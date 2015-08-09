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Xeon işlemciler artık dizüstü modellerinde

3 yıl
4,8b
1
16
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Xeon işlemciler artık dizüstü modellerinde

Intel'in yıllardır sunucular ve yüksek performanslı iş istasyonları için özel olarak geliştirdiği Xeon işlemci ailesi, Skylake mimarisinin lanse edilmesi ile birlikte tarihinde ilk kez ince taşınabilir iş istasyonlarına entegre olmaya hazırlanıyor. 

İş istasyonu kapasitesindeki yetenekleri taşınabilir cihazlarda da görmek isteyen tüketicileri hedefleyen Intel, Xeon E3-1500M v5 işlemci serisini geliştirmeye başladı ve önümüzdeki dönemde bunları mobil iş istasyonlarına entegre etmeye başlayacak. Önceki yıllarda mobil iş istasyonlarında Xeon işlemciler görülüyordu. Ancak 6kg ağırlığında kasa, 1.5kg ağırlığında şarj adaptörü ve devasa kalınlık değeri ile model yan yatırılmış bir kasa görünümüne geçiyordu. Intel buna bir son vermek istiyor.

Genel anlamda iş istasyonları pazarında bir düşüş olsa da mobil iş istasyonları segmentine tüketicilerin ilgisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Analizlere göre Haziran ayında mobil iş istasyonları segmenti 6 çeyrek boyunca büyüme başarısı gösterdi. 

Xeon E3-1500M v5 işlemci serisi ile ilgili detaylı bilgiler yok. Ancak hata düzeltme kod belleği, donanım tabanlı güvenlik, yönetilebilirlik, Intel vPro teknolojisi, Thunderbolt 3 ve USB Type-C desteği şeklinde özellikler sunulacak. 

Intel ayrıca yeni seriyi öne çıkarmak adına tasarım, mühendislik, dijital içerik oluşturma gibi konularda uygulamalara yönelik sertifika programları hazırlayacak. Intel Xeon E3-1500M v5 yüklü ilk bilgisayarların gelecek yıl başlarında piyasada olacağı tahmin ediliyor.  

http://blogs.intel.com/technology/2015/08/bringing-intel-xeon-to-notebook-pcs/ Yorum Yaz
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kerem0699 3 yıl
a
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V4LKyR 3 yıl
LGA 1151 alan sıkıntı yaşamaz.
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alemburda34 3 yıl
Kışın seviyorum dizüstlerini hatta öğrenci evlerinin başlıca ısınma aracı
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savasserter 3 yıl
i7 işlemcili workstation fiyatları zaten çok yüksekken xenonlarla fiyatları ay a vardırırlar herhalde
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sis651 3 yıl
İyi de zaten Xeon işlemcileri dizüstü bilgisayarlara koyabiliyorlardı ki. Yalnız soğutucularından dolayı o cihazda dizüstü bilgisayar denecek bir yer kalmıyordu. :D
Bkz. Clevo P570MW
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BekirHan 3 yıl
Ooo çok daha iyi Dell precision m4xxx, 6xxx serisi göreceğiz desene. Yalnız gazı alan dell coşturur yine fiyatları.
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stevan 3 yıl
oa3355
dünyanın bilgisayar teknolojisindeki en büyük sorunu ısınma onu çözdükleri zaman dizüstü iş istasyonlarını görürüz.

ısınma sorunu tüm elektronik cihazlar için ortaktır başlıca sebebi de silikon elementinin kullanılmasıdır. henüz geliştirme aşamasında olsa da(örneğin grafen) yakın gelecekte silikon terkedilerek yeni devre sistemlerine geçilecek bir zorunluluk olarak
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ozzy55ozzy 3 yıl stevan
stevan
oa3355
dünyanın bilgisayar teknolojisindeki en büyük sorunu ısınma onu çözdükleri zaman dizüstü iş istasyonlarını görürüz.

ısınma sorunu tüm elektronik cihazlar için ortaktır başlıca sebebi de silikon elementinin kullanılmasıdır. henüz geliştirme aşamasında olsa da(örneğin grafen) yakın gelecekte silikon terkedilerek yeni devre sistemlerine geçilecek bir zorunluluk olarak

Silisyum elementi dogada cok bulundugu icin yaygin kullaniliyor islemesi de kolay. Ne zaman ki baska bir elementten bilgisayar endustrisi icin guzel birsey uretirler o zaman keyifle kullaniriz. Daha leptopta 1 saatten fazla oyun oynayamiyorum dizim yaniyor.
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ozzy55ozzy 3 yıl
dünyanın bilgisayar teknolojisindeki en büyük sorunu ısınma onu çözdükleri zaman dizüstü iş istasyonlarını görürüz.
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clopin 3 yıl ozzy55ozzy
oa3355
dünyanın bilgisayar teknolojisindeki en büyük sorunu ısınma onu çözdükleri zaman dizüstü iş istasyonlarını görürüz.

dizüstünde yanar bu
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kadirirdem 3 yıl
birde dizüstünde bakalım nasıl çalışacak....
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