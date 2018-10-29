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Xiaomi, 100 milyon telefon satma hedefine ulaşmak üzere

Geçtiğimiz yıl 90 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştiren Xiaomi bu yılki satış hedefini tutturmaya çok yakın. Şirketin ay sonunda 100 milyon satış rakamına ulaşması bekleniyor.
6 ay
5b
2
16
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi'nin bu ayın sonunda yıllık akıllı telefon satış hedefi olan 100 milyona ulaşması bekleniyor. Çinli teknoloji devi geçtiğimiz yıl 90 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirmişti.
Ayrıca Bkz. "Samsung Experience 10 arayüzüne ait görüntüler ortaya çıktı"
Pekin merkezli şirket 100 milyon telefon satma hedefine ilk kez bu kadar yaklaştı. Daha önce 2015 yılında 100 milyon adet sevkiyat hedefi koymuş ancak bugüne kadar bunu başaramamıştı.

Çinli şirket pazar payını artırıyor

Şirketin son finansal raporu, cep telefonu satışlarının 2018'in ikinci çeyreğinde yıllık bazda %43.9 artarak 32 milyon adete ulaştığını ortaya koydu. Xiaomi’nin hedefine erken ulaşması özellikle bazı pazarlardaki güçlü performansından kaynaklanıyor.
Şirket, Hindistan'da bir numaralı akıllı telefon satıcısı haline geldi. Bununla birlikte 2018'in ikinci çeyreğinde Endonezya pazarında %25'lik bir pazar payı yakaladı. Çinli teknoloji devinin Batı Avrupa'daki sevkiyatlarının ise %2.700 oranında arttığı söyleniyor.

https://twitter.com/XiangW_/status/1055373561685192704 Yorum Yaz
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Zaba 6 ay en beğenilen
Yaklasik 2 yıldır mi 5 kullanıyorum. Kimse adını bile bilmezken ben güvendim ve satın aldim. Ve son derece memnunum.
Xiaomi nin öncelikle modellerine verdiği isimleri ozgunlestirmesi gerekiyor. "Plus x pro s note" her markadan esintiler var. Çok küçük düşürücü.
Yaklasik 2 yıldır mi 5 kullanıyorum. Kimse adını bile bilmezken ben güvendim ve satın aldim. Ve son derece memnunum.Xiaomi nin öncelikle modellerine verd...
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Yanıtla +7
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onkuba 6 ay
Xiomi önce stok uygulamalarına reklam koymayı bıraksın. Telefonun her yerinden reklam çıkıyor. Sırf bu nedenle custom rom yükledim.
1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 6 ay
Yaklaşık 1,5 yıldır Xiaomi Mi Max kullanıyorum. Daha önce LG G3 kullanmıştım. Şimdi o günlerimi pişmanlıkla anıyorum. Keşke daha önce alsaymışım. Fiyat performans oranı en iyi telefon bence bu. Ama bu ülkede kişiliğiyle yapamadığı karizmayı telefonuyla yapmak için kendini parçalayan bir grup insan sayesinde daha düşük özelliklere sahip telefonlar piyasayı elinde tutuyor. Ben telefonumu 2 yıl kullanırsam kendimi karlı sayacağım. Daha fazlası olursa zaten süper ötesi olur.
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DH Misafiri 6 ay
Xiomi Türkiye pazarına kendisi girmek yerine paralel ithalatçı kullanması ölümcül bir hata.
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__Nikolaus__ 6 ay
Bende birkaç şey belirteyim. Yukarıda bir arkadaşın dediği gibi dogru dürüst kimse xiaomiyi bilmiyorken bu forum üzerinden mi5 pro alıp 2 sene kullandım. O zamanlar ve geçen seneye kadar f/p cihazları olarak tek geçerdim ama artık üst seviye cihazlarını almak kimse kusura bakmasın ama enayilik. Redmi 5 plus gibi hala fiyat segmentinde cok etkili cihazları var ama 4 bin tl ye Mi8 gerçeğide var.
Mi8 i uzun süre bekledim yanlıs hatırlamıyorsam 3800 olarak listelendi ilk defa. Xiaomi kim 3800 kim ? Lg G7 , S9 gibi cihazlar varken o parayı neden xiaomiye vereyim ?
Bende gittim 15 günlük S9+ buldum 3400 e aldım.
Hafızası artırılamayan ,Mono hoparlörlü ,1080p ekranlı ,kablosuz sarjı olmayan , suya dayanıklı olmayan ,60 fps video bile çekemeyen cihaza 3800 vercem öyle mi ? Geçeceksin o işleri.
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mechatengu 6 ay
Samsung Huawei Apple Xiaomi Oppo Şu anki sıralama böyle
2-3 sene içinde
Samsung Huawei Xiaomi olacak ilk 3. Apple'in bundan sonra mobile phone dünyasına getirebileceği bir yenilik kalmadı. Önce Huawei'ye geçildi. Gerilemesi devam edecektir.
Bundan sonra ilerleyen yıllar içinde Huawei veya Xiaomi'nin yapacağı atağa göre 1.liği bu iki firmadan biri alacak.
Samsung'un bu iki Çin devine uzun yıllar dayanması çok zor.
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Zaba 6 ay en beğenilen
Yaklasik 2 yıldır mi 5 kullanıyorum. Kimse adını bile bilmezken ben güvendim ve satın aldim. Ve son derece memnunum.
Xiaomi nin öncelikle modellerine verdiği isimleri ozgunlestirmesi gerekiyor. "Plus x pro s note" her markadan esintiler var. Çok küçük düşürücü.
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Ekrem71.5 6 ay
türkiyede xiaomi keriz Search..
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onkuba 6 ay
Xiomi önce stok uygulamalarına reklam koymayı bıraksın. Telefonun her yerinden reklam çıkıyor. Sırf bu nedenle custom rom yükledim.
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haylaz__ 6 ay onkuba
Farkeder mi 1250 TL'ye 5000 TL'lik telefonla kapışıyorsun her yerinden reklam çıksa ne yazar
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V4LKyR 6 ay
Tamam da, hisseleri çakıldı ama... Neden böyle :(
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smart1978 6 ay
Reseller yani 2 defa satis yapilan urunler de dahil mi misal Evofon Turkiye bunlardan birisi ..
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vampirelf 6 ay
Bu Xiaomi Türkiye mağazasından gidip telefon alan enayi çıktı mı cok merak ediyorum.açıldığından beri kirayı ödeyecek kadar satış yapabildilermi acaba.Belki yurtdışı fiyatı 600 dolar olan S9+ dan daha çok verip yurtdışı fiyatı 400 dolar olan mi8 alacak keriz çıkmıştırda adamlar batmaz. Yoksa yıl sonunda kapanır mağaza.
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