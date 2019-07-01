Xbox Live Gold Temmuz 2019 oyunları açıklandı

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, Temmuz 2019'daüyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Temmuz ayı listesinde Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen dört farklı oyun yer alıyor. Bu ayın oyunları geçtiğimiz aya göre biraz sönük kalmış diyebiliriz.Xbox One tarafındavebu ayın ücretsiz oyunları olacak. Xbox 360 tarafında isevetemmuz ayının oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabiliyor.INSIDE (1 - 31 Temmuz)Big Crown: Showdown (16 Temmuz - 15 Ağustos)Symphony of the Night (1 - 15 Haziran)Meet the Robinsons (16 - 31 Haziran)