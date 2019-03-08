Spotify uygulaması bazı Samsung telefonlarda ön yüklü olarak gelecek

Samsung ve Spotify arasındaki ortaklık belli bir süredir devam ediyor. Ancak iki firma tarafından bugün açıklanan yeni bilgiler ortaklığın bir adım daha ileri gideceğini gösterdi. Bazı Samsung akıllı telefonlarda Spotify uygulaması ön yüklü olarak gelecek.

6 aylık ücretsiz üyelik

Bildiğiniz gibi dijital müzik platformu Spotify, kullanıcılara iki farklı abonelik seçeneği sunuyor. Bunlardan biri ücretsiz ve reklamlı, diğeri ise Premium isimlendirmesiyle gelen yüksek ses kalitesinde ve reklamsız versiyon. Samsung, ön yüklü sunduğu Spotify uygulamasıyla birlikte kullanıcılara 6 aylık Premium üyelik vereceğini de belirtiyor.

Şu an için anlaşma Galaxy S10, Galaxy Fold ve Galaxy A modelleri için yapıldı. Spotify ön yüklü gelecek ilk akıllı telefonlar Galaxy S10 serisinde yer alacak. İlerleyen zamanlarda Samsung üretimi diğer akıllı telefonlara ve televizyonlara bile bu anlaşmanın yayılması mümkün. Son olarak Samsung’un sesli asistanı Bixby’nin de Spotify ile daha entegre çalışacağından bahsediliyor.

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Bu kampanya ile gelen ilk akıllı telefonları ne zaman göreceğimiz şu an için belli değil. Ayrıca sadece belli ülkelerle sınırlı kalabilir. Spotify uygulaması ülkemizde de popüler olduğundan dolayı bu tarz bir kampanya dikkat çekici olacaktır.

https://9to5google.com/2019/03/08/samsung-spotify-pre-install-phone/