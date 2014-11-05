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Xbox One için Slim versiyon hazırlıkları: 20nm işlemcinin olası etkileri "Analiz"

4 yıl
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Zamazingo
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geliştirdiği yongada sistem platformlarıyla modern oyun konsollarının tamamına hükmeden AMD, aynı performansı daha düşük güç tüketimiyle ya da daha yüksek performansı aynı güç tüketimiyle sunabilecek 20nm üretim geometresine geçiş için döküm firması TSMC ile çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut ürün gamındaki APU çözümlerini 28nm ile bantlardan çıkaran AMD, 20nm için ilk güncellemesini Xbox One'a vermesi kuvvetle muhtemel görünüyor.
Xbox One için Slim versiyon hazırlıkları: 20nm işlemcinin olası etkileri
Xbox One'a düşük güç tüketimli Jaguar mimarisini kullanan ve her biri 1.75GHz hızında çalışan her biri 4 çekirdekli iki modülün oluşturduğu  yongada sistem platformu güç veriyor. Platform dahilinde ayrıca 853MHz hızında çalışan GCN 1.1 mimarisine sahip  her biri 64 paralel işlemcili 12 üniteye sahip GPU eşlik ediyor. Bu GPU mimarisi temel olarak, Radeon R9 290X gibi AMD'nin en güçlü masaüstü ekran kartlarında kullanılan Hawaii GPU'sundan türetme diyebiliriz.
AMD'nin planladığı optik küçültme güncellemesinin kaynağı, kıdemli bir mühendisin Linkedin profili. Daniel W. McConnell isimli AMD çalışanı, şu an kaldırmış olsa da profesyonellerin sosyal ağı olan Linkedin üzerindeki güncellemesinde, şirket içi faaliyetlerinin sonuncusu olarak Xbox One için 28nm APU tasarımının ve maliyeti düşüren 20nm türevinin başarılı bir şekilde planlanıp uygulamaya koyulduğu ifade ediyor. Şu an 28nm APU platformunun kullanıldığı Xbox One, yakın gelecekte platform güncellemesi alarak hem ucuzlayacak hem de performansı artacak. 
İçerisinde bulunduğumuz 2014 yılında AMD, geliştirdiği işlemciler için herhangi bir üretim güncellemesinde bulunmadı. Şirketin APU serisi Fusion işlemcileri ve ekran kartlarında kullandığı GPU'ları 28nm, FX serisi üst seviye masaüstü işlemci modelleri ise 32nm ile şekilleniyor. Ancak aynı 2013'te olduğu gibi önümüzdeki yıl da AMD'nin fabrikasyon geliştirmesine gittiği dönem olacak. Şu anda sadece çip tasarımları yapan, üretimi ise anlaşmalı olduğu firmalara gerçekleştiren AMD, genel temposu olarak ekran kartı tarafında 2,5-3  yılda bir, işlemci tarafında ise genelde 1-2 yılda bir üretim geometresini küçülterek daha az güç tüketen, daha fazla fonksiyona sahip olan ve maliyeti daha kabul edilebilir çözümler sağlıyor.
Xbox One için Slim versiyon hazırlıkları: 20nm işlemcinin olası etkileri
Sahip olduğu üretim tesislerini devrettiği Abu Dabi merkezli Arap sermayesinin hakim olduğu GlobalFoundries firmasının yeni 28nm üretim sürecine adapte olarak, geometrik kazanım olmasa da gelişen teknolojiden istifade etmek isteyen AMD, en yeni x86 çekirdek tasarımı olan Excavator mimarisi üzerinde şekillendirdiği Carrizo kodlu yeni APU'larını, TSMC yerine GlobalFoundries'den çıkartarak aynı süreçte teknoloji geliştirmesi yapmış olacak. Peki bu gelişmeler konsollar için ne ifade ediyor derseniz, işte o noktada hem performans hem de güç tüketimine etki edecek dolayısıyla konsolların çehresini değiştirip tasarımlarını inceltecek güncellemelerden bahsedebilirim. Nasıl mı, yazıyı okumaya devam edin lütfen.
Öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor, Xbox One ve PlayStation 4 genel olarak oldukça benzer işlemciler kullanıyor ayrıca farklılaştıkları temel faktörler de yok değil. Örneğin PlayStation 4 üzerinde hem CPU hem de GPU için yüksek bant genişliği sunan 8GB kapasiteli GDDR5 bellek kullanılıyor. Ayrıca PS4'ün sahip olduğu GPU daha fazla paralel işlem birimine sahip olduğu için ister istemez saf grafik gücü de daha yüksek. Zaten PS4'ün Full HD çözünürlükte oyun deneyimi olarak Xbox One'dan daha yetenekli olması da aslen bunun bir sonucu.
Xbox One'da ise kapasite olarak aynı yani 8GB olan ancak DDR3 olduğu için daha düşük frekans ve bunun sonucunda 68.3GB/saniye ile  PlayStation 4'ün 176GB/saniyesinin oldukça altında bir bant genişliği sunan konsol, farklı olaraksa 32MB büyüklüğündeki zar üstü gömülü statik RAM ile 192 GB/sn gibi bir bant genişliğine ulaşabiliyor. Yani görülebileceği üzere aynı işlemci ve grafik mimarisi üzerinde, alt çalışma birimleriyle ayrışan iki ayrı tasarım olduğunu görüyoruz.
Xbox One için Slim versiyon hazırlıkları: 20nm işlemcinin olası etkileri
Donanımsal seviyedeki farklılaşma, konsolların güç tüketim değerlerine de yansıyor. Oyun esnasında PS4, 137 Watt seviyesinde güç çekerken, Xbox One ise 112 Watt seviyesinde güç tüketiyor. Benzer farkların video stream ve tv modunda da olduğunu görüyoruz. Ancak farklı olarak, örneğin bekleme modunda Xbox One'ın güç tüketim değeri PS4'ün iki katı seviyesinde seyrediyor.  
Yük altındayken Xbox One'ın daha az güç tüketmesinin temel nedeni, sahip olduğu Durango kodlu grafik işlem biriminin, PS4'ün Liverpool kodlu grafik işlem birimine kıyasla dahaz işlem birimine sahip olması. 12 işlem birimi içerisinde 768 paralel işlem çekirdeği barındıran Xbox One GPU'su, aynı zamanda 48 doku ünitesi ve 32 ROP birimine sahip. PS4'de 1152 paralel işlem çekirdeğine sahip olan GPU, 72 doku ünitesi ve 32 ROP ile geliyor. Her ne kadar Microsoft, GPU'nun öngörülen çalışma hızını yükseltmiş olsa da, PS4'ün daha karmaşık yapıdaki GPU dizilimi, paralel işlem birimileri üzerinde aynı anda 64 işlem komutunu taşıyabildiği için Xbox One'daki 16 komutuna kıyasla, arka plandaki performans yetenekleri artmış oluyor. 
Tüm bu detaylar sonrasında AMD'nin 28nm üretim sürecinden 20nm'ye geçiş yapmasının etkilerini anlamaya çalıştığımızda, konsolların ciddi oranda gelişim göstereceğini söyleyebiliriz. 20nm ile birlikte güç tüketim değerinde %25 oranında bir gelişim yaşanması öngörülüyor dolayısıyla yenilenen işlemci ile Xbox One'daki platform güç tüketim değerinin 90-100 Watt seviyesine gerilemesi söz konusu olabilir. Ancak mevcut platformunun, PS4 karşısındaki durumu dikkate alındığında, Microsoft'unm %25'lik güç tasarrufunu GPU'yu güçlendirmek için kullanması yani yongada sistem platformunun tasarımında bir güncelleme yapması da söz konusu olabilir. Aynı performans seviyesinde 25 Watt'lık tüketim avantajının elde edilmesi, Microsoft'un konsol içi soğutma tasarımını revize etmesine de vesile olabilir. 
Xbox One için Slim versiyon hazırlıkları: 20nm işlemcinin olası etkileri
Bugün PC'lerde, 95 Watt altı işlemcilerin, baskı bir ısı bloğu ile fan olmadan serinletilebildiğini dikkate aldığımızda, 20nm APU ile yeni Xbox One daha küçük bir soğutma sistemi ile işin altında kalkabilir dolayısıyla da bu da ister istemez Slim yani daha ince profilli bir konsol göreceğimiz şeklinde de yorumlanabilir. Çünkü mevcut Xbox One tasarımında, kasa içerisindeki en uzun parçaların başında soğutucu ve fan geliyor dolayısıyla burada bir kazanım, kasayı cidden inceltebilir.
Üretim teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak kasanın incelmesi durumunu daha önce hem Xbox 360 hem de PlayStation 3'te tanık olmuştuk, şimdi de yeni nesil konsollar bu değişime hazırlanıyor gibi görünmekte. Tabi ki AMD'nin 20nm ile üretime geçiş yapması sadece Microsoft değil aynı zamanda şirketin diğer müşterisi olan Sony için de yeni fırsatları beraberinde getirecek. Burada Microsoft'u daha fazla gündeme getiren ise, güncelleme ile GPU tasarımının doping yapıp yapmayacağı. Her ne kadar konsol platformundaki anlaşmalar, belli adetler öncesinde silikon tasarımındaki değişikliği mümkün kılmasa da, PS4'ün bariz grafik üstünlüğüne Microsoft'un bir şekilde yanıt vermesi gerekiyor.
Konsollardaki yongada sistem platformları, 20nm ile birlikte maliyet olarak ta ucuzlayacaklar. Üretici döküm firması TSMC'nin hesaplamalarına göre 20nm, 28nm ile kıyaslandığında 2 kata kadar optik verimlilik sağlıyor. Xbox One'da kullandığı işlemcinin tanesi için 50 dolar civarında bir ücret ödeyen Microsoft'un, SoC seviyesindeki materyal maliyetinden tasarruf ile konsol fiyatında 25 dolar civarında indirim yapması beklenebilir. Hali hazırda tatil sezonuna yönelik geçici bir indirim ile orjinal fiyatı 399 dolar olan Kinect 2'siz Xbox One'ı, Amerika'da 349 dolara çeken Microsoft, benzer bir fiyatlandırmayı Slim modeliyle sabit kılabilir.  1.23 TeraFLOP ile PlayStation 4'den 600 GigaFLOP seviyesinde daha düşük tek hassasiyetli işlem yeteneğine sahip olan ancak buna rağmen çıkış fiyatı daha yüksek seyreden Xbox One için 20nm yeni bir dönüşümün fitilini ateşleyebilir, ya da sadece Slim modelin çıktığı ve fiyatın ucuzladığı bir güncelleme de olabilir.
Bu konulardaki tüm merakımız, 2015 ile birlikte cevap bulmuş olacak. Bir önceki jenerasyon konsollara kıyasla yaşam döngülerinin daha kısa olması beklenen mevcut modeller için 20nm sonrasındaki aşama ise 14nm üretim süreci olacak. Intel'in hali hazırda geçiş yaptığı bu geometri için diğer firmaların 2016'da hazır olması bekleniyor dolayısıyla bir sonraki yıl için Slim 2 güncellemesini dahi görebiliriz.

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mattiadestro 4 yıl
donanım değişikliğine gitmeleri imkansız. ilk kullanıcılar ne yapacak?

kaldı ki düzgün exc çıkarsalar kimse donanıma bakmaz. rysein grafikleri gayet yeterli mesela. bu ayarda daha dolu oyunlar çıkarsa ps4 ile aralarındaki fark kapanır. ama bırak yeni oyunu var olan exc oyunları bile pcye çıkaran bir mantıktan bahsediyoruz. yazık.
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sendomi 4 yıl
Slim konsolda gpu falan degismez bosuna beklemeyin,bunu hayal etmek bile sacmalik,burda ki kazanc ne olacak tasarim daha iyi bir hal alacak,haliyle daha az enerji ve isinma demek,burda ki en akilli hareket cpu ve gpu hizlarini arttirmak olabilir ama buda uzun bir deneme surecinden sonra olabilir konsol hicbir sikintida cikarmaz iyi bir performans artisi olur eger yapilsa,slim kasa ile dx12 gelecektir buyuk ihtimalle asil kazanc burada olacaktir oldukca iyi performans artisi getirecektir,pc'de yapilan testlerde %50 yakin performans artisi oldugu soyleniyordu bu kadar artis olsa zaten konsol ucusa gecer bize %25 artis bile yeter

ps4 gpu'da dx12 destekliyor ama microsoft buna izin verirmi acaba ???
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sarpcore 4 yıl
konsolda herhangi bir donanımsal guc artısına gidilmese bile yeni bir tasarımla ilgiyi arttırabilir.zaten exclere saldırdı microsoft çok eleştirilen tasarımıda degiştirince bence olumlu puan toplayacaktır.karsılastırma videolarında ps4 ile aralarında ucurum olmadıgıda gorunuyor.ileride belki bariz bir ayrım olabilir ama bence bunu microsoft tasarım , exc oyunlar ve directx 12 ile kapatmaya çalışacaktır.başarılı olabilir.
ben yinede bir supriz bekleyip gpu da hamle yapabilir diye dusunuyorum.
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Castle Bravo 4 yıl sendomi
sendomi

Slim konsolda gpu falan degismez bosuna beklemeyin,bunu hayal etmek bile sacmalik,burda ki kazanc ne olacak tasarim daha iyi bir hal alacak,haliyle daha az enerji ve isinma demek,burda ki en akilli hareket cpu ve gpu hizlarini arttirmak olabilir ama buda uzun bir deneme surecinden sonra olabilir konsol hicbir sikintida cikarmaz iyi bir performans artisi olur eger yapilsa,slim kasa ile dx12 gelecektir buyuk ihtimalle asil kazanc burada olacaktir oldukca iyi performans artisi getirecektir,pc'de yapilan testlerde %50 yakin performans artisi oldugu soyleniyordu bu kadar artis olsa zaten konsol ucusa gecer bize %25 artis bile yeter

ps4 gpu'da dx12 destekliyor ama microsoft buna izin verirmi acaba ???

O %50 artış, CPU içindi.

Yani, 900p oyunu 1080p yapmayacak veya ot sayısı değişmeyecek.
Tabii GPU'yla ilgili bazı konularda da gelişme olabilir, ama büyük farklar beklemeyin.
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arda753 4 yıl
Abartmayın ya yenisine 1080p çıkıyorsa eskisine en fazla 900p çıkar o kadar fark olmaz bence. Zaten dx 12 ile performans artışı sağlayacaklardır. Ya da yeni xbox high grafikte oynatıyorsa eskisi de medium-high karışık oynatır gibi falan işte :D
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Mactavish- 4 yıl
Ps3 un de gpu zayifti.
720p 30fps no aa oyun oynatiyordu bunu 200 liralik gpu larda yapiyordu zaten.

Exclerde görsel şölen yasadik zaten.
O yüzden konsoldan cok sey beklememek lazim ama gönül isterdi 1080p 60fps oynanacak bir konsol da hem ucuz hem yuksek performans zor oluyor demek ki.
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theraptorx 4 yıl
Yapılacak şey, kasanın küçülmesinden başka bir şey olamaz. Bu kadar para verişte konsol alanlar dava açsa, MS batar. Tabi cihaz adını değiştirip yeni cihaz diye satmazlarsa.
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Castle Bravo 4 yıl
Xbox One, yeterince exclusive ve yeni özellikler sunarsa, durumu toparlayabilir. Çoğu kişi donanıma takılmaz.

Forza Horizon 2 sayesinde, PS4 yerine Xbox One satın alan birçok kişi oldu.
Sony, Driveclub ile sıvarken, MS kusursuz bir iş yaptı.

Bir de, PSN-Live farkı var tabi.
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Vahlok 4 yıl
İmkanı yok donanım farkının olmasının. 400-500 dolara 6 milyon kişinin aldığı bir konsolu eskitemezler. Çok deli tepki yerler bir sürü davalar açılır. Kaç yıllık konsol tarihinde de görülmemiş bir olay. Slimler her nesilde çıkar ama donanım farkı olamaz. Yapımcı oyunu hem V1 hemde V2 için mi geliştirecek. 2 ayrı donanım olacağından 2'sinede geliştirilmesi gerek. İlk versiyona yapımcılar desteği keser. Bu durumda doğacak tepkileri bir düşünün. Bu Microsoft'un konsol dünyasından çekilmesine kadar gider ki onlar bunu öngörebilir. Tekrar söylüyorum donanım farkının oluşması imkansız!
Ancak şunu söyleyebiliriz. Bu nesil geçen ki gibi 8 sene süremez. 2018-19 civarı yeni sistemlere geçilir. Bu olası.
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Castle Bravo 4 yıl
Yapımcılar V2'sini zaten geliştiriyor (PS4
). Xbox One'a, çözünürlük ve 1-2 detayı düşürülmüş halini çıkarıyorlar. Çaba gerektiren bir durum yok. (PC'deki grafik ayarları gibi.)

Donanım farkı olacağını ben de zannetmiyorum; ama gayet mümkün olduğunu belirtmek gerek.
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Tansusus 4 yıl Vahlok
Vahlok

İmkanı yok donanım farkının olmasının. 400-500 dolara 6 milyon kişinin aldığı bir konsolu eskitemezler. Çok deli tepki yerler bir sürü davalar açılır. Kaç yıllık konsol tarihinde de görülmemiş bir olay. Slimler her nesilde çıkar ama donanım farkı olamaz. Yapımcı oyunu hem V1 hemde V2 için mi geliştirecek. 2 ayrı donanım olacağından 2'sinede geliştirilmesi gerek. İlk versiyona yapımcılar desteği keser. Bu durumda doğacak tepkileri bir düşünün. Bu Microsoft'un konsol dünyasından çekilmesine kadar gider ki onlar bunu öngörebilir. Tekrar söylüyorum donanım farkının oluşması imkansız!
Ancak şunu söyleyebiliriz. Bu nesil geçen ki gibi 8 sene süremez. 2018-19 civarı yeni sistemlere geçilir. Bu olası.

katılıyorum bır gelıstırme dıger alanlara buyuk haksızlık ve musterı kayıbına neden olur ha derler getırın eskı one larınızı ustune 50 dolar verın goturun yenısı ozaman olabılır.genede sanmıyorum cunku zararları cok olur.oyle olursa bırde xbox v1 vs xbox v2 savasları baslar bır o kalmıstı zaten.ps4 xbox savasları yeterınce forumu cılkını cıkardı.
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Sirrüs 4 yıl
Yukarıda arkadaşın belirttiği gibi bu nesil konsollar erken doğum ile ortaya çıktı. Daha güçlü bir şekilde ortaya çıkabilirlerdi ama işte kapitalizm devreye giriyor bu sırada firmaların hiçte umrunda değiliz yeni konsol diye ne de olsa satılacaktır diye düşünüyorlardır.
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_Dominic_Toretto_ 4 yıl
Erken gelmesiyle ilgili olduğunu sanmıyorum. MS ve SONY, maliyeti düşündükleri için, bu şekilde bir donanımla geldi konsollar.

Daha iyi donanım demek, daha fazla maliyet demek. Bu da konsolun son kullanıcı satış fiyatını yükseltir.
Bu sene de gelmiş olsaydı, değişen pek bir şey olmazdı.
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DH Misafiri 4 yıl
Kaçınılmaz son. XB-1 alanlara biraz ayıp olacak.
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SultanApex 4 yıl
Sadece üretim tekniği değişir. Sonuçta konsol maliyeti düşer, ve konsol ucuzlar. Bir konsol için slimde performans artışı markanın intiharıdır. Bu durumu kimse yapmaz, boşuna beklentide olmamak lazım.
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gcb1903 4 yıl
Şimdi durmadan haberlerini okuyoruz Ps4 Xbox One'dan çok daha fazla satmış diye lakin Xbox One taraftarları az değil ki milyonlarca sattı.
Ben Xbox sahibi olsam ürünü aldıktan 15 ay sonra yenisi çıksa ve benim ürünüm yeni sürümün yanında Xbox 360 gibi kalsa bunu kabul etmem.
Ms dediğimiz firma da tamam ürünü %80 fiyatına geri alıp yenisini veriyoruz demez.
İlginç bir karmaşa merakla takipteyim.
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