Xiaomi 15 Ocak'ta çok ince bir akıllı telefon tanıtacak





Geçen yılı akıllı telefon pazarında ilk beşe girmeyi başararak kapatan Çinli Xiaomi, bu yıla da Redmi 2 akıllı telefonu ile hızlı bir giriş yapmıştı. Firmanın bu ay bir de amiral gemi akıllı telefon tanıtacağı açıklanmıştı.





Yeni amiral gemi modelinin ne olacağı merakla beklenirken, ortaya çıkan bir davetiye merakları iyice artırdı. 15 Ocak tarihi için bir etkinliğin haberini veren davetiye Çin'in başkenti Pekin'i gösteriyor.





Etkinlikte tanıtılacak akıllı telefon ile ilgili de bir ipucu verilmiş. Akıllı telefon ağustos böceğinin kanadından daha ince olacak. Ağostus böceklerinin kanadının ne kadar ince olduğu konusunda bir bilgimiz yok ancak bu oldukça iddialı bir incelik gibi görünüyor.





Bu noktada bahsedilenin gövde inceliği mi yoksa ekran kenarı inceliği mi belirsiz. Ancak daha önceki sızıntılar hatırlandığında ekran çerçevesinin inceliğine vurgu yapılıyor olabilir. Yine de bunu 15 Ocak tarihinde öğrenebileceğiz.





Etkinliğe katılacaklara Xiaomi uygulama mağazasından 16$ değerinde hediye çeki verilecek. Teklif 8 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Yeni amiral gemi modelinin Mi4S veya Mi5 adını alması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-to-introduce-thin-flagship-model-on-January-15th_id64490