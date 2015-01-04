Xiaomi, 2014 yılında 61.12 milyon akıllı telefon sattığını açıkladı

Çin'in yükselen cep telefonu firması Xiaomi geçtiğimiz ay değerinin 1.1 milyar dolar yükselterek 45 milyar dolara ulaştığını açıklamıştı. Şimdi ise şirket 2014 yılına ilişkin satış raporlarını açıkladı. 2012 yılında 7.2 milyon satış yapılırken 2013 yılında bu sayı 18.7 milyona taşınmıştı, şirket bu sene ise satışlarda yüksek bir sıçrayış yaparak 61.12 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdiğini açıkladı.

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Satışlardaki sıçramanın en büyük sebeplerinden birisi şirketin Çin dışında dünya pazarına açılması olarak görülüyor, bir diğer seçenek ise firmanın ürün yelpazesini genişleterek daha çok kullanıcıya hitap etmeye başlaması. 2015 yılı için 100 milyon telefon satışı hedefi belirleyen firma ayrıca bu yıl için yeni ülkelere de açılacağının müjdesini verdi. Şirketin daha önce açıkladığı hedeflerde Türkiye'de satış yapmak da bulunuyordu, bu açıklamalar ise hemen akıllara markanın yıl içerisinde Türkiye'de de satışa başlayabileceği ihtimalini getirdi.Şirket yeni girdiği Hindistan pazarında 5 ayda 1 milyon satış barajını aştığını da açıkladı. Ancak patent davası nedeniyle satışlar bir dönem aksaklığa uğramıştı.