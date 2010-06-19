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Xbox 360 Slim: Daha ince, daha sessiz ve daha az güç tüketiyor

Resmi tanıtımı geçtiğimiz hafta yapılan Xbox 360 Slim'e yakından bakıyoruz. Daha az güç tüketen yeni konsol aynı zamanda daha sessiz çalışıyor.
8 yıl
13,8b
1
66
Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft beş yıl kadar önce lanse ettiği Xbox 360 ile yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başardı. Sony PlayStation 3 ve Nintendo Wii'den önce pazara sunulan Xbox 360, "Üç Kırmızı" olarak bilinen "ölümcül" RRoD problemlerine rağmen, arka arkaya sunulan özel oyunlar ve Xbox Live servisi ile gündemdeki yerini korumayı bildi. Aradan geçen beş yıllık süre zarfında tasarım anlamında olmasa bile donanım anlamında bazı güncellemeler alan Xbox 360, özellikle üretim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak, konsola güç veren CPU ve GPU yongalarının küçültülmesiyle daha az ısınan bir konsol halini almayı başarmış ayrıca HDMI çıkışına kavuşarak daha yüksek kapasiteli disk seçeneklerini de opsiyon listesine eklemişti. Geride bıraktığımız E3 fuarı ise Xbox 360 için adeta yeni bir kilometretaşı oldu.

Xbox 360 Slim: Daha ince, daha sessiz ve daha az güç tüketiyor
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İki yıllık bir çalışmanın sonucu olarak Xbox 360'ın genlerini çok daha agresif, çok daha gösterişli ve bir o kadar da serin ve sessiz çalışan yeni tasarımla harmanlayan Xbox 360 Slim, Microsoft tarafından E3 fuarında tanıtıldı. Detaylarını burada verdiğimiz Xbox 360 Slim, yenilenmiş tasarımının yanı sıra 250GB kapasiteli sabit diski, 802.11n WiFi desteği ve Kinect için ek güç bağlantısı gerektirmeyen özel port* tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ancak Xbox 360 Slim, sadece kozmetik güncellemeler içermiyor zira konsola yakından baktığımızda donanım alt yapısında da ciddi değişiklikler olduğunu görüyoruz. Xenon, Zephyr, Falcon, Opus ve Jasper kod adlarını taşıyan önceki revizyonlar gibi Xbox 360 Slim de bir kod adına sahip, onun adı: Valhalla! Peki Xbox 360 Slim, donanım alt yapısıyla ne gibi yenilikler sunuyor, detaylara yakından bakıyoruz.

Xbox 360 Slim: Daha ince, daha sessiz ve daha az güç tüketiyor
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Xbox 360 Slim: Daha ince, daha sessiz ve daha az güç tüketiyor
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Xbox 360 Slim: Daha ince, daha kısa, daha sessiz ve daha az güç tüketiyor.

Xbox 360 serisinin arka planında iki temel yonga bulunuyor ki bunlar IBM tarafından geliştirilen PowerPC tabanlı işlemci (kod adı Xenon) ve ATi tarafından geliştişrilen grafik işlem birimi. SMT teknolojisi ile ynı anda 6 izlek desteği sunan işlemcisi, 1MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan Xbox 360, ATi tarafından geliştirilen ve 48 shader birimine (vect4 tasarımı ile 240 paralel işlem birimi) sahip olan Xenos kod adlı grafik biriminin işlemciden ayrı bir yapı olmasından ötürü iki ayrı soğutucu tasarımına ihtiyaç duyuyordu ki bu tasarım anlayışı Slim modeli ile son buluyor. İlk modelde 90nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GPU ve CPU daha sonra 65nm fabrikasyon sürecine geçirilmişti, şimdiyse 45nm üretim teknolojisi ile tek bir paket tasarımı gündemde.

Xbox 360 Slim: Daha ince, daha sessiz ve daha az güç tüketiyor
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Diğer Xbox revizyonlarından farklı olarak Slim modelinde(kod adı Valhalla) CPU, GPU ve eDRAM'in tek bir yongada buluştuğu belirtilyor.

Xbox 360 Slim'deki en dikkat çekici yeniliklerden biri de, daha önceki tasarımlarda ayrı zarlar olarak konumlandırılan işlemci, grafik birimi ve eDRAM'in, artık aynı çatı altında toplanması. Microsoft tarafından CGPU olarak isimlendirilen yeni yapının en büyük avantajı, en çok ısı yayan komponentlerin soğutulması için sadece tek bir ısı dağıtıcı ve yine tek bir fana ihtiyaç duyulması. 45nm üretim teknolojisiyle üretildiği belirtilen Xbox 360 Slim'in CGPU'sunun hacimli üretimini üstlenen firmanın ise geçtiğimiz aylarda GobalFoundries tarafından satın alınan Chartered Semiconductor'a ait olduğu düşünülüyor. Xbox 360 Slim, Hitachi tarafından üretilen ve SATA-I ara birimini kullanan 250GB kapasiteli disk kullanıyor. 8MB tampon bellekle donatılan ve 5400 devir/dakika hızında çalışan sürücünün yanında Slim, farklı cihazlarla bağlantı için USB portlarına da sahip.

Xbox 360 Slim: Daha ince, daha sessiz ve daha az güç tüketiyor
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Xbox 360 Slim'in anakartı.

Yukarıda belirttiğimiz detaylara ek olarak optik sürücü tarafında da bir takım değişiklikler içeren Xbox 360 Slim'de daha önce Jasper modelinde kullanılan sürücünün güncellenmiş bir versiyonu olan DG16-D4S kodlu versiyonu (Lite-On üretimi) kullanılıyor. Üretim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak artık daha güç az tüketen Xbox 360 Slim, bir önceki model ile kıyaslandığında, 135 Watt kapasiteli daha küçük bir güç kaynağı kullanıyor. Anandtech tarafından yapılan testler, konsolun beş yıllık yaşam öyküsündeki müthiş değişimini gözler önüne seriyor. Xbox 360 Slim, atası olan orjinal Xbox 360'a kıyasla yarıya yarıya daha az güç çeken çok daha verimli bir sistem. Test sonuçlarından önce, Xbox 360 Slim'deki güç kaynağının önceki sürümler ile uyumlu olmadığını çünkü ilgili adaptörünün, önceki sistemlerin daha yüksek güç ihtiyacını karşılamak için tasarlanmadığını da belirtelim.

Xbox 360 Slim: Daha ince, daha sessiz ve daha az güç tüketiyor
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Kontrol panelindeki güç tüketimi.

Anandtech'in yayınladığı test sonuçlarına göre Valhalla kod adlı Xbox 360 Slim, kontrol panelinde beklerken 70.4 Watt, orjinal Xbox 360 modeli ise 155.7 Watt güç tüketiyor. Slim öncesindeki en güncel Xbox 360 versiyonu olan Jasper ile kıyaslandığında ise Slim modelinin 23.3 Watt daha az güç çektiği anlaşılıyor. Gears of War II ile yük altında yapılan testlerde de benzer bir tablonun ortaya çıktığını görüyoruz. Xbox 360 Slim'in 88 Watt güç çektiği Gears of War 2 testinde, orjinal Xbox 360 modelinin 177.1 Watt yani iki kat daha fazla güç çektiğini görüyoruz. En önemli güncellemelerden biri de sistem kapalı modundaki güç tüketim değerleri. Slim öncesindeki diğer tüm Xbox 360 revizyonları, 2 Watt veya üzerinde güç tüketirken, Xbox 360 Slim'de ciddi bir iyileştirmenin olduğunu ve güç tüketim değerinin ilgili modda 2 Watt seviyesinden 0.6 Watt'a kadar düşürüldüğünü görüyoruz.

Xbox 360 Slim: Daha ince, daha sessiz ve daha az güç tüketiyor
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Oyun esnasındaki güç tüketimi.

Güç tüketim değerleriyle birlikte gürültü seviyesinde de ciddi bir iyileştirme yapılan Xbox 360 Slim, bekleme durumunda bir önceki revizyona göre 45 dbA ile tam 5 dbA daha sessiz çalışıyor. Disk çalıştırırken yapılan ölçümde ise Xbox 360 Slim'in bekleme durumundaki kadar olmasa bile iyileştirildiği ve 51 dbA ile bir önceki revizyona kıyasla 3 dbA daha sessiz çalıştığı belirtiliyor. Microsoft, Xbox 360 Slim ile yeni nesil Xbox öncesinde çok önemli bir adım atarak tasarımda önemli güncellemelere gitti. Beş yaşında olmasına rağmen, seriye yeni bir dinamizm kazandıran Slim modeliyle Xbox 360'ın hayat çizgisini uzatılmış oldu. Kasım ayında çıkacak Kinect ile birlikte güçlü bir ikili oluşturacağı düşünülen Xbox 360 Slim'den sonraki aşamanın yeni bir revizyon günecellemesi mi yoksa tamamiyle yenilenmiş yepyeni bir konsol mu olacağını ise zaman gösterecek.

Xbox 360 Slim: Daha ince, daha sessiz ve daha az güç tüketiyor
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Diğer oyunlarda ve sistem kapalıyken ölçülen güç tüketim değerleri.

* Kinect (Project Natal), Xbox 360 Slim'in yanında Xbox 360'ta da çalışacak. Ancak Xbox 360 Slim sahip olduğu özel port sayesinde Kinect'i tek kablo (hem veri hem de güç ihtiyacı için) ile çalıştırabilecek. Eski revizyonda ise Kinect için veri bağlantısına ek olarak güç beslemesi için ek bir kablo bağlantısı daha gerekiyor.


http://www.anandtech.com/show/3774/welcome-to-valhalla-inside-the-new-250gb-xbox-360-slim/1 Yorum Yaz
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devrimdoga 8 yıl
@ghostliving +1
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Sparda. 8 yıl
süper birşey slim yarın kargo lanıyo banada hayırlısı inşallah
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maliaslaner 8 yıl
helal olsun.
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devcitybg 8 yıl
of Miex yine mi
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strider_venom 8 yıl
dik konduğunda dvd rom altta, cgpu üstte olsaymış daha iyi bir havalandırma olabilirmiş gibi geldi bana.
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serhat_ps3 8 yıl
Yanlış anlamyın ama Youtubede xbıx slimin bir çeşit 3k gördüğü bir vido vardı kaldırdılar haberini olsun dediğim gibi yanlış anlamayın bende alacağım
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maliaslaner 8 yıl
3k hatası yeni sürümlrde devam ediyor mu arkadaşkar.?slimden öncekilerde.
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Miex 8 yıl
Jasperlarda 3k yoktu.

Bunda da yok.

1.5 sene önce yok oldu 3k sorunu.


Son 1.5 sene baz alınırsa PS3'ten daha sağlam artık Xbox 360.

Bkz. forumda her gün patlayan PS3 konuları görebilirsiniz.
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DH Misafiri 8 yıl
iyi güzelde 3K sorunu ortadan kaldırmışmı yani sonuç olarak yine xbox360 sadece daha incesi daha tasaruflusu 3K ortadan kaldırmadıysa ne anlamı olacak?
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rextr 8 yıl

DH Misafiri

iyi güzelde 3K sorunu ortadan kaldırmışmı yani sonuç olarak yine xbox360 sadece daha incesi daha tasaruflusu 3K ortadan kaldırmadıysa ne anlamı olacak?


Ortadan kaldırdık demiyorlar ama olasılığını azaltmışlar. Bırak 3K'yı falan sırf şekli için alınır bu alet :)
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DH Misafiri 8 yıl
BENCE YENİ KASA ISI SORUNU ÇÖZÜLECEĞİ İÇİN ELİNDE 2008 ÜRETİMNİ OLANLAR TERCİHLERİNİ SLİM XBOX 360 TAN YANA KULLANIRLAR DİYE DÜŞÜNÜYORUM.YANINDADA NATAL EKLENTİSİ OLURSA TADINDAN YEMEZ DİYORUM.SAYGILARIMLA.
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rextr 8 yıl
3K'yı temelli engellemek için güzel bi sistem koymuşlar yeni Xbox'a: Isı kontrol ve Uyarı sistemi
trgamer.com/...
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Batuist 8 yıl
yeni konsollar gelmeden grafik kalitesi yerinde seyreder... artık yeni konsol üretsinler... 5 sene önceki teknoloji.. he ne kadar oyun zevki farklı olsada yinede yeni bir konsol görmek daha güzel olurdu...
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mratt 8 yıl
Peki arkdaşlar bunun Jasper ile yeni board arasında tam olarak ne fark var acaba?
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white_tiger 8 yıl
eskisi gelmeddi bizim ülkeye bu hiö gelmez
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kuu1x 8 yıl
Tam alınası olmuş ama Türkiye'de fiyatı ne olur acaba
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1963bursa 8 yıl
Haberden de anlaşılacağı üzere Jasper'dan daha ucuza üretilebildiği duyuruldu.
Ama bu yaz için arcade jasper'ın satıldığı 159$ fiyatı gibi bir fiyat beklemek saflık olur, MS bir müddet piyasa kaymağı yer, şu an satışta sadece Elite paketi var, fiyat 299$. Buna göre de arcade paketin 199$ olacağı anlaşılıyor.
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One Shot One Kill 8 yıl
Bu modelde 3k sorunu bence daha az olacaktır.Ne kadar az güç tüketimi o kadar az ısı.
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