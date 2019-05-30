Xbox Live Gold Haziran 2019 oyunları açıklandı

Microsoft, Haziran 2019'da Xbox Live Gold üyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Haziran ayı listesinde Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen dört farklı oyun yer alıyor. Bu ayın oyunları geçen aya göre biraz daha iyi olmuş diyebiliriz.
Xbox One tarafında NHL 19 ve Rivals of Aether bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Xbox 360 tarafında ise Portal ve Earth Defense Force 2017 haziran ayının oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabilecek.
Xbox One
NHL 19 (1 - 30 Haziran)
Rivals of Aether (16 Haziran - 15 Temmuz)
Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)
Portal (1 - 15 Haziran)
Earth Defense Force 2017 (16 - 30 Haziran)
Xbox One tarafında NHL 19 ve Rivals of Aether bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Xbox 360 tarafında ise Portal ve Earth Defense Force 2017 haziran ayının oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabilecek.
Xbox One
NHL 19 (1 - 30 Haziran)
Rivals of Aether (16 Haziran - 15 Temmuz)
Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)
Portal (1 - 15 Haziran)
Earth Defense Force 2017 (16 - 30 Haziran)
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