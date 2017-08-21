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Xbox One X Project Scorpio Edition resmi olarak duyuruldu: Türkiye fiyatı 2899 TL

Geçtiğimiz günlerde görselleri sızdırılan Xbox One X Project Scorpio Edition Microsoft'un Gamescom 2017 basın konferansı esnasında duyuruldu. Ülkemizdeki satış fiyatı ve tarihi de belli oldu.
1 yıl
3,8b
1
29
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Geçtiğimiz günlerde görselleri sızdırılan Xbox One X Project Scorpio Edition Microsoft'un Gamescom 2017 basın konferansı esnasında resmi olarak duyuruldu.
Limitli sayıda üretilecek olan Xbox One X Project Scorpio Edition'da konsol ve kontrolcü üzerinde “Project Scorpio” baskısı, dış taraf boyunca dinamik bir grafik deseni ve özel dikey stand gibi tasarımsal farklılıklar bulunuyor. Konsol şu anda yurt dışında ön siparişte. Konsolun yurt dışı fiyatları şu şekilde: US$499, €499, £449, CA$599 ve AU$649.
Xbox.com.tr üzerinde yapılan listelemeye göre de, Xbox One X Project Scorpio Edition ülkemizde 2899 TL fiyat ile satışa sunulacak.
Xbox One X, ülkemizde 7 Kasım tarihinde çıkacak.
Xbox One X Project Scorpio Edition tanıtım videosunu ve kutu açma videosunu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Xbox_One_X_Project_Scorpio_Edition_Resmi_Olarak_Duyuruldu_Turkiye_Fiyati_2899_TL-87743.htm Yorum Yaz
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veteriner69 1 yıl en beğenilen
Amerika'dan getirteceğim. 500 $ 1.760 tl yapıyor. Arada bu kadar kar eden kim varsa kafalarına taş düşsün.
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aceleciburak 1 yıl
Açıklanan fiyat bilgisi sonrasında Paralel ithalatçıların yüzünün gülmesi bekleniyor...
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kratos44 1 yıl
500 doların kendi başına bi kuru var sanırım.Yurt dışında 500 dolar olan şeyler ülkemizde 1800-3000 TL arasında satılıyor.Çok değişik /:
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hector_1990 1 yıl
arkadaşlar fiyatta güncelleme yaptılar seve seve yapacaklar 2500 tl olucak ama tepkiler devam ederse daha da atına çekerler
bende xbox one s var one x alıcam ama 2500 vermem arkadaş çünkü etmez gider ithalat bulurum daha arkadaş yardımı ile yurt dışından alırım ama 2500 vermem kimse kurusa bakmasın para kolay kazanılmıyor kaldı ki dangalak microsoftun şuan türkiyede ne geriye uyumluluk nede spotify desteklemiyor bırakın tv servislerini cortanasını (moderatör arkadaş ile geriye uyumluluk konusunu konuştum onlarda çözüm bulamadı mail arttım onlarda çözüm üzerinde çalıştıklarını çözdüklerinde sms yolu ile bunu bildiriceklerini söylüyorlar tabi onlar yapana kadar o oyunlar tarih olur )
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konsoldede 1 yıl
bsc yede yazdim yine yaziyorum 2900 tl ile is bitmiyor , 2-3 oyun , gold live,aksesuar ,fazladan kol , vsvsvs 4000-5000 tl tutuyor bu paraya ps4 pro +oyun+swict +oyun yada iyi bir pc toplanir zaten oyunlari pc ye geliyor
1 Yanıt Yanıtla +2
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hector_1990 1 yıl konsoldede
konsoldede

bsc yede yazdim yine yaziyorum 2900 tl ile is bitmiyor , 2-3 oyun , gold live,aksesuar ,fazladan kol , vsvsvs 4000-5000 tl tutuyor bu paraya ps4 pro +oyun+swict +oyun yada iyi bir pc toplanir zaten oyunlari pc ye geliyor

benim akıllı arkadaşım xbox kitlesi servis ile oyunlar oynuyor desek yeridir ps4 gibi dandik servisler sunulmuyor adam 65 tl veriyor 1 yıllık ea access ile battlefiled 1 fifa 17 titanfall 2 ufc 2 need for speed gibi yapımları ücretsiz oynuyor dahası xbox live ile ben sleeping dogs ryse of son rome outlast bayonetta gibi oyunlara para vermeden sahip oldum ve game pass ile aylık 35 tl gibi ücreti var evet yüksek ama 100 fazla oyun var onları da oynayabilirsin halo 5 gears of war ultimate... falan oyunlarda var eğlencelik yapımlarda
yani pc ile şuan uğraşmak zor neden dersen amip madenciler yüzünden ekran kartları uçtu tabi giriş orta seviye gibi sistem parçalarının baya fiyat artışına neden oldu
şu konuda haklısınız 500 usd bizde neden 2500 tl
şuan gtx1060 6gb 1500-1700 gibi rx 580 ise 2000 tl gibi
xbox live ea access game pass servisler para istiyor ama karşılığında oyun veriyor
ben oyun tutkunuyum şuana kadar aldığım oyundan çok servislerden oynadığım oyun sayısı daha çok
iyi indirimlerden çok iyi oyun alınabiliyor metro redux serisini 13 tl aldım xbox us te forza 6 ve forza horizon 2 xbox us te 105 tl ye 2li paket zamanın eskitemediği red dead redem... 25 tl
pc çok kullanışlı ama virüsü windows 10 un saçmalaması dahası online oyun betalarına bile aimbot ile işkence katan insanlar dahası madenciler onlarda yetmedi tabi düzgün port edilmemiş oyunlar yada hiç gelmeyen oyunlar
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gecekuşu0138 1 yıl
Fiyat Nasıl 3000 olur Anlayamıyom
















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SkyTech74 1 yıl
PS4 Pro alıp geçin. Hiç değilse Exc. Oyunlar ile gözünüz şenlenir.
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RichesMen 1 yıl
Türkiye'de her zaman pahlı olacak benim tahminim 2.500 bekliyordum 4k 60fps içinde değer ama ilk çıkış fiyatı 2.899 olması normal bence sene sonunda 2.500 tl göreceğimizi düşünüyorum hemde oyun hediyeleriyle.
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Kerim5100 1 yıl
Normal versiyonun 2500TL olacağını düşünmek isterdim ama canım ülkem beni şaşırtmaz :D
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stalker(1979) 1 yıl
Her şey kazık burada :D
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redwolf0 1 yıl
rezil ülkenin rezillikleri teknoloji üretmezsen seni böyle kazıklarlar işte adam asgari ücreti ile 4 alıyor biz 1 taneyi 2 ayda zor alıcaz
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ardicli2000 1 yıl
500 dolarda yüzde 10 kar olsa 450 eder. Lojistik maliyeti ürün başı gemiyle gelse 10 dolar falan olur. Trt vergisi damga vergisi gümrük vergisi kdv derken 600 olur. Üzerine 500 tl de kar koymuşlar en az.
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IceRulez 1 yıl
adam aylık asgari ücretiyle 4 tane alabilirken biz .... ?
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