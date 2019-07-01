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Xbox Live Gold Temmuz 2019 oyunları açıklandı

Microsoft, Xbox Live Gold üyelerine temmuz ayında ücretsiz sunacağı oyunları açıkladı. Bu ayın listesinde Xbox One kullanıcılarını yine dört farklı oyun bekliyor.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Microsoft, Temmuz 2019'da Xbox Live Gold üyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Temmuz ayı listesinde Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen dört farklı oyun yer alıyor. Bu ayın oyunları geçtiğimiz aya göre biraz sönük kalmış diyebiliriz.

Xbox One tarafında INSIDE ve Big Crown: Showdown bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Xbox 360 tarafında ise Castlevania: Symphony of the Night ve Meet the Robinsons temmuz ayının oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabiliyor.

Xbox One

INSIDE (1 - 31 Temmuz)
Big Crown: Showdown (16 Temmuz - 15 Ağustos)

Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)

Symphony of the Night (1 - 15 Haziran)
Meet the Robinsons (16 - 31 Haziran)
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