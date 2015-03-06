Xiaomi CEO'su gelecek yıl hedefini ve girmeyi planladıkları pazarları açıkladı

Çin'in yükselen markalarından Xiaomi CEO'su Lei Jun Bloomberg ile yaptığı ropörtajda gelecek yıl hedeflerinden ve planlarından bahsetti. Geçtiğimiz yıl %50 oranında büyüme gösteren ve 73.4 Milyar Yuan değerinde satış yapan şirketin gelecek yıl 100 Milyar Yuan ( Yaklaşık 16 Milyar Dolar ) değerinde satış yapması hedefleniyor. Ayrıca açıklamada Xiaomi'nin bu yıl içinde Türkiye pazarına gireceğinden de bahsedildi.

Geçtiğimiz yıl Çin'de satılan 421 Milyon akıllı telefondan %12.5'ini gerçekleştiren Xiaomi pazar ülkesindeki pazar payını da %5.3 oranında arttırmıştı. Bunun dışında Xiaomi ABD ve Avrupa'da Mi Store açmayı da planladığını daha önce açıklamıştı, ancak bu Mi Store'lar telefon değil yalnızca aksesuar ve yan ürünlerin satımına yoğunlaşacak. ABD akıllı telefon pazarı olarak iyi bir konumda olsa da Xiaomi CEO'su daha önce ABD'de akıllı telefon satma prosedürlerinin zorluklarından dolayı ilk etapta telefon satışı yapılmayacağını açıklamıştı.

Ayrıca ropörtajda Lei Jun satış yapmayı planladıkları pazarları da açıkladı. Kasım ayında Tayland, Rusya, Meksika , Brezilya ve Türkiye yer alıyor. Bahsedilen ülkelerin hepsinde satışların Kasım ayında başlayıp başlamayacağı bilinmiyor, ancak Xiaomi daha önce de bu ülkelerde satışa başlayacağını açıklamıştı. Gelinen noktada sadece bu sürecin yavaş ilerlediği görülüyor. Tüm ülkelerde satışların Kasım ayında başlaması durumunda daha önce açıklanan plana yetişilebilir.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-05/xiaomi-ceo-lei-forecasts-revenue-topping-16-billion-this-year