Xbox 360 Dashboard yeni video servisleriyle hizmete açıldı

Haber Editörü
Microsoft'un rekortmen oyun konsolu Xbox 360 modelinin evlerimizin oturma odasında sadece oyun amaçlı değil ayrıca bir eğlence merkezi olması amacıyla başlattığı çalışmaların sonuna gelindi ve yenilenmiş Xbox LIVE Dashboard pilot olarak bugün denemelere başladı.
Dünya çapında 57 milyon kullanıcısı olan konsolunu yeni bir tecrübeyle buluşturmak isteyen Microsoft yaklaşık video ve müzik yayını 40'tan fazla kanalla işbirliği yaptı. Yeni hizmet Kinect eksenli bir tecrübeyi de kullanıcılara yaşatacak.
6 Aralık itibariyle hizmet tüm kullanıcılara sunulmuş olacak. 2012 yılı başlarına kadar da kısım kısım içerik kanalları platforma dahil edilecek. Xbox LIVE ile sunulacak kanallar şöyle sıralanıyor:
6 Aralık:
Epix. Amerika Birleşik Devletleri
Xbox LIVE (ESPN) ESPN. Amerika Birleşik Devletleri
Hulu. Japonya
Hulu Plus. Amerika Birleşik Devletleri
LOVEFILM. Büyük Britanya
Netflix. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri
Premium Play (Mediaset). İtalya
Sky Go (SkyDE). Avusturya, Almanya
Movistar Imagenio. İspanya
TODAY (MSNBC). Amerika Birleşik Devletleri
Aralık ayı sonlarında:
4 on Demand (C4). Büyük Britanya
IView ABC (Australian Broadcasting Corp). Avustralya
AlloCiné. Fransa (AlloCiné), Almanya (Filmstarts), İspanya (Sensacine), İngiltere (screenrush)
Astral Medya Disney XD (Astral Medya). Kanada
Blinkbox (Blinkbox). Büyük Britanya
YouTube (Sony Pictures). Avustralya, Kanada, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri
Dailymotion. 32 ülke
Demand 5 (Beş). Büyük Britanya
DIGI + (CANAL +). İspanya
GolTV (Mediapro). İspanya
Iheartradio (Clear Channel). Amerika Birleşik Devletleri
Mediathek / ZDF (ZDF). Almanya
MSN. Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Meksika, İngiltere
MSNBC.com. Amerika Birleşik Devletleri
MUZU.TV. Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık
Ninemsn. Avustralya
Real Sports (Maple Leaf Spor). Kanada
Rogers on Demand (Rogers Media). Kanada
On Demand SBS. Avustralya
TMZ (Warner Bros). Kanada, Amerika Birleşik Devletleri
TVE (RTVE.es). İspanya
Xbox LIVE (UFC) UFC. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri
Verizon FiOS TV. Amerika Birleşik Devletleri
VEVO. Kanada, İrlanda, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri
Vudu (Wal-Mart). Amerika Birleşik Devletleri
YouTube. 24 ülkede kullanılabilir küresel
2012 başları:
Antena 3 (de Televisión Antena 3). İspanya
BBC (BBC). Büyük Britanya
CinemaNow (Best Buy). Amerika Birleşik Devletleri
HBO GO (HBO). Amerika Birleşik Devletleri
MLB.TV (MLB Advanced Media). Avustralya, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Hindistan, İrlanda, İtalya, Japonya, Kore, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Polonya, Rusya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, Tayvan, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri
Telenovelas / Spor (Televisa). Brezilya, Şili, Kolombiya, Fransa, İtalya, Meksika, İspanya, Birleşik Krallık
On Demand Xfinity (Comcast). Amerika Birleşik Devletleri
Yorum Yaz Paylaş Tweetle