Xbox konsolları için 2TB Game Drive SSD

Konsollara sunduğu harici depolama çözümleri ile bilinen Seagate ürün portföyünü genişletiyor. Son olarak Xbox konsollara yönelik 2TB kapasiteye çıkabilen Game Drive SSD ürünlerini duyurdu.

Farklı kapasiteler

Konsol oyunlarının ve ek paketlerin artan boyutları nedeniyle oyuncular harici depolama çözümlerine ihtiyaç duymaya başladı. Seagate bir süre önce Xbox konsollara 8TB kapasiteli HDD, 4TB kapasiteli SSD, Sea of Thieves temalı SSD, PS4 için ise 2TB SSD ürünlerini satışa sunmuştu.

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SSD serisi sayesinde Xbox oyunları daha hızlı yüklenebiliyor. Sürücüyü USB 3.0 üzerinden konsola takarak hemen çalıştırabiliyorsunuz. Ayrıca kompakt boyutlarda olduğu için kolayca taşınabiliyor.

Seride 500GB, 1TB ve 2TB olarak ihtiyaca göre kapasiteler yer alıyor. 500GB kapasite için 150$, 1TB kapasite için 300$, 2TB kapasite için 600$ fiyat etiketi belirlenmiş.