Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun neden Xiaomi Mi Mix 2S kullandığını açıkladı

Çinli mobil teknoloji üreticisi Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun'un dün akşam kişisel Weibo hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve paylaşımdaki küçük bir detay internet kullanıcılarının bir hayli kafasını kurcaladı.

"Bugün 2018'in son iş günü. Bugün işten çıkarken, şirketteki ofislerden bazılarının ışıklarının hala yanıyor olduklarını gördüm. Xiaomi çalışanlarına yoğun çalışmaları ve mutlu yeni yıl temennileri için çok teşekkür ederim.”

Paylaşımın yukarısında yer alan "Xiaomi Mi Mix 2S'den çekildi" ibaresi gören bir çok kişinin aklına "Xiaomi'nin CEO'su neden Mi Mix serisinin en son modeli olan Mi Mix 3'ü değil de selefi Mi Mix 2S'i kullanıyor?" sorusu takıldı ve Lei Jun'a bu konuda bir çok soru yöneltildi.

Lei Jun, tüm bu soruları "Mi Mix 2S'imin kamerasını güncelledim ve güncellemeyi test etmeye yardımcı oluyorum" şeklinde yanıtladı.

Bildiğiniz üzere, Xiaomi Mi MIX 2S, bu yıl Xiaomi tarafından piyasaya sürülen ilk amiral gemisi cihazıydı ve aynı zamanda Mi Mix serisinin ilk çift arka kamera sensörüne sahip modeliydi. Cihaz geçen hafta V10.2.1.0PDGCNXM kararlı güncellemesini almıştı ve güncelleme ile birlikte 960 kare ağır çekim fotoğrafçılığı gibi pek çok yeteneğe kavuşmuştu.

https://www.gizchina.com/2018/12/30/lei-jun-responded-why-not-using-xiaomi-mi-mix-3/