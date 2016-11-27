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Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xgimi H1 ile projeksiyon cihazı ev sinema sistemine dönüşüyor

Projeksiyon cihazında film izlerken üst seviye ses deneyimi arayanlar için Xgimi H1 güçlü bir çözüm sunuyor. CES 2017 fuarına hazırlanan cihaz bağış kampanyasını da tamamladı.
2 yıl
7,1b
1
10
Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde tüketicinin tercihine göre projeksiyon cihazlarında hoparlör kullanıldığına şahit oluyoruz. Ya da Bluetooth üzerinden kablosuz hoparlörlere bağlanarak kullanıcısına farklı çözümler sunabiliyor. Xgimi H1 projeksiyon cihazı ise sorunu kökten çözüyor.

Projeksiyon ve Ses Sistemi Bir Arada

Xgimi H1 projeksiyon cihazı, Harman Kardon yani son haliyle Samsung Harman tarafından desteklenen bir Hi-Fi ses sistemine sahip. Zaten ilk bakışta cihaz bir stereo hoparlör görünümü arz ediyor. Ön kısımdaki Harman Kardon imzası ile bu görünüm tamamlanıyor.

Projeksiyon modülü sağ üst kısma yerleştirilmiş. Kontroller de üst kısımda yer alıyor. CES 2017 fuarında yenilikçilik ödülü de alacak olan Xgimi H1, 300 inçe kadar Full HD görüntü verebiliyor. 4K çözünürlük desteği yanında 3D ölçeklendirme de yapabilen cihaz, 900 ansi lümen parlaklık verebiliyor. İki adet 45mm Harman Kardon hoparlör ile en iyi ses deneyimi sunuluyor.

Ayrıca Bkz. "Windows bilgisayarda Netflix 4K içerikler için gereksinimler açıklandı"

Cihazın içerisinde 4 çekirdekli bir işlemci ve 3GB RAM bulunuyor. Android işletim sistemi üzerinde ise Xgimi arayüzü çalışıyor. Akıllı telefonlara bağlanarak cihazı yönetmek veya görüntüyü yansıtmak mümkün. Ayrıca bir Bluetooth kumanda da kutu içerisinde yer alıyor.

Indiegogo üzerinde ihtiyacın 10 katı kadar bağış toplamayı başaran proje sona ermiş durumda. 699$ olan bağış fiyatı, satışa çıktığında 920$ civarına yükselecek. İlk sevkiyatlar ise Aralık ayı itibariyle başlıyor.

 

https://www.indiegogo.com/projects/h1-4k-300-3d-smart-projector-harman-kardon#/ Yorum Yaz
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Xanax70 2 yıl
Reklamı bir tek ben mi yapmacık buldum ?
Adam ile kadın gündüz vakti projeksiyondan müzik açıyor ve salonun ortasında dans ediyor..
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DH Misafiri 2 yıl
Bu cihazı yaklaşık 2 aydır kullanıyorum (hatta xgimi nin diğer ürünleride var bende)
Marka çinde bu sınıfta en tepelerde.
Dandik ve aklınızda hayal ettiğiniz kötü çin markalarından değil.
Cihaz çok başarılı, malzeme kalitesi üst seviyelerde.
BU fiyata olmaz demiş bazıları, Türkiye'de tabiki olmaz.:) Firma ilk defa Çin dışında
Amerikaya açıldı.
900 ansi Lümen değeri normal lambalı projeksiyon değerlerine göre yüksek değer karşılığı verir.Düşük rakam alması sizi aldatmasın.
Gerçek full hd ve gün ışında rahatlıkla izleyebileceğiniz parlaklıkta.
Merak eden firmanın sitesinden ürünlerini inceleyebilir;
www.xgimi.com
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magicboyguccino 2 yıl
Haberde bilgi eksikliği var.
H1 zaten Çin'de piyasaya çıktı. Bahsi geçen Amerika'da piyasaya sürülmesiyle ilgili.
Marka ve ürünü bilmeyenler herzamanki gibi bol keseden sallamış.
Bu cihazı yaklaşık 2 aydır kullanıyorum (hatta xgimi nin diğer ürünleride var bende)
Marka Çinde bu sınıfta en tepelerde. (Screenless Tv)
Dandik ve aklınızda hayal ettiğiniz kötü Çin markalarından değil.
Cihaz çok başarılı, malzeme kalitesi üst seviyelerde.
BU fiyata olmaz demiş bazıları, Türkiye'de tabiki olmaz.:) Firma ilk defa Çin dışında
Amerikaya açıldı.
900 ansi Lümen değeri normal lambalı projeksiyon değerlerine göre yüksek değer karşılığı verir.Düşük rakam alması sizi aldatmasın.
Gerçek full hd ve gün ışında rahatlıkla izleyebileceğiniz parlaklıkta.
Merak eden firmanın sitesinden ürünlerini inceleyebilir;
www.xgimi.com
Not: Bu sınıfta yer alan birkaç firmanın adı "X" ile başlıyor. Bunun xiaomi ile ne alakası var?

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NeroWin 2 yıl
Çinliler artık dışarıdaki markaları kopyalama olayını bitirmiş, kendi markalarını kopyalama geçmişler


Xiaomi <> Xgimi
1 Yanıt Yanıtla
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magicboyguccino 2 yıl NeroWin
cinli bir arkadasima sordum;
xiaomi: kucuk princ demek
xgimi: tek basina cince de bir anlami yok
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umut_baris 2 yıl
Böyle şeyleri ancak zengin bilgisizler alır.
Sinema sistemi dediğin aslında Dolby Atmos gibi olur ama Atmos çözecek çözücü ve Atmos ile kodlanmış film bulabilmek bütçe meselesi.
Bizim gibilere DTS/DD çözen bir avr bir de hoparlör ve sub-woofer yeter.
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anestezi9152 2 yıl
Projeksiyonlu ses sistemi olmuş
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davidoffvincent 2 yıl
Xiaomi'yi yanlis yazdiniz sandim ilk gordugumde
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krmrbtn 2 yıl
Xiaomi diye okudum heyecanladım.
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