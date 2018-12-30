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Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun neden Xiaomi Mi Mix 2S kullandığını açıkladı

Lei Jun'un son Weibo paylaşımında yer alan "Xiaomi Mi Mix 2S'den çekildi" ibaresi takipçilerinin akıllarına "Neden Mi Mix 3 değil de Mi Mix 2S?" sorusunun takılmasına sebep oldu. Cevabı haberimizde.
4 ay
17,5b
1
23
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Çinli mobil teknoloji üreticisi Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun'un dün akşam kişisel Weibo hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve paylaşımdaki küçük bir detay internet kullanıcılarının bir hayli kafasını kurcaladı.
Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun neden Xiaomi Mi Mix 2S kullandığını açıkladı
 
"Bugün 2018'in son iş günü. Bugün işten çıkarken, şirketteki ofislerden bazılarının ışıklarının hala yanıyor olduklarını gördüm. Xiaomi çalışanlarına yoğun çalışmaları ve mutlu yeni yıl temennileri için çok teşekkür ederim.”
Paylaşımın yukarısında yer alan "Xiaomi Mi Mix 2S'den çekildi" ibaresi gören bir çok kişinin aklına "Xiaomi'nin CEO'su neden Mi Mix serisinin en son modeli olan Mi Mix 3'ü değil de selefi Mi Mix 2S'i kullanıyor?" sorusu takıldı ve Lei Jun'a bu konuda bir çok soru yöneltildi.
Lei Jun, tüm bu soruları "Mi Mix 2S'imin kamerasını güncelledim ve güncellemeyi test etmeye yardımcı oluyorum" şeklinde yanıtladı.
Bildiğiniz üzere, Xiaomi Mi MIX 2S, bu yıl Xiaomi tarafından piyasaya sürülen ilk amiral gemisi cihazıydı ve aynı zamanda Mi Mix serisinin ilk çift arka kamera sensörüne sahip modeliydi. Cihaz geçen hafta V10.2.1.0PDGCNXM kararlı güncellemesini almıştı ve güncelleme ile birlikte 960 kare ağır çekim fotoğrafçılığı gibi pek çok yeteneğe kavuşmuştu.

https://www.gizchina.com/2018/12/30/lei-jun-responded-why-not-using-xiaomi-mi-mix-3/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
apodur 4 ay en beğenilen
Acaba Vestel in patronu sayın Zorlu bey
Venüs kullanıyor mu?
4 Yanıt Yanıtla +57
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sendemail 4 ay
Her birinize teşekkürler arkadaşlar ,

İyi seneleriniz olsun,
En iyi cihazlar sizlerin olsun
Yanıtla +4
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sendemail 4 ay
Her birinize teşekkürler arkadaşlar ,

İyi seneleriniz olsun,
En iyi cihazlar sizlerin olsun
Yanıtla +4
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sendemail 4 ay
Her birinize teşekkürler arkadaşlar ,

İyi seneleriniz olsun,
En iyi cihazlar sizlerin olsun
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendemail 4 ay
Her birinize teşekkürler arkadaşlar ,

İyi seneleriniz olsun,
En iyi cihazlar sizlerin olsun
Yanıtla +4
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DH Misafiri 4 ay
güzel cihaz
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DH Misafiri 4 ay
Xiaomi haberinde Vestel'e kim kusanlar. Size söylenecek çok şey var ama elma yalamaktan dinlemeye fırsatınız olmaz.
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jubeii 4 ay
Beyinsiz site yazdığım yorumu gene sildi. Nie hiç yazmadımı hatırladım.
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malkooklam 4 ay
yeni yılda yeni aldıüım classic q20 kullanacağım,
dogum günü hediyem kendime aldım. :d
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sendemail 4 ay
Her birinize teşekkürler arkadaşlar ,

İyi seneleriniz olsun,
En iyi cihazlar sizlerin olsun
Yanıtla +4
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sendemail 4 ay
Her birinize teşekkürler arkadaşlar ,

İyi seneleriniz olsun,
En iyi cihazlar sizlerin olsun
Yanıtla +4
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sendemail 4 ay
Her birinize teşekkürler arkadaşlar ,

İyi seneleriniz olsun,
En iyi cihazlar sizlerin olsun
Yanıtla +4
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sendemail 4 ay
Her birinize teşekkürler arkadaşlar ,

İyi seneleriniz olsun,
En iyi cihazlar sizlerin olsun
Yanıtla +4
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yimmasabi 4 ay
Xiaomi Mix Mix 2 kullanıyorum 1- 1.5 yıldır hiçbir sorunum olmadı, en son yeni güncellemeyi de yaptılar. Xiaomi çok kalite. %5 karla çalışma gibi bir politikaları var. Xiaomi A2 Lite serilerini de tavsiye ederim, yeni eşime aldık.
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Redunay 4 ay
Alayı iphone kullanıyor
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apodur 4 ay en beğenilen
Acaba Vestel in patronu sayın Zorlu bey
Venüs kullanıyor mu?
1 Yanıt Yanıtla +57
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kadalt 4 ay
Iphone kullanmıyorsa bende birşey bilmiyorum
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tugares 4 ay
Adamın kendi adına adası var, Göcek tarafında... Öyle yerli bi marka 😄 Venüs Ar-ge merkezi galiba orası 😝
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haylaz__ 4 ay apodur
Birde zorlu üyelik alıp burdan sana alıntı yapıyormuş
SANANE
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apodur 4 ay
Acaba Vestel in patronu sayın Zorlu bey
Venüs kullanıyor mu?
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apodur 4 ay
Acaba Vestel in patronu sayın Zorlu bey
Venüs kullanıyor mu?
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