yeni düşman müslümanlık zira müslümanların bulundukları coğrafya yeraltı kaynakları bakımından çok zengin. Müslümanların başlarındaki maşalar ise hergeçen gün uyanıyor ve baş kaldırıyorlar. Dünyada her geçen gün kaynak sıkıntısı baş gösteriyor. Google, Facebook, İntel vb gibi teknoloji firmalarının kurucuları hep yahudiler ve inanış olarak kendileri efendi çünkü kendileri şeytandan -ateş- diğerleri ise topraktan -adem- geliyor. Ateş topraktan üstün olduğundan heryeri sömürebilirler, çünkü onlara göre Tanrı dünyayı onlara vermiş. Filmlerde sürekli sürekli bir güç var veya tabii bir olay neticesinde özellikle ABD, İngiltere gibi devletlerin çökmesi, insanların Çine, Rusyaya gitmesi işleniyor.....Komple Teorisi ? Olabilir ama realitesi çok. imdb de belgeseller bölümünde adı sanı duyulmayan pek çok belgeselde benzer konular işleniyor. Gıda, Petrol, Savaş, Para gibi konularda Yahudilerin aslında ne kadar güçlü olduğunu görebilirsiniz.
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-Çesut Mevik- 3 yıl
X-men = hugh jackman dır sırf first class filminde 30 saniye gözüktü diye izlemiştim first clası arkadaşın dediğini gibi wolverin yoksa yolverin bencede
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WB 3 yıl
Kakasi cikmaya basladi artik, cocukluklari genclikleri yasliliklari derken yetti artik..
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Mutlak.Sıfır 3 yıl
2000'liler bizlerin Wolverine'le olan bağını bilmezler o yüzden Wolverine'siz bir X-Men şerbeti olmayan baklavaya benzer. Ayrıca bu seri de gittikçe çocuk filmlerine dönüşmeye başladı. Avengers'de falan olduğu gibi.
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ADANAL1 3 yıl
Professor X in halısı aynı bizim halılardan :)
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LooKLooK 3 yıl
Kalitesini bozmadan bu denli devam edebilen ender serilerden biri x-man
bir diğeride maymunlar cehennemi
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SEO-Uzmanı 3 yıl
filmi izlemeden önce !

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junex 3 yıl
Artık filmler gereğinden fazla yapay. Tamam x men gibi bi filmde doğallık ne arar ama filmin bari yarısı stüdyo dışında cekilseydi be.
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YediGüzelAdam 3 yıl
Biz X man in X sini Wolwerine in Pençelerini kavrayıp x yapışından öğrendik hatta ilk çıktığı dönem x men denince aklıma o geliyordu.
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GLaDiaTR01 3 yıl
Fragman güzel bakalım film nasıl olacak.
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Master_Evil 3 yıl
mutant tanrı ve mahşerin dört atlısı
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