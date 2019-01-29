Xbox Live Gold Şubat 2019 ücretsiz oyunları duyuruldu

Microsoft, Şubat 2019'da Xbox Live Gold üyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Şubat ayı listesinde hem Xbox One hem de Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen yapımlar yer alıyor.
Xbox One tarafında Bloodstained: Curse of the Moon ve Super Bomberman R bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Her iki yapım da oldukça olumlu yorumlara sahip. Xbox 360 tarafında ise Assassin’s Creed Rogue ve Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy Şubat ayının oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabilecek.
Xbox One
- Bloodstained: Curse of the Moon (1 - 28 Şubat)
- Super Bomberman R (16 Şubat - 15 Mart)
Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)
- Assassin’s Creed Rogue (1 - 15 Şubat)
- Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy (16 - 28 Şubat)
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