Xiaomi, 100 milyon telefon satma hedefine ulaşmak üzere

Xiaomi'nin bu ayın sonunda yıllık akıllı telefon satış hedefi olan 100 milyona ulaşması bekleniyor. Çinli teknoloji devi geçtiğimiz yıl 90 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirmişti.

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Pekin merkezli şirket 100 milyon telefon satma hedefine ilk kez bu kadar yaklaştı. Daha önce 2015 yılında 100 milyon adet sevkiyat hedefi koymuş ancak bugüne kadar bunu başaramamıştı.

Çinli şirket pazar payını artırıyor

Şirketin son finansal raporu, cep telefonu satışlarının 2018'in ikinci çeyreğinde yıllık bazda %43.9 artarak 32 milyon adete ulaştığını ortaya koydu. Xiaomi’nin hedefine erken ulaşması özellikle bazı pazarlardaki güçlü performansından kaynaklanıyor.

Şirket, Hindistan'da bir numaralı akıllı telefon satıcısı haline geldi. Bununla birlikte 2018'in ikinci çeyreğinde Endonezya pazarında %25'lik bir pazar payı yakaladı. Çinli teknoloji devinin Batı Avrupa'daki sevkiyatlarının ise %2.700 oranında arttığı söyleniyor.

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