Xbox Live Gold Şubat 2019 ücretsiz oyunları duyuruldu

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Microsoft, Şubat 2019'da Xbox Live Gold üyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Şubat ayı listesinde hem Xbox One hem de Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen yapımlar yer alıyor.Xbox One tarafındavebu ayın ücretsiz oyunları olacak. Her iki yapım da oldukça olumlu yorumlara sahip. Xbox 360 tarafında iseveŞubat ayının oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabilecek.- Bloodstained: Curse of the Moon (1 - 28 Şubat)- Super Bomberman R (16 Şubat - 15 Mart)- Assassin’s Creed Rogue (1 - 15 Şubat)- Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy (16 - 28 Şubat)