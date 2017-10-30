Xbox One X sevkiyatlarında sorun yok, konsol 7 Kasım'da geliyor

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Son zamanlarda Xbox One X'in piyasaya sürüleceği tarihin ertelenebileceği yönünde bazı söylentiler dolanmaya başlamıştı. Konsolu ön sipariş edenler veya satın almayı planlayanlara iyi haberler var. Dedikodular platformun bir numaralı ismi tarafından yalanlandı.Ayrıca Bkz. "Apple'dan geliştiricilere: Uygulamalarınızı bir an önce iPhone X'e uyumlu hale getirin"
Xbox başkanı Phil Spencer, sosyal medya hesabı aracılığıyla oyunculara Xbox One X sevkiyatlarının "iyi" olduğuna dair güvence verdi. Yani konsolun daha önce planlandığı gibi 7 Kasım'da piyasaya sürülmesi konusunda herşey yolunda gidiyor. Bunun yanında kısa bir süre önce yayınlanan bir rapora göre başlangıçta biraz stok sıkıntısı da yaşanabileceğinin öne sürüldüğünü hatırlatalım.
7 Kasım'da dünya ile aynı anda Türkiye'de
Oyuncuların sadece tek bir mağazaya girerek kendilerine bir Xbox One X satın alamayabileceklerini belirten Xbox İngiltere başkanı Harvey Eagle, insanlara satışın ilk haftasında stok garantisi veremeyeceklerini söyledi. Konsola yönelik talebin yüksek olduğunu ifade eden Eagle, "İlk günlerde satın almak isteyenleri hızlı davranmaya çağırıyorum" dedi.
Öte yandan Microsoft'un perakendecilere haftalık teslimat yapmaya devam etmesi bekleniyor. Dolayısıyla konsolu ilk günlerde satın almayı başaramayanlar ertesi haftayı bekleyebilir veya bir başka mağazada şanslarını deneyebilirler. Dünyanın en güçlü konsolu olarak lanse edilen Xbox One X, 7 Kasım'dan itibaren Türkiye'de de satışa sunulacak. Ürünün 2.699 TL gibi bir fiyat etiketi taşıdığını belirtelim.
https://twitter.com/XboxP3/status/924328552996024320 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Orijinal Xbox yüksek donanımıyla olsun, oyunlarıyla olsun efsane konsoldur, Microsoft'un çıkardığı en iyi konsol denilebilir. Japonya'da bile hatrı sayılır kitleye ulaşmıştır. Xbox Live'ın getirdiği online yapısı, x86 mimarisi, HDD olması vs vs. Bir konsolun nasıl olması gerektiğini aslında açıkca kendileri göstermiş.
Ha şuanki durumu ele alırsak PC master race denilen ultra gereksiz ve pahalı nane yüzünden Intel ve Nvidia işi tamamen para kapısına dönüştürdü. Yüksek profilli donanımları daha yüksek paraya satar oldular. Yani 2000'lerdeki donanım fiyatları ile 2010'lerdeki donanım fiyatları aynı değil. Konsol üreticileri bu yüzdendir ki işlemci tarafında Intel'i grafik tarafında ise Nvidia'yı bırakmak zorunda kaldı. Ve çözümü AMD'nin ürettiği APU'larda buldular.
Konsol ile PC grafik farkının açılma sebebi Intel ve Nvidia'nın fiyat politikasıdır. Böyle olunca durumu Microsoft'a yüklemek manasız.
Tüketici gözünden bakarsak 1000 dolarlık bir konsol hiç hoş gözükmeyecektir ve satılmayacaktır. Çünkü bu konsol 7'den 70'e akla gelebilecek herkesin alabileceği düzeyde olur. Bu sayede donanımdan para kazanmayıp 60 dolarlık oyun satışlarından açığı kapatırlar.
Nvidia olamıyor. Çok fazla para istiyor.
Bf4 ps4 de 900p 60fps yüksek ayarlarda çalışıyor.
Ps4 ile aynı dönem çıkan gtx 680 de ise 108p 60fps ultra da çalışıyordu. Şimdi battlefront 2 geldi ps4 aynı çözünürlük fps ve ayarlarda çalıştırmaya devam ediyor.
Ama gtx 680 ile medium ayarlarda bile oynayamazsın.
İşlemci figüran görevi gördüğü için önemsiz.
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