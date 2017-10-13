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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xbox One Project Scorpio Edition Türkiye'de ön siparişe açıldı

Xbox One X'in özel sürümü Project Scorpio Edition ülkemizde ön siparişe açıldı. Xbox One X'in fiyatı ve Phill Spencer'ın konsol hakkındaki şaşırtıcı açıklaması haberimizde.
1 yıl
3,2b
2
12
Oyun Konsolları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Xbox One Project Scorpio Edition Türkiye'de ön siparişe açıldı
Xbox One X'in limitli sayıda üretilen sürümü Project Scorpio Edition ülkemizde ön siparişe açıldı.
Xbox One X Project Scorpio Edition şu anda vatanbilgisayar.com ve dr.com üzerinde ön sipariş verilebilir durumda. Fiyat ise 2.699 TL.
Xbox One X Project Scorpio Edition'da konsol ve kontrolcü üzerinde Project Scorpio baskısı, dış taraf boyunca dinamik bir grafik deseni ve özel dikey stand gibi tasarımsal farklılıklar bulunuyor. Standart Xbox One X ve Project Scorpio Edition'ın fiyatı yurt dışında şu şekilde: US$499, €499, £449.
Xbox One X 7 Kasım'da çıkacak.

Phil Spencer: Xbox One X Herkes için Değil

GameSpot, Brezilya Game Show esnasında Phil Spencer ile konuşma fırsatı yakaladı ve Xbox patronu çıkışına bir aydan az bir süre kalan Xbox One X hakkında yeni açıklamalarda bulundu.
Phil Spencer,
"İster 1080p TV'niz olsun ister 4K TV'niz olsun her türlü harika bir deneyime sahip olacaksınız. Ancak Xbox One X herkes için değil. Xbox One Elite kontrolcüsünü yaptığımızda biz herkese 'Eğer fazladan kontrolcüye ihtiyacınız varsa, gidip Elite kontrolcüsünü satın alın.' demedik. Bir ton o kontrolcülerden sattık. Oyun segmentini biliyoruz, casual olarak oyun oynayan birçok insan var, ayrıca oyunların bir numaralı hobisi olduğu insanlar da var.
Onların bir numaralı eğlencesi oyun ve biz onlara en iyi deneyimi sunmak istiyoruz. Gerçek 4K ve HDR'de oyunlar oynadım ve muhteşem görünüyorlar. Fakat bu demek değil ki herkes bunu istiyor. Dolayısıyla biz de oyunculara bir seçenek sunuyoruz."
 

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Xbox_One_Project_Scorpio_Edition_Turkiyede_On_Siparise_Acildi-88535.htm Yorum Yaz
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adaletinsesi 1 yıl en beğenilen
yine de PS4
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tanreall 1 yıl
Microsoft, Türkiye'ye değer vermiyor. Sony, Türkçe'ye verdiği değer ile çok kıymetli ve saygıdeğer bir firma. Bütçe ayırıp oyunları Türkçe dublaj ile çıkartıyor, en kötü ihtimalle Türkçe altyazı seçeneği sunuyor. Türkiye'de alınması gereken konsol PlayStation.
Microsoft, Türkiye'ye değer vermiyor. Sony, Türkçe'ye verdiği değer ile çok kıymetli ve saygıdeğer bir firma. Bütçe ayırıp oyunları Türkçe dublaj ile çıkartıyor...
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Illusive Man 1 yıl
Türkiye pazarını zerre önemsemeyen bi firma galaksinin en güçlü konsolunu yapsa ne olur ? Bu fiyat ne ya Türkiyede oyuncu sayısı zaten azdı böyle giderse türkiyede 1000 li sayılara düşer oyuncu sayısı. Sony e ne kadar kızsakta türkiye pazarını önemsiyor fiyat politikası yapmaya çalışıyor. Ms daha kendi konsolunun türkiyede daha fazla paraya satıldığından haberi yok
Türkiye pazarını zerre önemsemeyen bi firma galaksinin en güçlü konsolunu yapsa ne olur ? Bu fiyat ne ya Türkiyede oyuncu sayısı zaten azdı böyle giderse türkiy...
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darknet 1 yıl
Microsoft geç kaldı ön siparişle alsam yine bekleyeceğim bende 1000 tl ekledim ekran kartı aldım 4K oyun oynamaya başladım. Fiyat yüksek sayılmaz ekran kartı almamış olsaydım hemen sipariş geçerdim.
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Xit 1 yıl
beyler ön sipariş mi yapmak mantıklı yoksa teknoloji marketlerine çıktığı aynı gün gelir mi?
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mehmedaltair 1 yıl
Beyler sizi rüyanızdan uyandırayım konsolun fiyatı gayet ucuz. Ülkeye araba, telefon her türlü ıvır zıvır euro olarak giriş yapıyor dolar değil. Zaten 500 euro ve vergileri hesaplarsanız neden ucuz olduğunu anlarsınız.

500*1.18*1.18*4.3 = 2993
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tanreall 1 yıl
Microsoft, Türkiye'ye değer vermiyor. Sony, Türkçe'ye verdiği değer ile çok kıymetli ve saygıdeğer bir firma. Bütçe ayırıp oyunları Türkçe dublaj ile çıkartıyor, en kötü ihtimalle Türkçe altyazı seçeneği sunuyor. Türkiye'de alınması gereken konsol PlayStation.
Yanıtla +13
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Illusive Man 1 yıl
Türkiye pazarını zerre önemsemeyen bi firma galaksinin en güçlü konsolunu yapsa ne olur ? Bu fiyat ne ya Türkiyede oyuncu sayısı zaten azdı böyle giderse türkiyede 1000 li sayılara düşer oyuncu sayısı. Sony e ne kadar kızsakta türkiye pazarını önemsiyor fiyat politikası yapmaya çalışıyor. Ms daha kendi konsolunun türkiyede daha fazla paraya satıldığından haberi yok
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MetalWave 1 yıl
fiyatı gayet iyi. pc yi laptopa çevirip Xbox one X almayı düşünüyorum. Keşke Microsoft steamı Xbox one a ekleyebilse. ps 4 ün yüzüne bakmaz kimse
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hector_1990 1 yıl
fiyat saçma halen çünkü amazon.de çekersen 2500 tl gibi zaten online kayıt ile türkiyede 1 yıl garanti geçerli oluyor
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Sliskelion 1 yıl
Oyunu olmayan konsola 2700 TL vay be...
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mokinto 1 yıl
Buna kinect bağlanır mi arkadaşlar? Oglanla bowling vs de ayrıca oynarım diye düşünüyorum.
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RichesMen 1 yıl
Ben fiyatı gayet yerinde buldum. bir de yanında oyun verseler kimse ses etmez bence.
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