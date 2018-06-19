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Xbox konsolları için 2TB Game Drive SSD

Xbox konsolunuzda oyunlar artık daha fazla kapasite istiyorsa harici çözümlere yönelebilirsiniz. Seagate’in yeni Game Drive SSD for Xbox serisi farklı kapasite seçenekleri sunuyor.
11 ay
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xbox konsolları için 2TB Game Drive SSD

Konsollara sunduğu harici depolama çözümleri ile bilinen Seagate ürün portföyünü genişletiyor. Son olarak Xbox konsollara yönelik 2TB kapasiteye çıkabilen Game Drive SSD ürünlerini duyurdu.

Farklı kapasiteler

Konsol oyunlarının ve ek paketlerin artan boyutları nedeniyle oyuncular harici depolama çözümlerine ihtiyaç duymaya başladı. Seagate bir süre önce Xbox konsollara 8TB kapasiteli HDD, 4TB kapasiteli SSD, Sea of Thieves temalı SSD, PS4 için ise 2TB SSD ürünlerini satışa sunmuştu.

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SSD serisi sayesinde Xbox oyunları daha hızlı yüklenebiliyor. Sürücüyü USB 3.0 üzerinden konsola takarak hemen çalıştırabiliyorsunuz. Ayrıca kompakt boyutlarda olduğu için kolayca taşınabiliyor.

Seride 500GB, 1TB ve 2TB olarak ihtiyaca göre kapasiteler yer alıyor. 500GB kapasite için 150$, 1TB kapasite için 300$, 2TB kapasite için 600$ fiyat etiketi belirlenmiş.

 

http://www.guru3d.com/news-story/seagate-launches-new-2tb-game-ssd-drive-(for-xbox).html Yorum Yaz
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keremec 11 ay en beğenilen
Yeşile boyayınca xbox mavi ye boyayınca da playstation diski oluyor.
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ssbrutality 11 ay
Seagate pişmanlıktır...16 Yıllık meslek hayatımda edindiğim en gerçek bilgi budur. WD ise hiç bir zaman yarı yolda bırakmamıştır.
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Antalyalı0304 11 ay
Bu zaten hepsiburada da satıştaydı neden tekrardan haberi yapılıyor
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Antalyalı0304 11 ay Antalyalı0304
Harici diskmiş yav
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fukarakoala 11 ay
Bende çok farklımı diye araştırdım ama 1tb ssd almaktansa 8tb ssd önbellekli hdd alırım çok daha mantıklı
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Scaleo 11 ay
1 TB ssd alacağıma yeni konsol alırım daha iyi(biri evde durur diğeri de yazlıkta :) zaten içinde hddsi mevcut, ekstradan kullanıcı da oluşturursun...
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emirhanayh 11 ay
4k oyunculuk icin konsol üretiyorsun ama icine orta halli bi ssd tercihi koymak aklina gelmiyor.
Sacma olan zaten herkesin evinde 500gblik bile olsa bi harici hdd'si var.Ben zaten elimde olan biseye para vermektense oyun keyfimi arttiracak 240lık bi ssdye fazladan 50-60 dolar vermeye raziyim.
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brnk 11 ay
Vergisiz 700 lirayı geçiyo vergili fiyata az daha katıp xbox alınır :(
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huseyincarnege 11 ay
PCye takınca bozuyomuş.
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keremec 11 ay en beğenilen
Yeşile boyayınca xbox mavi ye boyayınca da playstation diski oluyor.
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