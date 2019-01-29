Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xbox Live Gold Şubat 2019 ücretsiz oyunları duyuruldu

Ocak ayının artık sonlarına yaklaşmamızla birlikte Microsoft, Şubat ayında Xbox Live Gold üyelerine ücretsiz verilecek oyunları açıkladı. İşte Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen yapımlar:
3 ay
4,2b
1
5
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Microsoft, Şubat 2019'da Xbox Live Gold üyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Şubat ayı listesinde hem Xbox One hem de Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen yapımlar yer alıyor.

Xbox One tarafında Bloodstained: Curse of the Moon ve Super Bomberman R bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Her iki yapım da oldukça olumlu yorumlara sahip. Xbox 360 tarafında ise Assassin’s Creed Rogue ve Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy Şubat ayının oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabilecek.

Xbox One

- Bloodstained: Curse of the Moon (1 - 28 Şubat)
- Super Bomberman R (16 Şubat - 15 Mart)

Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)

- Assassin’s Creed Rogue (1 - 15 Şubat)
- Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy (16 - 28 Şubat)
Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Cute Hentai 3 ay en beğenilen
Hiç vermeseydiniz daha iyi olurmuş Microsoft. :)
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadoby 3 ay
Çöp
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ssbrutality 3 ay
Rogue bundan 1 yıl önce Uplayde bedavaydı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 3 ay
Güzel oyunlar.. Playstationa göre.. :) Bakalım bizim bahtımıza ne çıkacak bu ay..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 3 ay
ac rogue güzel oyun, tavsiye ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadoby 3 ay
Çöp
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cute Hentai 3 ay en beğenilen
Hiç vermeseydiniz daha iyi olurmuş Microsoft. :)
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Akaryakıtta self servis dönemi: Deposunu kendi dolduran yakıtı indirimli alacak 3 ay 2019 Ssangyong Korando SUV'un ilk teaser görseli yayınlandı 3 ay FaceTime'daki güvenlik açığının Apple'a bir hafta önceden bildirildiği ortaya çıktı 3 ay Facebook veri toplayan VPN kullanmaları için kullanıcılara ödeme yapıyor 3 ay Sinema yasası yürürlükte: Sinemia kapanacak mı? 3 ay Almanya, 45 milyar dolar maliyetle ve 19 yıl içinde kömür kullanımını sonlandırmayı planlıyor 3 ay Katı atıklar için depozito uygulaması geliyor 3 ay DiRT Rally 2.0 için sistem gereksinimleri açıklandı 3 ay İsrailli bilim insanları kansere çare bulduklarını düşünüyor 3 ay Genny evinizde havadan su üretecek 3 ay Fortnite mobilde Bluetooth kontrolcü desteği kazandı 3 ay 2019 Skoda Kamiq crossover'ın tasarımına ait çizimler paylaşıldı 3 ay Razer Gold artık NetEase oyunlarında kullanılabilecek 3 ay Apple, Türkiye’de iPhone fiyatlarını düşürmeye hazırlanıyor 3 ay SteelSeries çift bağlantı desteği sunan kontrolcüsünü duyurdu 3 ay AMD Radeon Vega VII’nin benchmark sonuçları sızdı 3 ay Blue Origin, New Glenn roketi motorları için fabrika inşa ediyor 3 ay OLED ekran üretimini artırmayı planlayan Sharp, Apple'dan sipariş almayı umuyor 3 ay Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, tekrar uçmaya hazırlanıyor 3 ay Intel’den İsrail’e 11 milyar dolar yatırım 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Xbox Live Gold Şubat 2019 ücretsiz oyunları duyuruldu Sonraki Apple şimdiye kadar geliştiricilere 120 milyar dolar ödedi 3 ay Samsung Galaxy S10 Plus'ı net şekilde gösteren bir fotoğraf yayınlandı 3 ay Ford'dan tasarım sürecini yarıya indirecek hamle 3 ay Klonlanmış imei sorunu nasıl çözülür? | Tüketici Haklı 3 ay Google, Avrupalı politikacılara ücretsiz DDoS koruma hizmeti verecek 3 ay Monster'da Bu Hafta - Star Wars Battlefront II 3 ay WiFi 6 destekli Intel Cyclone Peak kablosuz ağ kartları hazır 3 ay Bluetooth'un yeni yön bulma özelliği kayıp cihazların bulunmasını kolaylaştıracak 3 ay Samsung, akciğer hastalıklarını tespit edebilen akıllı tişört patenti aldı 3 ay Apple, kullanıcıları yanıltarak abonelik satan uygulamaları yasaklayacak 3 ay GeForce RTX ekran kartlı Monster Notebook'lar satışa sunuldu 3 ay Anahtarsız çalışan otomobiller hala hırsızların gözdesi: İşte en riskli modeller 3 ay Xiaomi’den 27W hızlı şarj destekli gizemli telefon 3 ay CAT, 26 tonluk elektrikli ekskavatörünü görücüye çıkardı 3 ay Ay’a ilk adımın gerçek görüntüleriyle hazırlanan Apollo 11 filminin fragmanı yayınlandı 3 ay Samsung'un Galaxy Buds adlı yeni kablosuz kulaklığı gelecek ay tanıtılabilir 3 ay Curiosity, Mars'tan yeni bir selfie gönderdi 3 ay Facebook siyasi reklamlarla ilgili veri toplayan araçları engelledi 3 ay Unity, sadece yapay zekanın oynayacağı bir oyun geliştirdi 3 ay Apple da çevrim içi oyun hizmeti alanına girebilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim