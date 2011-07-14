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Xiaomi M1; 1.2 GHz çift çekirdekli işlemcili, 4.0-inç ekranlı ve Android'li telefon

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,6b
1
10
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Xiaomi, dünyanın en büyük pazarlarından Çin'e yönelik ürünler sunan yüzlerce firmadan birisi ve M1 isimli yeni bir akıllı telefonunu ağustos sonu - eylül başı gibi Çinli teknoloji severlerle buluşturmayı planlıyor.
MIUI Custom ROM'uyla birlikte geleceği öne sürülen Xiaomi M1, tasarım olarak Samsung Galaxy S ve Apple iPhone'dan esintiler taşımakta. M1, Çin pazarına sunulan pek çok akıllı telefona göre teknik özellik açısından daha iddialı.
1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm işlemciden (önceden işlemcinin 1.5 GHz olacağı iddia ediliyormuş) ve 1 GB RAM'den güç alacağı öne sürülen M1, 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekranla gelecek. Ekranın, Sharp firmasının imzasını taşıdığı söyleniyor.
Xiaomi M1'in diğer pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.

http://androidcommunity.com/xiaomi-m1-dual-core-android-phone-call-it-the-miui-phone-20110713/ Yorum Yaz
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Mobile Prof. 8 yıl

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BuYaZ 8 yıl
Güzel Tasarımı var Ancak Ekran Daha Büyük olabilirdi
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Maximum_Carnage 8 yıl
Tasarımı çok yaratıcı
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DH Misafiri 8 yıl
Xiaomi taklit konusunda Samsung'u da geçmiş. Bravo :))))
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silver021 8 yıl
Üstü iphone biçimli altı galaxy S 2 tasarımlı bir cihaz gördüm sanki :D
adamlar bu işi biliyor yahu. walla tebrik etmek lazım.
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yunuss.10 8 yıl
Üst taraf iPhone 4, Al taraf S II olmuş


Kaliteli bişeyi andırmış tasarımı da MIUI olacağına göre işletim sistemi de İOS çakması olacak. Donanım yazana göre gayet göz dolduruyor
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Ho0k 8 yıl yunuss.10
yunuss.10

Üst taraf iPhone 4, Al taraf S II olmuş





direk sayfayı acar acmaz agzımdan cıkan laf idi ,ki herseyi iphone a benzetenlere de gıcık olurum ama bu baska bisey
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