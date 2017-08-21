Xbox One X Project Scorpio Edition resmi olarak duyuruldu: Türkiye fiyatı 2899 TL

Geçtiğimiz günlerde görselleri sızdırılan Xbox One X Project Scorpio Edition Microsoft'un Gamescom 2017 basın konferansı esnasında resmi olarak duyuruldu.
Limitli sayıda üretilecek olan Xbox One X Project Scorpio Edition'da konsol ve kontrolcü üzerinde “Project Scorpio” baskısı, dış taraf boyunca dinamik bir grafik deseni ve özel dikey stand gibi tasarımsal farklılıklar bulunuyor. Konsol şu anda yurt dışında ön siparişte. Konsolun yurt dışı fiyatları şu şekilde: US$499, €499, £449, CA$599 ve AU$649.
Xbox.com.tr üzerinde yapılan listelemeye göre de, Xbox One X Project Scorpio Edition ülkemizde 2899 TL fiyat ile satışa sunulacak.
Xbox One X, ülkemizde 7 Kasım tarihinde çıkacak.
Xbox One X Project Scorpio Edition tanıtım videosunu ve kutu açma videosunu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Xbox_One_X_Project_Scorpio_Edition_Resmi_Olarak_Duyuruldu_Turkiye_Fiyati_2899_TL-87743.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bende xbox one s var one x alıcam ama 2500 vermem arkadaş çünkü etmez gider ithalat bulurum daha arkadaş yardımı ile yurt dışından alırım ama 2500 vermem kimse kurusa bakmasın para kolay kazanılmıyor kaldı ki dangalak microsoftun şuan türkiyede ne geriye uyumluluk nede spotify desteklemiyor bırakın tv servislerini cortanasını (moderatör arkadaş ile geriye uyumluluk konusunu konuştum onlarda çözüm bulamadı mail arttım onlarda çözüm üzerinde çalıştıklarını çözdüklerinde sms yolu ile bunu bildiriceklerini söylüyorlar tabi onlar yapana kadar o oyunlar tarih olur )
benim akıllı arkadaşım xbox kitlesi servis ile oyunlar oynuyor desek yeridir ps4 gibi dandik servisler sunulmuyor adam 65 tl veriyor 1 yıllık ea access ile battlefiled 1 fifa 17 titanfall 2 ufc 2 need for speed gibi yapımları ücretsiz oynuyor dahası xbox live ile ben sleeping dogs ryse of son rome outlast bayonetta gibi oyunlara para vermeden sahip oldum ve game pass ile aylık 35 tl gibi ücreti var evet yüksek ama 100 fazla oyun var onları da oynayabilirsin halo 5 gears of war ultimate... falan oyunlarda var eğlencelik yapımlarda
yani pc ile şuan uğraşmak zor neden dersen amip madenciler yüzünden ekran kartları uçtu tabi giriş orta seviye gibi sistem parçalarının baya fiyat artışına neden oldu
şu konuda haklısınız 500 usd bizde neden 2500 tl
şuan gtx1060 6gb 1500-1700 gibi rx 580 ise 2000 tl gibi
xbox live ea access game pass servisler para istiyor ama karşılığında oyun veriyor
ben oyun tutkunuyum şuana kadar aldığım oyundan çok servislerden oynadığım oyun sayısı daha çok
iyi indirimlerden çok iyi oyun alınabiliyor metro redux serisini 13 tl aldım xbox us te forza 6 ve forza horizon 2 xbox us te 105 tl ye 2li paket zamanın eskitemediği red dead redem... 25 tl
pc çok kullanışlı ama virüsü windows 10 un saçmalaması dahası online oyun betalarına bile aimbot ile işkence katan insanlar dahası madenciler onlarda yetmedi tabi düzgün port edilmemiş oyunlar yada hiç gelmeyen oyunlar
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3750 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
project scorpio, xbox one x ve