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Spotify uygulaması bazı Samsung telefonlarda ön yüklü olarak gelecek

Yeni Galaxy S10 serisi başta olmak üzere bazı Samsung akıllı telefonlarda Spotify uygulaması ön yüklü olarak gelecek. Kullanıcılara 6 aylık Premium üyeliğin ücretsiz verilmesi planlanıyor.
2 ay
3,7b
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21
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Spotify uygulaması bazı Samsung telefonlarda ön yüklü olarak gelecek
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Samsung ve Spotify arasındaki ortaklık belli bir süredir devam ediyor. Ancak iki firma tarafından bugün açıklanan yeni bilgiler ortaklığın bir adım daha ileri gideceğini gösterdi. Bazı Samsung akıllı telefonlarda Spotify uygulaması ön yüklü olarak gelecek.

6 aylık ücretsiz üyelik

Bildiğiniz gibi dijital müzik platformu Spotify, kullanıcılara iki farklı abonelik seçeneği sunuyor. Bunlardan biri ücretsiz ve reklamlı, diğeri ise Premium isimlendirmesiyle gelen yüksek ses kalitesinde ve reklamsız versiyon. Samsung, ön yüklü sunduğu Spotify uygulamasıyla birlikte kullanıcılara 6 aylık Premium üyelik vereceğini de belirtiyor.

Şu an için anlaşma Galaxy S10, Galaxy Fold ve Galaxy A modelleri için yapıldı. Spotify ön yüklü gelecek ilk akıllı telefonlar Galaxy S10 serisinde yer alacak. İlerleyen zamanlarda Samsung üretimi diğer akıllı telefonlara ve televizyonlara bile bu anlaşmanın yayılması mümkün. Son olarak Samsung’un sesli asistanı Bixby’nin de Spotify ile daha entegre çalışacağından bahsediliyor.

Ayrıca Bkz. "Çevrim içi müzik platformları telif ücretlerinin düşürülmesi için harekete geçti"

Bu kampanya ile gelen ilk akıllı telefonları ne zaman göreceğimiz şu an için belli değil. Ayrıca sadece belli ülkelerle sınırlı kalabilir. Spotify uygulaması ülkemizde de popüler olduğundan dolayı bu tarz bir kampanya dikkat çekici olacaktır.


https://9to5google.com/2019/03/08/samsung-spotify-pre-install-phone/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
yorumculuklar 2 ay en beğenilen
Samsung ve ön yüklü uygulamaları... Genel olarak tüm firmaların silinemeyen uygulamalarından nefret ediyorum...
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Galatas4ray 2 ay
Zaten samsung müzik uygulamasına gömülü hale geldi spotify.Bide extradan yüklü halde getirecek.
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Angel of the Lord 2 ay
Premium hediye ediyorsa bana göre mantıklı bir hareket. Üstelik 6 ay gibi bir süre söz konusu.
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DH Misafiri 2 ay
Zaten ön yüklü gelen çöp uygulamaları yetmiyo gibi Microsoft'un uygulamaları da geliyor ön yüklü olarak. Bide Spotify gelsin gelsin doldurun tamamen.
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MHEC 2 ay
Kullanmayan insanların depolamalarını sömürmeye ne hakları var ki?
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magnifical 2 ay MHEC
Telefonun 128 gb hafizasi var 50 mb'lik uygulama ne somurebilir ki?
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AirSupport 2 ay
6Aylık Premium veriyorlarsa sorun yok.
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Selçuk ALAGÖZ 2 ay
Silinmeyen ön yüklü uygulamalardan nefret ediyorum.
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yorumculuklar 2 ay en beğenilen
Samsung ve ön yüklü uygulamaları... Genel olarak tüm firmaların silinemeyen uygulamalarından nefret ediyorum...
1 Yanıt Yanıtla +7
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crystal_ship 3 gün yorumculuklar
Silinememe ile ön yüklü olma farklı şeyler
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Tengrist 2 ay
İnternet radyo kullanıyorum daha ekonomik ve kullanışlı Sevmiyorum bu uygulamayı kota düşmanı hem kotamı yiyor birde üzerine para alıyor
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samtiger 1 ay Tengrist
spotify nasıl kota harcıyor? Günde çok fazla dinliyorum 100mb yapmıyor Instagramda 3 video izle 100mb ediyor.
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crystal_ship 3 gün Tengrist
Radyodan istediğin sanatçıların müziklerini açamıyorsun, istediğin tarzı bulamıyorsun, bilinmeyen sanatçıları keşfedemiyorsun ve ufkun radyocununki ile sınırlı kalıyor.
Ayrıca internet de kota harcar mantıken. Spotify’ın daha fazla harcamasının sebebi sesin radyoya kıyasla daha kaliteli olması. Çok az harcamasını istiyorsan da kaliteyi düşürebilirsin.
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aliss 2 ay
hiç kullanmadığım bir program ön yüklü gelmesi hoş değil tabi
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Angel of the Lord 2 ay
Premium hediye ediyorsa bana göre mantıklı bir hareket. Üstelik 6 ay gibi bir süre söz konusu.
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Sipihrz 2 ay
Böyle program dayatmalar hiç hoş bir şey değil. Spotify kullansam bile bu şekilde dayatma istemem
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Galatas4ray 2 ay
Zaten samsung müzik uygulamasına gömülü hale geldi spotify.Bide extradan yüklü halde getirecek.
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Rachsuchtig 2 ay Galatas4ray
Gömülü ama gömülü olmasının hiçbir anlamı yok Spotify sekmesine gidip bir şarkıya veya listeye bastın mı uygulamadan açılıyor liste ve şarkı yani Spotify uygulamasi olmadan ise yaramıyor
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