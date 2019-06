Xbox Live Gold Haziran 2019 oyunları açıklandı

Microsoft, Haziran 2019'daüyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı.listesindevekullanıcılarını bekleyen dört farklı oyun yer alıyor. Bu ayın oyunları geçen aya göre biraz daha iyi olmuş diyebiliriz.Xbox One tarafındavebu ayın ücretsiz oyunları olacak. Xbox 360 tarafında isevehaziran ayının oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabilecek.NHL 19 (1 - 30 Haziran)Rivals of Aether (16 Haziran - 15 Temmuz)Portal (1 - 15 Haziran)Earth Defense Force 2017 (16 - 30 Haziran)