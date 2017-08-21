Xbox One X Project Scorpio Edition resmi olarak duyuruldu: Türkiye fiyatı 2899 TL

Geçtiğimiz günlerde görselleri sızdırılan Xbox One X Project Scorpio Edition Microsoft'un Gamescom 2017 basın konferansı esnasında resmi olarak duyuruldu.

Limitli sayıda üretilecek olan Xbox One X Project Scorpio Edition'da konsol ve kontrolcü üzerinde “Project Scorpio” baskısı, dış taraf boyunca dinamik bir grafik deseni ve özel dikey stand gibi tasarımsal farklılıklar bulunuyor. Konsol şu anda yurt dışında ön siparişte. Konsolun yurt dışı fiyatları şu şekilde: US$499, €499, £449, CA$599 ve AU$649.

Xbox.com.tr üzerinde yapılan listelemeye göre de, Xbox One X Project Scorpio Edition ülkemizde 2899 TL fiyat ile satışa sunulacak.

Xbox One X, ülkemizde 7 Kasım tarihinde çıkacak.

Xbox One X Project Scorpio Edition tanıtım videosunu ve kutu açma videosunu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Xbox_One_X_Project_Scorpio_Edition_Resmi_Olarak_Duyuruldu_Turkiye_Fiyati_2899_TL-87743.htm