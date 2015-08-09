Xeon işlemciler artık dizüstü modellerinde

Intel'in yıllardır sunucular ve yüksek performanslı iş istasyonları için özel olarak geliştirdiği Xeon işlemci ailesi, Skylake mimarisinin lanse edilmesi ile birlikte tarihinde ilk kez ince taşınabilir iş istasyonlarına entegre olmaya hazırlanıyor.





İş istasyonu kapasitesindeki yetenekleri taşınabilir cihazlarda da görmek isteyen tüketicileri hedefleyen Intel, Xeon E3-1500M v5 işlemci serisini geliştirmeye başladı ve önümüzdeki dönemde bunları mobil iş istasyonlarına entegre etmeye başlayacak. Önceki yıllarda mobil iş istasyonlarında Xeon işlemciler görülüyordu. Ancak 6kg ağırlığında kasa, 1.5kg ağırlığında şarj adaptörü ve devasa kalınlık değeri ile model yan yatırılmış bir kasa görünümüne geçiyordu. Intel buna bir son vermek istiyor.





Genel anlamda iş istasyonları pazarında bir düşüş olsa da mobil iş istasyonları segmentine tüketicilerin ilgisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Analizlere göre Haziran ayında mobil iş istasyonları segmenti 6 çeyrek boyunca büyüme başarısı gösterdi.





Xeon E3-1500M v5 işlemci serisi ile ilgili detaylı bilgiler yok. Ancak hata düzeltme kod belleği, donanım tabanlı güvenlik, yönetilebilirlik, Intel vPro teknolojisi, Thunderbolt 3 ve USB Type-C desteği şeklinde özellikler sunulacak.





Intel ayrıca yeni seriyi öne çıkarmak adına tasarım, mühendislik, dijital içerik oluşturma gibi konularda uygulamalara yönelik sertifika programları hazırlayacak. Intel Xeon E3-1500M v5 yüklü ilk bilgisayarların gelecek yıl başlarında piyasada olacağı tahmin ediliyor.

http://blogs.intel.com/technology/2015/08/bringing-intel-xeon-to-notebook-pcs/