Xbox One Project Scorpio Edition Türkiye'de ön siparişe açıldı

Xbox One X'in limitli sayıda üretilen sürümü Project Scorpio Edition ülkemizde ön siparişe açıldı.

Xbox One X Project Scorpio Edition şu anda vatanbilgisayar.com ve dr.com üzerinde ön sipariş verilebilir durumda. Fiyat ise 2.699 TL.

Xbox One X Project Scorpio Edition'da konsol ve kontrolcü üzerinde Project Scorpio baskısı, dış taraf boyunca dinamik bir grafik deseni ve özel dikey stand gibi tasarımsal farklılıklar bulunuyor. Standart Xbox One X ve Project Scorpio Edition'ın fiyatı yurt dışında şu şekilde: US$499, €499, £449.

Xbox One X 7 Kasım'da çıkacak.

Phil Spencer: Xbox One X Herkes için Değil

GameSpot, Brezilya Game Show esnasında Phil Spencer ile konuşma fırsatı yakaladı ve Xbox patronu çıkışına bir aydan az bir süre kalan Xbox One X hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Phil Spencer,

"İster 1080p TV'niz olsun ister 4K TV'niz olsun her türlü harika bir deneyime sahip olacaksınız. Ancak Xbox One X herkes için değil. Xbox One Elite kontrolcüsünü yaptığımızda biz herkese 'Eğer fazladan kontrolcüye ihtiyacınız varsa, gidip Elite kontrolcüsünü satın alın.' demedik. Bir ton o kontrolcülerden sattık. Oyun segmentini biliyoruz, casual olarak oyun oynayan birçok insan var, ayrıca oyunların bir numaralı hobisi olduğu insanlar da var.

Onların bir numaralı eğlencesi oyun ve biz onlara en iyi deneyimi sunmak istiyoruz. Gerçek 4K ve HDR'de oyunlar oynadım ve muhteşem görünüyorlar. Fakat bu demek değil ki herkes bunu istiyor. Dolayısıyla biz de oyunculara bir seçenek sunuyoruz."



