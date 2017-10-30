Xbox One X sevkiyatlarında sorun yok, konsol 7 Kasım'da geliyor

Son zamanlarda Xbox One X'in piyasaya sürüleceği tarihin ertelenebileceği yönünde bazı söylentiler dolanmaya başlamıştı. Konsolu ön sipariş edenler veya satın almayı planlayanlara iyi haberler var. Dedikodular platformun bir numaralı ismi tarafından yalanlandı.

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Xbox başkanı Phil Spencer, sosyal medya hesabı aracılığıyla oyunculara Xbox One X sevkiyatlarının "iyi" olduğuna dair güvence verdi. Yani konsolun daha önce planlandığı gibi 7 Kasım'da piyasaya sürülmesi konusunda herşey yolunda gidiyor. Bunun yanında kısa bir süre önce yayınlanan bir rapora göre başlangıçta biraz stok sıkıntısı da yaşanabileceğinin öne sürüldüğünü hatırlatalım.

7 Kasım'da dünya ile aynı anda Türkiye'de

Oyuncuların sadece tek bir mağazaya girerek kendilerine bir Xbox One X satın alamayabileceklerini belirten Xbox İngiltere başkanı Harvey Eagle, insanlara satışın ilk haftasında stok garantisi veremeyeceklerini söyledi. Konsola yönelik talebin yüksek olduğunu ifade eden Eagle, "İlk günlerde satın almak isteyenleri hızlı davranmaya çağırıyorum" dedi.

Öte yandan Microsoft'un perakendecilere haftalık teslimat yapmaya devam etmesi bekleniyor. Dolayısıyla konsolu ilk günlerde satın almayı başaramayanlar ertesi haftayı bekleyebilir veya bir başka mağazada şanslarını deneyebilirler. Dünyanın en güçlü konsolu olarak lanse edilen Xbox One X, 7 Kasım'dan itibaren Türkiye'de de satışa sunulacak. Ürünün 2.699 TL gibi bir fiyat etiketi taşıdığını belirtelim.

https://twitter.com/XboxP3/status/924328552996024320