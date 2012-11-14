Xiaomi Box akıllı TV kutusu Aralık ayında satışa sunulacak





Donanımı ile dikkat çeken akıllı telefonlarını yakından takip ettiğimiz Çinli Xiaomi firmasının bir akıllı TV kutusu üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Firma, Xiaomi Box adını verdiği akıllı TV kutusunu resmi olarak tanıttı.





Apple TV henüz Çin'de satışa sunulmadığı için Xiaomi Box yine yerli rakipleriyle mücadeleye girişecek. Ürün içerisinde Cortex A9 tabanlı 800MHz saat hızında çalışan bir işlemci, 1GB RAM, HDMI çıkışı, WiFi, RJ-45 soketi, microUSB bağlantısı, Miracast, DLNA desteği bulunuyor.





720p/1080p video desteği, H.264, VC-1, WMV-HD, MPED1/2/4 (30 kare/saniye hızında 1080p) ve Real7/8/9 (30 kare/saniye hızında 720p) video formatları ve MP3 (64kbps - 320kbps), WMA (64kbps - 320kbps) ve APE / FLAC (en fazla 1,500Kbps) ses formatlarına destek, üründe sunulan özelliklerden.





Diğer bir önemli özellik ise AirPlay ile uyumlu olması. Ancak şimdilik sadece koruması olmayan iTunes içeriklerinin yayınlanabildiği ifade ediliyor. MIUI 2.9.29 ve üzeri yazılıma sahip Xiaomi telefonları da aynı ağ içerisinde ürüne video ve fotoğraf gönderebiliyor.





Ürün ağırlıklı olarak çevrimiçi müzik ve video yayınları ile kullanıcıya sunulacak. Bunlar tabi ki Çin'de faaliyet gösteren film ve müzik dağıtım kanallarından alınacak. PPTV, Sohu, Tencent, Phoenix bunlardan bazıları. Şimdiden pek çok önemli dizi 720p formatında izlenebilir durumda.





Ürünün yaklaşık 64$ fiyat etiketine sahip olacağı açıklandı.

http://www.xiaomi.com/hezi