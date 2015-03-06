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Xiaomi CEO'su gelecek yıl hedefini ve girmeyi planladıkları pazarları açıkladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Xiaomi CEO'su gelecek yıl hedefini ve girmeyi planladıkları pazarları açıkladı
Çin'in yükselen markalarından Xiaomi CEO'su Lei Jun Bloomberg ile yaptığı ropörtajda gelecek yıl hedeflerinden ve planlarından bahsetti. Geçtiğimiz yıl %50 oranında büyüme gösteren ve 73.4 Milyar Yuan değerinde satış yapan şirketin gelecek yıl 100 Milyar Yuan ( Yaklaşık 16 Milyar Dolar ) değerinde satış yapması hedefleniyor. Ayrıca açıklamada Xiaomi'nin bu yıl içinde Türkiye pazarına gireceğinden de bahsedildi.
Geçtiğimiz yıl Çin'de satılan 421 Milyon akıllı telefondan %12.5'ini gerçekleştiren Xiaomi pazar ülkesindeki pazar payını da %5.3 oranında arttırmıştı. Bunun dışında Xiaomi ABD ve Avrupa'da Mi Store açmayı da planladığını daha önce açıklamıştı, ancak bu Mi Store'lar telefon değil yalnızca aksesuar ve yan ürünlerin satımına yoğunlaşacak. ABD akıllı telefon pazarı olarak iyi bir konumda olsa da Xiaomi CEO'su daha önce ABD'de akıllı telefon satma prosedürlerinin zorluklarından dolayı ilk etapta telefon satışı yapılmayacağını açıklamıştı.
Ayrıca ropörtajda Lei Jun satış yapmayı planladıkları pazarları da açıkladı. Kasım ayında Tayland, Rusya, Meksika , Brezilya ve Türkiye yer alıyor. Bahsedilen ülkelerin hepsinde satışların Kasım ayında başlayıp başlamayacağı bilinmiyor, ancak Xiaomi daha önce de bu ülkelerde satışa başlayacağını açıklamıştı. Gelinen noktada sadece bu sürecin yavaş ilerlediği görülüyor. Tüm ülkelerde satışların Kasım ayında başlaması durumunda daha önce açıklanan plana yetişilebilir.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-05/xiaomi-ceo-lei-forecasts-revenue-topping-16-billion-this-year Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
kasımda gelemez.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
sözde gecen sene yazın gelcekti
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Master_Evil 4 yıl
kasım biraz geç malesef
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ali guler 4 yıl
Kesin gelirler hedef 2023
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Yusac 4 yıl
Zaman çabucak geçiyor Kasım göz açıp kapayıncaya kadar gelir. Önemli olan fiyat ve getireceği modeller.
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Masquerade89 4 yıl
vergiler yüzünden yine pahalı olur
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Guaire 4 yıl
Bloomberg'de böyle bir haber bulamadım. Sadece şu var:

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-06/xiaomi-to-support-100-startups-in-push-to-expand-product-line

Bu haberde anlatılanların bir benzeri başka bir kaynakta var:

http://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2015/03/06/2003612850

Bu senenin Kasım ayında bahsi geçen 4 ülkede satış yapılacağını değil, geçen yılın Kasım ayında bu 4 ülkenin bu yıl içinde Xiaomi'nin gireceği ülkeler olarak şirket tarafından açıklandığını açıklıyor.

Bu yılın ilk yarısı için Brezilya hedefleri var. Mart'a geldik, daha tık yok. Zaten orada üretim yapacaklar. Orada da yerli olmayan üretime ekstra vergi var diye. Yazı bulur.

Biz de 2016'ya bakarız anca Xiaomi için.
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mu5tafa 4 yıl
Dh deki 100-200 kisi disinda 1500 tl verip xioami kimse almaz bu ulkede. Mecburen uygun fiyattan gelmeli zaten xiaomi. Gerci bu saatten sonra gelmese de olur. Cok geciktiler tr pazari icin.
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KoşanBalık 4 yıl
en ucuz teli 900 tl olur o zaman gelmesede olur benim icin
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Xiaomii 4 yıl
Çok mutlu oldum.Helal olsun.Tamda istediğim tarih.Ama Birazddaha türkiye için ellerini hızlı tutmaları ve Xiaomi Mi 5 ide temmuz-ağustos veya eylül-ekim gibi ADAM AKILLI BİZİ COŞTURACAK ŞEKİLDE lanse edip kasımda veya ekimdede türkiyeye girmeleri GEREKLİ!
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Uacellat_62 4 yıl
Bu yıl gelmesi beklenmiyordu Kasım ayında gelirse yine iyi ama bence yine ertelenir seneye kalır gelmesi
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sercandk 4 yıl Uacellat_62
Uacellat_62
Bu yıl gelmesi beklenmiyordu Kasım ayında gelirse yine iyi ama bence yine ertelenir seneye kalır gelmesi

Bende öyle düşünüyorum.
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cepAnkara 4 yıl
gelsin artık
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