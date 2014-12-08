Xiaomi 9 Aralık'ta bir etkinlik düzenleyecek









Bu aralar Mi5 modeli için çeşitli iddiaların gündeme geldiğine şahit olduğumuz Çinli mobil cihaz üreticisi Xiaomi, 9 Aralık 2014 tarihinde bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Etkinlik davetiyeleri merak uyandırıcı mesajlar barındırıyor.





Davetiyede "Hep Birlikte Rüzgarda Yukarıya" benzeri bir motto benimsendiği görülüyor. Bir de beyaz bir fan resmi eklenmiş. İşin doğrusu Xiaomi'nin bu davetiyede nasıl bir mesaj vermeye çalıştığını anlamak oldukça zor.





Düz mantıkla Xiaomi'nin rüzgar yoluyla elektrik elde eeden teknolojilere yatırım yapabileceği akla geliyor. Ancak ikinci ihtimal bunun daha önce bahsedilen ve iPad mini kadar performans sergileyecek 100$'lık bir Android tabletin olabileceği.





9.2 inçlik 720p ekrana sahip bu tablette 4 adet Cortex-A53 çekirdeği taşıyan Snapdragon 410 yongaseti ve 1GB RAM bulunacağı dile getirilmişti. Fiyat-performans çizgisini yukarılara taşıyacak olan bu tabletin 9 Aralık'ta tanıtılması muhtemel. Ancak yine de şimdilik karşımıza neyin çıkacağını bilemiyoruz.

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-sends-invites-for-a-December-9-event-new-affordable-smartphone-or-tablet-coming_id63551