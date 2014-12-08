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Xiaomi 9 Aralık'ta bir etkinlik düzenleyecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi 9 Aralık'ta bir etkinlik düzenleyecek

Bu aralar Mi5 modeli için çeşitli iddiaların gündeme geldiğine şahit olduğumuz Çinli mobil cihaz üreticisi Xiaomi, 9 Aralık 2014 tarihinde bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Etkinlik davetiyeleri merak uyandırıcı mesajlar barındırıyor. 

Davetiyede "Hep Birlikte Rüzgarda Yukarıya" benzeri bir motto benimsendiği görülüyor. Bir de beyaz bir fan resmi eklenmiş. İşin doğrusu Xiaomi'nin bu davetiyede nasıl bir mesaj vermeye çalıştığını anlamak oldukça zor. 

Düz mantıkla Xiaomi'nin rüzgar yoluyla elektrik elde eeden teknolojilere yatırım yapabileceği akla geliyor. Ancak ikinci ihtimal bunun daha önce bahsedilen ve iPad mini kadar performans sergileyecek 100$'lık bir Android tabletin olabileceği. 

9.2 inçlik 720p ekrana sahip bu tablette 4 adet Cortex-A53 çekirdeği taşıyan Snapdragon 410 yongaseti ve 1GB RAM bulunacağı dile getirilmişti. Fiyat-performans çizgisini yukarılara taşıyacak olan bu tabletin 9 Aralık'ta tanıtılması muhtemel. Ancak yine de şimdilik karşımıza neyin çıkacağını bilemiyoruz.  

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-sends-invites-for-a-December-9-event-new-affordable-smartphone-or-tablet-coming_id63551 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dr. Hannibal Lecter 4 yıl
Bir sonraki alacağım telefon markası xiaomi olur büyük ihtimalle.
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glikoz surubu 4 yıl
deng feng lai.. ruzgarla yukariya..
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matmuhendisi 4 yıl
9 inç tablet olabilir :) kulaklık olabilir :) lolipoplu bir tablet olabilir :)
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ALTINBAŞAK 4 yıl
ben de yeni red rice modeli bekliyorum.
Ama gönlümden de smartwatch geçiyor.inşallah MI markalı bir smartwatch'ı yakında görürüz...
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XQS 4 yıl
Telefonlari kaliteli gibi duruyor tr gelsede denesek
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Bu ülkeye de bir ara ugrasinlar.
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naber? 4 yıl
bu firma çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor. ben tablet veya telefon beklemiyom.
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General. 4 yıl
Mi5 tanıtılmaz yeni redmi ve tablet olur.
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sercandk 4 yıl
Xiaomi işi biliyor. Hem kaliteden ödün vermiyor hem fiyat konusunda çok iyi. Aynı şekilde ülkemize geldiğinde de devam ederse çok iyi olur ülkemiz adına. Tabi gelirlerse.
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ekrem71 4 yıl
Gelecek yıl başları deniyor
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MMistanbul 4 yıl
Mi5 için çok erken bence fakat bir tablet gelme ihtimali yüksek. Bu arada Türkiye' ye geleceği konusunda gelişmeler var mı?
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