Xbox 360 Slim: Daha ince, daha sessiz ve daha az güç tüketiyor

Microsoft beş yıl kadar önce lanse ettiği Xbox 360 ile yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başardı. Sony PlayStation 3 ve Nintendo Wii'den önce pazara sunulan Xbox 360, "Üç Kırmızı" olarak bilinen "ölümcül" RRoD problemlerine rağmen, arka arkaya sunulan özel oyunlar ve Xbox Live servisi ile gündemdeki yerini korumayı bildi. Aradan geçen beş yıllık süre zarfında tasarım anlamında olmasa bile donanım anlamında bazı güncellemeler alan Xbox 360, özellikle üretim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak, konsola güç veren CPU ve GPU yongalarının küçültülmesiyle daha az ısınan bir konsol halini almayı başarmış ayrıca HDMI çıkışına kavuşarak daha yüksek kapasiteli disk seçeneklerini de opsiyon listesine eklemişti. Geride bıraktığımız E3 fuarı ise Xbox 360 için adeta yeni bir kilometretaşı oldu.

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İki yıllık bir çalışmanın sonucu olarak Xbox 360'ın genlerini çok daha agresif, çok daha gösterişli ve bir o kadar da serin ve sessiz çalışan yeni tasarımla harmanlayan Xbox 360 Slim, Microsoft tarafından E3 fuarında tanıtıldı. Detaylarını burada verdiğimiz Xbox 360 Slim, yenilenmiş tasarımının yanı sıra 250GB kapasiteli sabit diski, 802.11n WiFi desteği ve Kinect için ek güç bağlantısı gerektirmeyen özel port* tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ancak Xbox 360 Slim, sadece kozmetik güncellemeler içermiyor zira konsola yakından baktığımızda donanım alt yapısında da ciddi değişiklikler olduğunu görüyoruz. Xenon, Zephyr, Falcon, Opus ve Jasper kod adlarını taşıyan önceki revizyonlar gibi Xbox 360 Slim de bir kod adına sahip, onun adı: Valhalla! Peki Xbox 360 Slim, donanım alt yapısıyla ne gibi yenilikler sunuyor, detaylara yakından bakıyoruz.

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Xbox 360 Slim: Daha ince, daha kısa, daha sessiz ve daha az güç tüketiyor.

Xbox 360 serisinin arka planında iki temel yonga bulunuyor ki bunlar IBM tarafından geliştirilen PowerPC tabanlı işlemci (kod adı Xenon) ve ATi tarafından geliştişrilen grafik işlem birimi. SMT teknolojisi ile ynı anda 6 izlek desteği sunan işlemcisi, 1MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan Xbox 360, ATi tarafından geliştirilen ve 48 shader birimine (vect4 tasarımı ile 240 paralel işlem birimi) sahip olan Xenos kod adlı grafik biriminin işlemciden ayrı bir yapı olmasından ötürü iki ayrı soğutucu tasarımına ihtiyaç duyuyordu ki bu tasarım anlayışı Slim modeli ile son buluyor. İlk modelde 90nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GPU ve CPU daha sonra 65nm fabrikasyon sürecine geçirilmişti, şimdiyse 45nm üretim teknolojisi ile tek bir paket tasarımı gündemde.

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Diğer Xbox revizyonlarından farklı olarak Slim modelinde(kod adı Valhalla) CPU, GPU ve eDRAM'in tek bir yongada buluştuğu belirtilyor.

Xbox 360 Slim'deki en dikkat çekici yeniliklerden biri de, daha önceki tasarımlarda ayrı zarlar olarak konumlandırılan işlemci, grafik birimi ve eDRAM'in, artık aynı çatı altında toplanması. Microsoft tarafından CGPU olarak isimlendirilen yeni yapının en büyük avantajı, en çok ısı yayan komponentlerin soğutulması için sadece tek bir ısı dağıtıcı ve yine tek bir fana ihtiyaç duyulması. 45nm üretim teknolojisiyle üretildiği belirtilen Xbox 360 Slim'in CGPU'sunun hacimli üretimini üstlenen firmanın ise geçtiğimiz aylarda GobalFoundries tarafından satın alınan Chartered Semiconductor'a ait olduğu düşünülüyor. Xbox 360 Slim, Hitachi tarafından üretilen ve SATA-I ara birimini kullanan 250GB kapasiteli disk kullanıyor. 8MB tampon bellekle donatılan ve 5400 devir/dakika hızında çalışan sürücünün yanında Slim, farklı cihazlarla bağlantı için USB portlarına da sahip.

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Xbox 360 Slim'in anakartı.

Yukarıda belirttiğimiz detaylara ek olarak optik sürücü tarafında da bir takım değişiklikler içeren Xbox 360 Slim'de daha önce Jasper modelinde kullanılan sürücünün güncellenmiş bir versiyonu olan DG16-D4S kodlu versiyonu (Lite-On üretimi) kullanılıyor. Üretim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak artık daha güç az tüketen Xbox 360 Slim, bir önceki model ile kıyaslandığında, 135 Watt kapasiteli daha küçük bir güç kaynağı kullanıyor. Anandtech tarafından yapılan testler, konsolun beş yıllık yaşam öyküsündeki müthiş değişimini gözler önüne seriyor. Xbox 360 Slim, atası olan orjinal Xbox 360'a kıyasla yarıya yarıya daha az güç çeken çok daha verimli bir sistem. Test sonuçlarından önce, Xbox 360 Slim'deki güç kaynağının önceki sürümler ile uyumlu olmadığını çünkü ilgili adaptörünün, önceki sistemlerin daha yüksek güç ihtiyacını karşılamak için tasarlanmadığını da belirtelim.

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Kontrol panelindeki güç tüketimi.

Anandtech'in yayınladığı test sonuçlarına göre Valhalla kod adlı Xbox 360 Slim, kontrol panelinde beklerken 70.4 Watt, orjinal Xbox 360 modeli ise 155.7 Watt güç tüketiyor. Slim öncesindeki en güncel Xbox 360 versiyonu olan Jasper ile kıyaslandığında ise Slim modelinin 23.3 Watt daha az güç çektiği anlaşılıyor. Gears of War II ile yük altında yapılan testlerde de benzer bir tablonun ortaya çıktığını görüyoruz. Xbox 360 Slim'in 88 Watt güç çektiği Gears of War 2 testinde, orjinal Xbox 360 modelinin 177.1 Watt yani iki kat daha fazla güç çektiğini görüyoruz. En önemli güncellemelerden biri de sistem kapalı modundaki güç tüketim değerleri. Slim öncesindeki diğer tüm Xbox 360 revizyonları, 2 Watt veya üzerinde güç tüketirken, Xbox 360 Slim'de ciddi bir iyileştirmenin olduğunu ve güç tüketim değerinin ilgili modda 2 Watt seviyesinden 0.6 Watt'a kadar düşürüldüğünü görüyoruz.

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Oyun esnasındaki güç tüketimi.

Güç tüketim değerleriyle birlikte gürültü seviyesinde de ciddi bir iyileştirme yapılan Xbox 360 Slim, bekleme durumunda bir önceki revizyona göre 45 dbA ile tam 5 dbA daha sessiz çalışıyor. Disk çalıştırırken yapılan ölçümde ise Xbox 360 Slim'in bekleme durumundaki kadar olmasa bile iyileştirildiği ve 51 dbA ile bir önceki revizyona kıyasla 3 dbA daha sessiz çalıştığı belirtiliyor. Microsoft, Xbox 360 Slim ile yeni nesil Xbox öncesinde çok önemli bir adım atarak tasarımda önemli güncellemelere gitti. Beş yaşında olmasına rağmen, seriye yeni bir dinamizm kazandıran Slim modeliyle Xbox 360'ın hayat çizgisini uzatılmış oldu. Kasım ayında çıkacak Kinect ile birlikte güçlü bir ikili oluşturacağı düşünülen Xbox 360 Slim'den sonraki aşamanın yeni bir revizyon günecellemesi mi yoksa tamamiyle yenilenmiş yepyeni bir konsol mu olacağını ise zaman gösterecek.

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Diğer oyunlarda ve sistem kapalıyken ölçülen güç tüketim değerleri.

* Kinect (Project Natal), Xbox 360 Slim'in yanında Xbox 360'ta da çalışacak. Ancak Xbox 360 Slim sahip olduğu özel port sayesinde Kinect'i tek kablo (hem veri hem de güç ihtiyacı için) ile çalıştırabilecek. Eski revizyonda ise Kinect için veri bağlantısına ek olarak güç beslemesi için ek bir kablo bağlantısı daha gerekiyor.

http://www.anandtech.com/show/3774/welcome-to-valhalla-inside-the-new-250gb-xbox-360-slim/1