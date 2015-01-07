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Xiaomi 15 Ocak'ta çok ince bir akıllı telefon tanıtacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi 15 Ocak'ta çok ince bir akıllı telefon tanıtacak

Geçen yılı akıllı telefon pazarında ilk beşe girmeyi başararak kapatan Çinli Xiaomi, bu yıla da Redmi 2 akıllı telefonu ile hızlı bir giriş yapmıştı. Firmanın bu ay bir de amiral gemi akıllı telefon tanıtacağı açıklanmıştı. 

Yeni amiral gemi modelinin ne olacağı merakla beklenirken, ortaya çıkan bir davetiye merakları iyice artırdı. 15 Ocak tarihi için bir etkinliğin haberini veren davetiye Çin'in başkenti Pekin'i gösteriyor. 

Etkinlikte tanıtılacak akıllı telefon ile ilgili de bir ipucu verilmiş. Akıllı telefon ağustos böceğinin kanadından daha ince olacak. Ağostus böceklerinin kanadının ne kadar ince olduğu konusunda bir bilgimiz yok ancak bu oldukça iddialı bir incelik gibi görünüyor. 

Bu noktada bahsedilenin gövde inceliği mi yoksa ekran kenarı inceliği mi belirsiz. Ancak daha önceki sızıntılar hatırlandığında ekran çerçevesinin inceliğine vurgu yapılıyor olabilir. Yine de bunu 15 Ocak tarihinde öğrenebileceğiz. 

Etkinliğe katılacaklara Xiaomi uygulama mağazasından 16$ değerinde hediye çeki verilecek. Teklif 8 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Yeni amiral gemi modelinin Mi4S veya Mi5 adını alması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-to-introduce-thin-flagship-model-on-January-15th_id64490 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 4 yıl
Ağustos böceğinin kanadının kalınlığı muhtemelen bir saç telinden daha incedir. Hadi 50 mikron diyelim.
Demek ki Xiaomi'nin yeni telefonu saç telinden bile ince olacak.
ASKLDJŞSADJFSDAIOFJAİSFDPIOJDSFIİOPJDFSAP,OJADFS,OJFASDPSDFJKOİASDEWOPFJIOWIEŞAFWEA :d:d:d:d::D:D:D
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Xiaomii 4 yıl V4LKyR
V4LKyR
Ağustos böceğinin kanadının kalınlığı muhtemelen bir saç telinden daha incedir. Hadi 50 mikron diyelim.
Demek ki Xiaomi'nin yeni telefonu saç telinden bile ince olacak.
ASKLDJŞSADJFSDAIOFJAİSFDPIOJDSFIİOPJDFSAP,OJADFS,OJFASDPSDFJKOİASDEWOPFJIOWIEŞAFWEA :d:d:d:d::D:D:D

Bu adamlar bizle dalgamı geçiyorlar ya?





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DownClock01 4 yıl
Sadece el fotoğrafı koyunca sanki hareket çekeceklermiş gibi geldi bana :D
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OverClocK1ng 4 yıl
Cırcır böceğinin sesinden daha yüksek ses çıkartma gücü olacak.
Aynı zamanda hafızası da filden güçlü olacak.
Kelebek gibi uçacak, arı gibi sokacak.
Bu ne len. Telefon üreticileri de sapıttı. Nasıl reklam yapacaklarını şaşırdılar.
Allah şaşırtmasın.
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doctor_bey 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Cırcır böceğinin sesinden daha yüksek ses çıkartma gücü olacak.
Aynı zamanda hafızası da filden güçlü olacak.
Kelebek gibi uçacak, arı gibi sokacak.
Bu ne len. Telefon üreticileri de sapıttı. Nasıl reklam yapacaklarını şaşırdılar.
Allah şaşırtmasın.

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@CAN@ 4 yıl
Keşke incelik yerine pil gücü yarışı yapılsa.
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freshwind 4 yıl
İncelikten daha çok kasa ekran oranı önemli. Ön yüzü tamamen ekran olan bir telefon görecekmiyiz bakalım
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0MG90 4 yıl
İnceliği kim önemsiyor Allah aşkına. Telefon alanların neredeyse %90'ı zaten kılıfla kullanıyor, ee nerede incelik? Sonra telefonum cebimde büküldüü derler.
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Xiaomii 4 yıl 0MG90
+1
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Xiaomii 4 yıl
Telefonda incelik şiddetle istemediğim bir özellik.RAM i geliştirerek ZenFone 2 ye rakip çıkmak,M9 Z4 G4 S6 gibi modellerede Snapdragon 810 la çıkmak yerine takmışlar incelik.İncelik zariflik olarak güzel fakat Dayanıklılık? Zariflikten artırıp dayanıklılığı artırmak saçmalıktan ibaret.Aslında telefon kalın olmalı.Örneğin iPhone.İncelik yok aksine kalınlık ve çelik kasa var.Sizin yapmanız gereken kalınlığı artırıp çelik kasa ve çelik çerçeve üretmektir.Ayrıca OLMAZSA OLMAZIMIZ 4GB RAM Snapdragon 810 20 MP arka 13 MP önbkamera FHD veya QHD farketmez ekran ve 4100 4300 mAh değiştirilebilir pil olmalıdır.Yoksa katiyyen zirveyi unut.Evet 2015 iyi bir başlangıç.Fakat Apple gibi kaliteli,Samsung gibi rekabetçi ve hırslı,Asus gibi yeniliklere açık ve asla durmayan,LG ve Sony gibi taktiksel oynarsan Seni Kimse Durduramaz fakat Durum vahim gibi gözüküyor.İnşAllah terse döner.
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1BilimAdamı 4 yıl Xiaomii
Xiaomii

Telefonda incelik şiddetle istemediğim bir özellik.RAM i geliştirerek ZenFone 2 ye rakip çıkmak,M9 Z4 G4 S6 gibi modellerede Snapdragon 810 la çıkmak yerine takmışlar incelik.İncelik zariflik olarak güzel fakat Dayanıklılık? Zariflikten artırıp dayanıklılığı artırmak saçmalıktan ibaret.Aslında telefon kalın olmalı.Örneğin iPhone.İncelik yok aksine kalınlık ve çelik kasa var.Sizin yapmanız gereken kalınlığı artırıp çelik kasa ve çelik çerçeve üretmektir.Ayrıca OLMAZSA OLMAZIMIZ 4GB RAM Snapdragon 810 20 MP arka 13 MP önbkamera FHD veya QHD farketmez ekran ve 4100 4300 mAh değiştirilebilir pil olmalıdır.Yoksa katiyyen zirveyi unut.Evet 2015 iyi bir başlangıç.Fakat Apple gibi kaliteli,Samsung gibi rekabetçi ve hırslı,Asus gibi yeniliklere açık ve asla durmayan,LG ve Sony gibi taktiksel oynarsan Seni Kimse Durduramaz fakat Durum vahim gibi gözüküyor.İnşAllah terse döner.

İnce telefon sevenler var aynı şekilde firmalar uzun pil ömrü vaad eden modellerde çıkarıyor.Burada inceliğe domine eden firma Apple.Her sene biraz daha inceltip ,sloganlarında çok kullandıkları için diğer firmalarda mecburen tasarım anlamında iphone ile rekabet edebilecek ürünler çıkarmaya çalışıyorlar.
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Growlithe 4 yıl
Laptop'u tanıtsınlar da gerisi önemli değil.
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acer_sahibi77 4 yıl Growlithe
Hocam 480 dolara satılacak olan 16 gb ramli laptoptan bahsediyorsan o yalan bir haberdi.
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ouzqan 4 yıl
Aşırıya kaömaya başladı Xiomi bu kadar model üretiyorda hepsi satılıyor mu ? Böyle giderse sonu iyi durmuyor .
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matmuhendisi 4 yıl ouzqan
ouzqan
Aşırıya kaömaya başladı Xiomi bu kadar model üretiyorda hepsi satılıyor mu ? Böyle giderse sonu iyi durmuyor .

ne kadar model üretiyor hocam adamlar üretimde yetişemiyo
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mehmet4428 4 yıl
Çok ince yapıyorlar da sonra cebimizde eğilmesin bu cihazlar.
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__BadblooD__ 4 yıl
Bu tip cihazları global markette daha çok isimleri duyulsun diye yapıyor olmalılar. Çok ince cihazların hiç pratik olmadığının farkındadırlar eminim. 6-9 mm arası telefonlar gayet zarif ve kullanımı kolay, tüketicilerin aşırı incelik yerine pil kapasitesi istediğini biliyorlardır çok bariz birşey çünkü.
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