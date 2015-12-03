Xbox One için akıllı telefonla oynama desteği henüz gündemde değil

Yeni nesil konsollarda "stream" özelliği oldukça önemli. Bu özellik ile birlikte nerede olursanız olun konsoldaki görüntüyü aktarabileceğiniz bir cihaza sahipseniz oyun konsolunuz üzerinden oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz.

Geçtiğimiz günlerde iki geliştirici PS4 üzerindeki görüntüyü bilgisayar ortamına aktarmayı başarmış ve oyunları bilgisayar üzerinden oynamıştı, bunun üzerine Sony de bu özellik üzerinde çalıştığını ve ilerleyen dönemlerde yayınlayacağını duyurmuştu. Xbox ise hali hazırda Windows 10 yüklü bilgisayarlara ve tabletlere stream etme özelliğine sahip.

Akıllı telefon tarafına baktığımızda ise üstünlüğün Sony'de olduğunu görüyoruz. Japon üretici Xperia Z5 ve Z5 Premium modellerindeki uygulama sayesinde PS4 oyunlarını uzaktan oynama imkanı sunuyor. Xbox cephesinde ise Microsoft'un amiral gemisi modelleri Lumia 950 ve 950 XL için benzer bir özellik şimdilik söz konusu değil.





Şimdilik akıllı telefonlar için uzaktan oynama özelliğinin ne zaman yayınlanacağı belli değil. Microsoft bu konuda çalışma olduğunu belirtiyor ancak bu çalışmalar nasıl bir tempoda yürütüldüğü de merak konusu. Microsoft sözcüsü Techradar ile yaptığı ropörtajda bu konuya değinirken " Akıllı telefon uyumluluğunu dikkate alıyoruz, ancak bunun için teknik altyapının hazırlanması gerekiyor" şeklinde konuştu. Bu açıklama Microsoft'un akıllı telefonlar için uzaktan oynama özelliğini biraz farklı hazırlayacağı anlamına gelebilir. Xbox'ın bugün PC'lere stream edilebildiğini, hatta Sony'nin akıllı telefonlarda bu işi yaptığını göz önüne alırsak altyapının yetersiz olmadığını söyleyebiliriz. Bu durum da Microsoft akıllı telefonların farklı bir deneyim sunabileceği fikrini ortaya çıkarıyor.

http://www.techradar.com/news/gaming/xbox-one-remote-play-on-your-smartphone-sorry-not-anytime-soon-1310313