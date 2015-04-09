Xiaomi 12 saatte 253 milyon dolarlık satış yaptı

Xiaomi bilindiği üzere kendi internet sitesi üzerinden çoğu zaman flaş satışlarla kullanıcılara ulaşan bir firma. Satışlar bu yöntemle olunca genellikle stokların kısa sürede tükenmesi ve satış hızları da bir çok kez haberlere konuk oluyor.

Ayrıca kuruluş yıl dönümü gibi zamanlarda sanal bir festival düzenleyen şirket bu şekilde çok daha fazla kullanıcıya ulaşmayı amaçlıyor. 2013 yılındaki festivali hatırlayacak olursak o dönemde toplam 82 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirilmiş, aynı festivalde geçtiğimiz yıl ise çok daha iyi bir rakam olan 250 milyon dolara ulaşılmıştı. 2015 yılındaki festivalde ise şirket rekorunu bir kez daha yenilemiş durumda, Weibo platformunda şirketin paylaştığı verilere bakılacak olursa 12 saatte 253 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirildi.

Şimdiye kadar 12 saatlik dilimde yapılan bu satışlarda toplam 1.6 Milyon akıllı telefon satıldı. Ayrıca elde edilen geliri satılan telefon sayısına böldüğümüz zaman da şirketin ortalama telefon satış fiyatının 158 dolar olduğunu görüyoruz. Bu da maliyet odaklı telefonların daha fazla satıldığını gösteriyor. Yeniden geçmiş yıllarla karşılaştırmak gerekirse festival satış rakamları 2013 yılında 330 bin, 2014 yılında 1.3 Milyon şeklindeydi. Şirket iki yıl içerisinde çok başarılı bir grafik yakalamış durumda.