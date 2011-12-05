Xbox 360 Dashboard yeni video servisleriyle hizmete açıldı

Microsoft'un rekortmen oyun konsolu Xbox 360 modelinin evlerimizin oturma odasında sadece oyun amaçlı değil ayrıca bir eğlence merkezi olması amacıyla başlattığı çalışmaların sonuna gelindi ve yenilenmiş Xbox LIVE Dashboard pilot olarak bugün denemelere başladı.





Dünya çapında 57 milyon kullanıcısı olan konsolunu yeni bir tecrübeyle buluşturmak isteyen Microsoft yaklaşık video ve müzik yayını 40'tan fazla kanalla işbirliği yaptı. Yeni hizmet Kinect eksenli bir tecrübeyi de kullanıcılara yaşatacak.





6 Aralık itibariyle hizmet tüm kullanıcılara sunulmuş olacak. 2012 yılı başlarına kadar da kısım kısım içerik kanalları platforma dahil edilecek. Xbox LIVE ile sunulacak kanallar şöyle sıralanıyor:





6 Aralık:





Epix. Amerika Birleşik Devletleri

Xbox LIVE (ESPN) ESPN. Amerika Birleşik Devletleri

Hulu. Japonya

Hulu Plus. Amerika Birleşik Devletleri

LOVEFILM. Büyük Britanya

Netflix. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri

Premium Play (Mediaset). İtalya





Sky Go (SkyDE). Avusturya, Almanya

Movistar Imagenio. İspanya

TODAY (MSNBC). Amerika Birleşik Devletleri





Aralık ayı sonlarında:





4 on Demand (C4). Büyük Britanya

IView ABC (Australian Broadcasting Corp). Avustralya

AlloCiné. Fransa (AlloCiné), Almanya (Filmstarts), İspanya (Sensacine), İngiltere (screenrush)

Astral Medya Disney XD (Astral Medya). Kanada

Blinkbox (Blinkbox). Büyük Britanya

YouTube (Sony Pictures). Avustralya, Kanada, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri

Dailymotion. 32 ülke

Demand 5 (Beş). Büyük Britanya

DIGI + (CANAL +). İspanya

GolTV (Mediapro). İspanya

Iheartradio (Clear Channel). Amerika Birleşik Devletleri

Mediathek / ZDF (ZDF). Almanya

MSN. Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Meksika, İngiltere

MSNBC.com. Amerika Birleşik Devletleri

MUZU.TV. Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık

Ninemsn. Avustralya

Real Sports (Maple Leaf Spor). Kanada

Rogers on Demand (Rogers Media). Kanada

On Demand SBS. Avustralya

TMZ (Warner Bros). Kanada, Amerika Birleşik Devletleri

TVE (RTVE.es). İspanya

Xbox LIVE (UFC) UFC. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri

Verizon FiOS TV. Amerika Birleşik Devletleri

VEVO. Kanada, İrlanda, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri

Vudu (Wal-Mart). Amerika Birleşik Devletleri

YouTube. 24 ülkede kullanılabilir küresel





2012 başları:





Antena 3 (de Televisión Antena 3). İspanya

BBC (BBC). Büyük Britanya

CinemaNow (Best Buy). Amerika Birleşik Devletleri

HBO GO (HBO). Amerika Birleşik Devletleri

MLB.TV (MLB Advanced Media). Avustralya, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Hindistan, İrlanda, İtalya, Japonya, Kore, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Polonya, Rusya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, Tayvan, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri





Telenovelas / Spor (Televisa). Brezilya, Şili, Kolombiya, Fransa, İtalya, Meksika, İspanya, Birleşik Krallık





On Demand Xfinity (Comcast). Amerika Birleşik Devletleri