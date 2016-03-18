X-Men: Apocalypse'ten yeni fragman

Çizgi roman dünyasının en sevilen serilerinden biri olan X-Men, bu yaz vizyona girecek yeni filmi X-Men: Apocalypse ile bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıkacak. X-Men: Birinci Sınıf ile başlayan ve geçmişte geçen yeni film serisinin üçüncü filmi olan X-Men: Apocalypse, Profesör X ve öğrencilerini tanrısal güçlere sahip bir mutant ile karşı karşıya getirecek.

Film, adını X-Men evreninin ilk mutantı olan Apocalypse'ten alıyor. Tarih boyunca çeşitli medeniyetler tarafından tanrı olarak görülen Apocalypse'in binlerce yıl süren uykusunda uyanması, dünyayı büyük bir tehdit ile karşı karşıya getiriyor. Yeni bir dünya düzeni kurmak için insanları yok etmek isteyen Apocalypse, kendisine bu görevinde yardım etmeleri için dört güçlü mutantı yanına alıyor. Mahşerin Dört Atlısı olarak bilinen bu dört mutant arasında Magneto ve Storm da yer alıyor.

X-Men: Geçmiş Günler Gelecek ile yönetmen koltuğuna geri dönen Bryan Singer'ın yönettiği X-Men: Apocalypse'in başrollerinde: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Oscar Isaac, Nicholas Hoult, Rose Byrne, Tye Sheridan, Sophie Turner, Olivia Munn, Lucas Till, Evan Peters, Kodi Smit-McPhee ve Alexandra Shipp yer alıyor. Bu yılın merakla beklenen filmlerinden biri olan X-Men: Apocalypse, 19 Mayıs'ta gösterime girecek.

http://collider.com/x-men-apocalypse-new-trailer/