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Xbox Live Gold Haziran 2019 oyunları açıklandı

Microsoft, Xbox Live Gold üyelerine haziran ayında ücretsiz sunacağı oyunları açıkladı. Bu ayın listesinde yine Xbox One kullanıcılarını yine dört farklı oyun bekliyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Microsoft, Haziran 2019'da Xbox Live Gold üyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Haziran ayı listesinde Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen dört farklı oyun yer alıyor. Bu ayın oyunları geçen aya göre biraz daha iyi olmuş diyebiliriz.

Xbox One tarafında NHL 19 ve Rivals of Aether bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Xbox 360 tarafında ise Portal ve Earth Defense Force 2017 haziran ayının oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabilecek.

Xbox One

NHL 19 (1 - 30 Haziran)
Rivals of Aether (16 Haziran - 15 Temmuz)

Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)

Portal (1 - 15 Haziran)
Earth Defense Force 2017 (16 - 30 Haziran)

 

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DH Misafiri 1 hf.
Arkadaşlar sakın x box almayın sakın makine arıza yaptı xbox arayın çıktı Türkiye Microsoft u aradım uzun süre dir alıpta kullanmadığım x box one x scorpio da kronik sorun çıktı teknosa faturalı olmasına rağmen teknosa değil mutlaka bize gönderin dendi neredeyse hiç kullanmadığım cihazı Microsoft'a gönderdim DİKKAT DİKKAT bana kendi kolisine koymayın kayboluyor dendi bende koliye koyup kargoya teslim edene kadar video çektim aradan bir hafta geçmesine rağmen cihaz bize gelmedi bize ulaşmadı dediler ben video çektim deyince cihaz ortaya çıktı birsürü tantana neyse bana yerine başka eski tamir görmüş refurbished cihaz gönderdiler dış kısmı değişmiş fakat başka bir renk öyle hor kullanılmış ki giriş çıkışlar toz içinde ve giriş çıkış kısımları komple çizik resim attım ben kendi cihazı mı istiyorum teknosa ya vereceğim dedim gönderin çizik cihazı bizde sizin cihazı gönderelim dediler fatura teknosa üstüne olduğu için hiç bir yasal hakkımı kullanamıyorum cihazı geri gönderdim benim cihazı geri vereceğiz dedikleri halde yok dediler yurt dışına gönderdik dediler sizin cihazı veremeyiz dediler cihaz gitti fatura teknosa üstüne olduğundan hiç bir kanuni hakkımı kullanamıyorum sakın x box almayın.
4 Yanıt Yanıtla +1
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mbcyber 1 hf. DH Misafiri
Ne diyon hacı sen? Noktalama işareti diye bişey duydun mu hayatında?
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sorceress 1 hf. DH Misafiri
Günümüzün liseli gençliği yazı yazmayı öğrenememiş. Sıkıntı Hocalarda.
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JESKO 1 hf. DH Misafiri
Hemen gidip 2. Bir xbox one x alıyorum bu palavra yorum üzerine.
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