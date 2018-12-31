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Xiaomi, Almanya’da resmi olarak telefon satışı yapmaya hazırlanıyor

2018 yılını oldukça verimli geçiren Xiaomi bu gidişatına devam etmek istiyor. Firma, son gelen haberlere göre Shamrock Mobile şirketiyle Almanya’da telefon satışı yapmaya hazırlanıyor.
4 ay
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi, Almanya’da resmi olarak telefon satışı yapmaya hazırlanıyor
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Xiaomi, içinde bulunduğumuz 2018 yılını oldukça verimli geçirerek hızlı yükselişini korudu. Bu başarısını 2019 yılında da devam ettirmek isteyen firmanın Almanya’ya açılma planları yaptığı öğrenildi. Hali hazırda Axdia isimli distribütör yardımıyla akıllı saat, TV kutuları ve projeksiyon aletlerini gibi ürünlerini ülke içerisinde piyasaya sunan Xiaomi, bu sefer akıllı telefon modellerinin satışına başlamak istiyor.

Shamrock Mobile

Winfuture.de’nin haberine göre Almanya’da kurulacak yeni şirket Shamrock Mobile adını alacak. Bu firmanın sitesine girildiğinde “Shamrock Mobile geliyor.” yazılı bir poster görünüyor. Ancak sitenin kaynak kodları incelendiğinde “Shamrock Mobile powered by Xiaomi” yazısı karşınıza çıkıyor. Bu da sızıntının doğru olduğunu kanıtlıyor.

Xiaomi, Almanya’da resmi olarak telefon satışı yapmaya hazırlanıyor
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Ayrıca Bkz. " Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun neden Xiaomi Mi Mix 2S kullandığını açıkladı"

Bazı kaynaklara göre Shamrock Mobile, Almanya’da Xiaomi telefonların satışından sorumlu tek tedarikçi firma olacak. Hatta kullanıcılara direkt olarak satış yapma ihtimali de bulunuyor. Şu an için elimizdeki bilgiler kısıtlı ama Ocak ayında daha detaylı açıklamalar gelmesi bekleniyor.


https://www.gizmochina.com/2018/12/30/you-will-soon-be-able-to-officially-purchase-xiaomi-phones-in-germany/ Yorum Yaz
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10ff 4 ay
Avrupalı gösterişe önem vermez, bu doğru. Ama iPhone kullanacaklardır. sadece bizim ülke için gösteriş amaçlı alınıyor bu iphone lar. Onlar 1 maaşla rahatlıkla alabilirler. Bizim gibi 2 birim alip 10 birim vermiyorlar telefona.
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Seyrim 4 ay
Almanya'da işi zor..
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Celonfix 4 ay
Avrupalılar gösteriş sevmezler diyenler olmuş bir bakın avrupadaki iphone satışlarına.
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yorumculuklar 4 ay
Mi'lerin de pahalılandığı şu zamanlarda (fabrika çıkış fiyatları) çok heyecan verici bir haber değil. Özellikle MIUI'ı reklam deposu yaptıklarından beri hiç değil...
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wickersan 4 ay
Almanya'daki akrabalara aldirilacaz artik
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mhrUca 4 ay
Asil sen tanimiyorsun tamam gösteris sevmezler ama xiomai kullanmazlar
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mhrUca 4 ay
Ora almanya asagari ucretle bile iphone son modeli alabiliyorlar xioami napsinlar
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MDV 4 ay mhrUca
sen avrupa insanini tanimamissin.
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ahmtcura 4 ay
Hayırlısı olsun
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