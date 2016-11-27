Xgimi H1 ile projeksiyon cihazı ev sinema sistemine dönüşüyor

Genelde tüketicinin tercihine göre projeksiyon cihazlarında hoparlör kullanıldığına şahit oluyoruz. Ya da Bluetooth üzerinden kablosuz hoparlörlere bağlanarak kullanıcısına farklı çözümler sunabiliyor. Xgimi H1 projeksiyon cihazı ise sorunu kökten çözüyor.

Projeksiyon ve Ses Sistemi Bir Arada

Xgimi H1 projeksiyon cihazı, Harman Kardon yani son haliyle Samsung Harman tarafından desteklenen bir Hi-Fi ses sistemine sahip. Zaten ilk bakışta cihaz bir stereo hoparlör görünümü arz ediyor. Ön kısımdaki Harman Kardon imzası ile bu görünüm tamamlanıyor.

Projeksiyon modülü sağ üst kısma yerleştirilmiş. Kontroller de üst kısımda yer alıyor. CES 2017 fuarında yenilikçilik ödülü de alacak olan Xgimi H1, 300 inçe kadar Full HD görüntü verebiliyor. 4K çözünürlük desteği yanında 3D ölçeklendirme de yapabilen cihaz, 900 ansi lümen parlaklık verebiliyor. İki adet 45mm Harman Kardon hoparlör ile en iyi ses deneyimi sunuluyor.

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Cihazın içerisinde 4 çekirdekli bir işlemci ve 3GB RAM bulunuyor. Android işletim sistemi üzerinde ise Xgimi arayüzü çalışıyor. Akıllı telefonlara bağlanarak cihazı yönetmek veya görüntüyü yansıtmak mümkün. Ayrıca bir Bluetooth kumanda da kutu içerisinde yer alıyor.

Indiegogo üzerinde ihtiyacın 10 katı kadar bağış toplamayı başaran proje sona ermiş durumda. 699$ olan bağış fiyatı, satışa çıktığında 920$ civarına yükselecek. İlk sevkiyatlar ise Aralık ayı itibariyle başlıyor.