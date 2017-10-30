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Xbox One X sevkiyatlarında sorun yok, konsol 7 Kasım'da geliyor

Xbox One X'in çıkı tarihin erteleneceğine yönelik söylentiler platformun patronu tarafından yalanlandı. Dünyanın en güçlü konsolu olarak lanse edilen ürün 7 Kasım'da satışa sunulacak.
1 yıl
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15
Oyun Konsolları
Onur Seven
Haber Editörü
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Son zamanlarda Xbox One X'in piyasaya sürüleceği tarihin ertelenebileceği yönünde bazı söylentiler dolanmaya başlamıştı. Konsolu ön sipariş edenler veya satın almayı planlayanlara iyi haberler var. Dedikodular platformun bir numaralı ismi tarafından yalanlandı.
Ayrıca Bkz. "Apple'dan geliştiricilere: Uygulamalarınızı bir an önce iPhone X'e uyumlu hale getirin"
Xbox başkanı Phil Spencer, sosyal medya hesabı aracılığıyla oyunculara Xbox One X sevkiyatlarının "iyi" olduğuna dair güvence verdi. Yani konsolun daha önce planlandığı gibi 7 Kasım'da piyasaya sürülmesi konusunda herşey yolunda gidiyor. Bunun yanında kısa bir süre önce yayınlanan bir rapora göre başlangıçta biraz stok sıkıntısı da yaşanabileceğinin öne sürüldüğünü hatırlatalım.

7 Kasım'da dünya ile aynı anda Türkiye'de

Oyuncuların sadece tek bir mağazaya girerek kendilerine bir Xbox One X satın alamayabileceklerini belirten Xbox İngiltere başkanı Harvey Eagle, insanlara satışın ilk haftasında stok garantisi veremeyeceklerini söyledi. Konsola yönelik talebin yüksek olduğunu ifade eden Eagle, "İlk günlerde satın almak isteyenleri hızlı davranmaya çağırıyorum" dedi.
Öte yandan Microsoft'un perakendecilere haftalık teslimat yapmaya devam etmesi bekleniyor. Dolayısıyla konsolu ilk günlerde satın almayı başaramayanlar ertesi haftayı bekleyebilir veya bir başka mağazada şanslarını deneyebilirler. Dünyanın en güçlü konsolu olarak lanse edilen Xbox One X, 7 Kasım'dan itibaren Türkiye'de de satışa sunulacak. Ürünün 2.699 TL gibi bir fiyat etiketi taşıdığını belirtelim.

https://twitter.com/XboxP3/status/924328552996024320 Yorum Yaz
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Spider_hip 1 yıl en beğenilen
2700TL'ye gtx1060 ya da rx580'e eşdeğer güç. Fena değil, bir kaç sene götürür. Konsol'un dezavantajı elbette pc gibi upgrade edilebilir olmaması. 2 sene sonra gtx1060'lar low end ekran kartları sınıfına düştüğünde, bu xbox'tan da üst düzey pc'ye eş değer performans beklememek, yarıştırmaya çalışmamak, neden fps'ler böyle düşük diye sorgulamamak gerekecek. Bazıları o yanılgıya düşüyor.
2700TL'ye gtx1060 ya da rx580'e eşdeğer güç. Fena değil, bir kaç sene götürür. Konsol'un dezavantajı elbette pc gibi upgrade edilebilir olmaması. 2 sene sonra g...
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abstergo78 1 yıl
evvet beyler microsoft konsol üretiminde kendine bilinmeyen bir altın vuruş yapacak xbox one x ile ...param olduğumda alıp bir köşede tutacağım bir konsoldur yoksa pc de bi kaç araştırmayla daha iyi bir oyun pc si çıkarılabilir ...konsollar pc ile sdik yarıştıramaz MS bunu analamdı 40 yıldır...quantum break hikaye ve oyun olarak mükemmel ama grafik olarak TAM BİR REZALETTİ REZALET...daha bişey yazamıyorum rezaletin üzerine...god of war ve last of us 2 için gene tüm dünya ps 4 konsollarında bulacak aradıkları dermanı..
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FRAPS_TR 1 yıl
Mikisoft gibi bir firmadan zamanında nasıl olduda x360 efsanesi çıktı hayret ettim. Şimdi neye el atsa başarısız oluyorlar. Para var imkan var ama vizyon yok.
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konsoldede 1 yıl
abicim geriye bakalim sene 2001 galiba ilk xbox intel islemcili ve nvdia gpu ile gelmisti simdi neden olmasin ki i7 islemcili ve 1080 gtx gpu lu bir xbox one x ,olabilirdi haa ne olacak amd li konsol 500 dolara mal oluyor varsin bu intel ve nvdia li konsol 1000 dolara mal olsun ayrica konsol milyonlarca satabilecegi icin islemci ve gpu lara indirim alabiliyorlar ben sahsen bu dandik amd li xbox one x in yerine 1000 dolar verip intel i7 ve 1080 gtx li konsolu alirdim ve 5 senede rahat giderdi bakin ms son 3 senede 3 tane konsol yapti bunlarda para ile oluyor bedava degil yani bastan bas parayi en iyisini yap sonra ara konsol ,cart curt konsolu cikartmak zorunda kalmayip fuzuli masraf yapmazsin dedigim gibi ms ticaret ve konsol islerinden anlamiyor
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esmerbuyucu 1 yıl konsoldede
Orijinalden alıntı: konsoldede
abicim geriye bakalim sene 2001 galiba ilk xbox intel islemcili ve nvdia gpu ile gelmisti simdi neden olmasin ki i7 islemcili ve 1080 gtx gpu lu bir xbox one x ,olabilirdi haa ne olacak amd li konsol 500 dolara mal oluyor varsin bu intel ve nvdia li konsol 1000 dolara mal olsun ayrica konsol milyonlarca satabilecegi icin islemci ve gpu lara indirim alabiliyorlar ben sahsen bu dandik amd li xbox one x in yerine 1000 dolar verip intel i7 ve 1080 gtx li konsolu alirdim ve 5 senede rahat giderdi bakin ms son 3 senede 3 tane konsol yapti bunlarda para ile oluyor bedava degil yani bastan bas parayi en iyisini yap sonra ara konsol ,cart curt konsolu cikartmak zorunda kalmayip fuzuli masraf yapmazsin dedigim gibi ms ticaret ve konsol islerinden anlamiyor

Orijinal Xbox yüksek donanımıyla olsun, oyunlarıyla olsun efsane konsoldur, Microsoft'un çıkardığı en iyi konsol denilebilir. Japonya'da bile hatrı sayılır kitleye ulaşmıştır. Xbox Live'ın getirdiği online yapısı, x86 mimarisi, HDD olması vs vs. Bir konsolun nasıl olması gerektiğini aslında açıkca kendileri göstermiş.
Ha şuanki durumu ele alırsak PC master race denilen ultra gereksiz ve pahalı nane yüzünden Intel ve Nvidia işi tamamen para kapısına dönüştürdü. Yüksek profilli donanımları daha yüksek paraya satar oldular. Yani 2000'lerdeki donanım fiyatları ile 2010'lerdeki donanım fiyatları aynı değil. Konsol üreticileri bu yüzdendir ki işlemci tarafında Intel'i grafik tarafında ise Nvidia'yı bırakmak zorunda kaldı. Ve çözümü AMD'nin ürettiği APU'larda buldular.
Konsol ile PC grafik farkının açılma sebebi Intel ve Nvidia'nın fiyat politikasıdır. Böyle olunca durumu Microsoft'a yüklemek manasız.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Tüketici gözünden bakarsak 1000 dolarlık bir konsol hiç hoş gözükmeyecektir ve satılmayacaktır. Çünkü bu konsol 7'den 70'e akla gelebilecek herkesin alabileceği düzeyde olur. Bu sayede donanımdan para kazanmayıp 60 dolarlık oyun satışlarından açığı kapatırlar.
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DH Misafiri 1 yıl
Rakipleri kadar satamaz. Üretim sorunu da olur, exc oyunu yok. Ölü yatırım
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konsoldede 1 yıl
yahu ati alan üskudaru gecti yani bu makina gecen sene cikmaliydi sartmiydi ati olmasi nvdia olabilirdi gpu su , ms bu isi bilmiyor tesadüfen 360 da 1 sene erken cikararak ve kopyatya imkan vererek cevre kazandilar lakin sonrasi tam bir fiyasko ve hezimet 1 sene sonra ps5 geliyor en az bunu 3 e katlar ms cok geciktin !!!!!!!!!!! yinede umarim piyasadan yenilmezler yoksa sony acimaz bize
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KalemKolik 1 yıl konsoldede
konsoldede
yahu ati alan üskudaru gecti yani bu makina gecen sene cikmaliydi sartmiydi ati olmasi nvdia olabilirdi gpu su , ms bu isi bilmiyor tesadüfen 360 da 1 sene erken cikararak ve kopyatya imkan vererek cevre kazandilar lakin sonrasi tam bir fiyasko ve hezimet 1 sene sonra ps5 geliyor en az bunu 3 e katlar ms cok geciktin !!!!!!!!!!! yinede umarim piyasadan yenilmezler yoksa sony acimaz bize

Nvidia olamıyor. Çok fazla para istiyor.
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Spider_hip 1 yıl en beğenilen
2700TL'ye gtx1060 ya da rx580'e eşdeğer güç. Fena değil, bir kaç sene götürür. Konsol'un dezavantajı elbette pc gibi upgrade edilebilir olmaması. 2 sene sonra gtx1060'lar low end ekran kartları sınıfına düştüğünde, bu xbox'tan da üst düzey pc'ye eş değer performans beklememek, yarıştırmaya çalışmamak, neden fps'ler böyle düşük diye sorgulamamak gerekecek. Bazıları o yanılgıya düşüyor.
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Bgrn7 1 yıl Spider_hip
Gördüğüm en saçma cevap konsollar çıktığında nasıl perfirmans sergiliyorsa aynı çizgide devam ediyor.
Bf4 ps4 de 900p 60fps yüksek ayarlarda çalışıyor.
Ps4 ile aynı dönem çıkan gtx 680 de ise 108p 60fps ultra da çalışıyordu. Şimdi battlefront 2 geldi ps4 aynı çözünürlük fps ve ayarlarda çalıştırmaya devam ediyor.
Ama gtx 680 ile medium ayarlarda bile oynayamazsın.
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KalemKolik 1 yıl
İşlemcisi 2018 yılı konsolu için muazzam dandik onun haricinde iyi konsol.
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esmerbuyucu 1 yıl KalemKolik
KalemKolik
İşlemcisi 2018 yılı konsolu için muazzam dandik onun haricinde iyi konsol.

İşlemci figüran görevi gördüğü için önemsiz.
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