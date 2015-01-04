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Xiaomi, 2014 yılında 61.12 milyon akıllı telefon sattığını açıkladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Xiaomi, 2014 yılında 61.12 milyon akıllı telefon sattığını açıkladı
Çin'in yükselen cep telefonu firması Xiaomi geçtiğimiz ay değerinin 1.1 milyar dolar yükselterek 45 milyar dolara ulaştığını açıklamıştı. Şimdi ise şirket 2014 yılına ilişkin satış raporlarını açıkladı. 2012 yılında 7.2 milyon satış yapılırken 2013 yılında bu sayı 18.7 milyona taşınmıştı, şirket bu sene ise satışlarda yüksek bir sıçrayış yaparak 61.12 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Satışlardaki sıçramanın en büyük sebeplerinden birisi şirketin Çin dışında dünya pazarına açılması olarak görülüyor, bir diğer seçenek ise firmanın ürün yelpazesini genişleterek daha çok kullanıcıya hitap etmeye başlaması. 2015 yılı için 100 milyon telefon satışı hedefi belirleyen firma ayrıca bu yıl için yeni ülkelere de açılacağının müjdesini verdi. Şirketin daha önce açıkladığı hedeflerde Türkiye'de satış yapmak da bulunuyordu, bu açıklamalar ise hemen akıllara markanın yıl içerisinde Türkiye'de de satışa başlayabileceği ihtimalini getirdi.

Şirket yeni girdiği Hindistan pazarında 5 ayda 1 milyon satış barajını aştığını da açıkladı. Ancak patent davası nedeniyle satışlar bir dönem aksaklığa uğramıştı.
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Innovative 4 yıl
Gelse bize de...
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-YağmurAdam- 4 yıl
Türkiye'de toplam 2 Milyon telefon satılmış geçen sene. 2-3 yüzbin telefon için uğraşmıyorlar Türkiye ile.
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sercandk 4 yıl
Bizde isteriz. Geleceksen gel artik
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sky_lark 4 yıl
Arkadaş Çin'den getirtti. Taş gibi telefon. GPS, kamera, wi-fi vs. gayet stabilize çalışıyor.
Artı Çin'de yedek parça ve aksesuar ürün gamı çok geniş. Dolayısıyla ucuz yedek-parça artısı olur.
Bizim telefoncular boş durmaz. Çin'den alır 0,5 USD - 1 USD'ye; satar 10 'TL'ye.
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sky_lark 4 yıl
Kaliteli telefon. Diğer markalarda Çin üretimi olduğu düşünülünce, f/p ürünü olur. her türlü GM Discovery 'den iyidir. Apple'ı sallamaz da Samsung, Lg, , GM , HTC'nin (amiral gemileri hariç) orta/alt fiyat bandını bitirir. Örnek 1000 TL 'ye onlar telefon satmakta zorlanır. Adamlar satar 700 TL'ye son sistem teli olur biter. Gelsinler , iyi olur.
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porse 12 4 yıl
bu telefon türkiyeye gelsede garanti sorunu çıkartırlar .muhatap bulamazsınız. bu xiaomi şuan sadece çinde satılıyor (tam olarak emin değilim).
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umut_baris 4 yıl
Gelse bile servisi, parça temininde sorun yaşayacaksınız.

Bir de bu firmanın servis olayını başarı servis alırsa üff.
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Masquerade89 4 yıl
burayada gelmeler lazım
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General. 4 yıl
Bizde isterik.
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Fenomenon 4 yıl
3 yıl sonra en çok telefon satan firma olur.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
en iyi ihtimal yıl sonunu bulur gelişi ya da hiç gelmez. tanınması için makul fiyattan satılması lazım ki kabul görsün. forumu takip edenler bu markayı biliyor fakat dışarıda gözlemlediğim kadarıyla millet general mobile, casper, turkcell t50 gibi modellere yönelmiş durumda artık eskisi gibi samsung cihazları pek akla gelmiyor. tasvip etmiyorum fakat yurtdışından telefon almaya zorluyorlar. bu imei klonlama olayı pasaport kaydı ile başladı.
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destinati0n 4 yıl
Türkiye'ye gelecek ama bu son vergilerden sonra fiyatı ne olacak onu merak ediyorum.
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Uacellat_62 4 yıl destinati0n
Çinde Hindistan da cihaz başına ne kadar kar ediyorlarsa Türkiyede de cihaz başına karları aynı olur.Xiaomi de çok düşük karlarla satıp sürümden kazanma mantığı var aynı zamanda cihaz çok satınca popülerliği se artıyor.
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