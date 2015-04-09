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Xiaomi 12 saatte 253 milyon dolarlık satış yaptı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Xiaomi 12 saatte 253 milyon dolarlık satış yaptı
 
Xiaomi bilindiği üzere kendi internet sitesi üzerinden çoğu zaman flaş satışlarla kullanıcılara ulaşan bir firma. Satışlar bu yöntemle olunca genellikle stokların kısa sürede tükenmesi ve satış hızları da bir çok kez haberlere konuk oluyor.

Ayrıca kuruluş yıl dönümü gibi zamanlarda sanal bir festival düzenleyen şirket bu şekilde çok daha fazla kullanıcıya ulaşmayı amaçlıyor. 2013 yılındaki festivali hatırlayacak olursak o dönemde toplam 82 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirilmiş, aynı festivalde geçtiğimiz yıl ise çok daha iyi bir rakam olan 250 milyon dolara ulaşılmıştı. 2015 yılındaki festivalde ise şirket rekorunu bir kez daha yenilemiş durumda, Weibo platformunda şirketin paylaştığı verilere bakılacak olursa 12 saatte 253 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirildi.
Şimdiye kadar 12 saatlik dilimde yapılan bu satışlarda toplam 1.6 Milyon akıllı telefon satıldı. Ayrıca elde edilen geliri satılan telefon sayısına böldüğümüz zaman da şirketin ortalama telefon satış fiyatının 158 dolar olduğunu görüyoruz. Bu da maliyet odaklı telefonların daha fazla satıldığını gösteriyor. Yeniden geçmiş yıllarla karşılaştırmak gerekirse festival satış rakamları 2013 yılında 330 bin, 2014 yılında 1.3 Milyon şeklindeydi. Şirket iki yıl içerisinde çok başarılı bir grafik yakalamış durumda.

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bakura_tr 4 yıl en beğenilen LeSRiSeL
LeSRiSeL

1.5 milyarlık çin nüfusuna göre 1.6 milyon telefon başarısız bir satış.

12 saatte kaç milyon satmak başarı sayılırdı sizin için?
LeSRiSeL1.5 milyarlık çin nüfusuna göre 1.6 milyon telefon başarısız bir satış.12 saatte kaç milyon satmak başarı sayıl...
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pislick0 4 yıl
Xiaomii
Güzel.Fakat firma 2015 senesi içerisinde 100 milyon satış rakamı bekiyordu.1.6 Milyon Maalesef 100 Milyonun yanında bit eniği.Bu rakama ulaşmak veya bu rakamıda aşmak istiyorlarsa Xiaomi Mi 5 muhteşem çıkmalı.Birde şu ülke işlerini ve Mi 5 i çıarmayı birazdaha hızlandırsalar harika olacak.

sene içerisinde demiyor haberde 12 saat içerisinde diyor.
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-YağmurAdam- 4 yıl
Meizu bir ayda 2 milyon telefon sattı şeklinde bir haber vardı. Uygun fiyattan satmış demek ki talep çok olmuş.
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LeSRiSeL 4 yıl
1.5 milyarlık çin nüfusuna göre 1.6 milyon telefon başarısız bir satış.
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bakura_tr 4 yıl LeSRiSeL
LeSRiSeL

1.5 milyarlık çin nüfusuna göre 1.6 milyon telefon başarısız bir satış.

12 saatte kaç milyon satmak başarı sayılırdı sizin için?
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Xiaomii 4 yıl
Güzel.Fakat firma 2015 senesi içerisinde 100 milyon satış rakamı bekiyordu.1.6 Milyon Maalesef 100 Milyonun yanında bit eniği.Bu rakama ulaşmak veya bu rakamıda aşmak istiyorlarsa Xiaomi Mi 5 muhteşem çıkmalı.Birde şu ülke işlerini ve Mi 5 i çıarmayı birazdaha hızlandırsalar harika olacak.
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matmuhendisi 4 yıl
Stokçu firmalar eritiyor.. Çok normal bu satışlar
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shadowmexo 4 yıl
Mi5 nasıl olacak acaba. Mi4 ün arka kapağı kötüydü gerisi güzeldi. Merakla bekliyorum
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Fenomenon 4 yıl
Adamlar çok iyi bir ivme yakaladı.
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