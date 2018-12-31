Xiaomi, Almanya’da resmi olarak telefon satışı yapmaya hazırlanıyor

Xiaomi, içinde bulunduğumuz 2018 yılını oldukça verimli geçirerek hızlı yükselişini korudu. Bu başarısını 2019 yılında da devam ettirmek isteyen firmanın Almanya’ya açılma planları yaptığı öğrenildi. Hali hazırda Axdia isimli distribütör yardımıyla akıllı saat, TV kutuları ve projeksiyon aletlerini gibi ürünlerini ülke içerisinde piyasaya sunan Xiaomi, bu sefer akıllı telefon modellerinin satışına başlamak istiyor.

Shamrock Mobile

Winfuture.de’nin haberine göre Almanya’da kurulacak yeni şirket Shamrock Mobile adını alacak. Bu firmanın sitesine girildiğinde “Shamrock Mobile geliyor.” yazılı bir poster görünüyor. Ancak sitenin kaynak kodları incelendiğinde “Shamrock Mobile powered by Xiaomi” yazısı karşınıza çıkıyor. Bu da sızıntının doğru olduğunu kanıtlıyor.

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Bazı kaynaklara göre Shamrock Mobile, Almanya’da Xiaomi telefonların satışından sorumlu tek tedarikçi firma olacak. Hatta kullanıcılara direkt olarak satış yapma ihtimali de bulunuyor. Şu an için elimizdeki bilgiler kısıtlı ama Ocak ayında daha detaylı açıklamalar gelmesi bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2018/12/30/you-will-soon-be-able-to-officially-purchase-xiaomi-phones-in-germany/