Xiaomi M1; 1.2 GHz çift çekirdekli işlemcili, 4.0-inç ekranlı ve Android'li telefon

Xiaomi, dünyanın en büyük pazarlarından Çin'e yönelik ürünler sunan yüzlerce firmadan birisi ve M1 isimli yeni bir akıllı telefonunu ağustos sonu - eylül başı gibi Çinli teknoloji severlerle buluşturmayı planlıyor.

MIUI Custom ROM'uyla birlikte geleceği öne sürülen Xiaomi M1, tasarım olarak Samsung Galaxy S ve Apple iPhone'dan esintiler taşımakta. M1, Çin pazarına sunulan pek çok akıllı telefona göre teknik özellik açısından daha iddialı.



1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm işlemciden (önceden işlemcinin 1.5 GHz olacağı iddia ediliyormuş) ve 1 GB RAM'den güç alacağı öne sürülen M1, 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekranla gelecek. Ekranın, Sharp firmasının imzasını taşıdığı söyleniyor.



Xiaomi M1'in diğer pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.



http://androidcommunity.com/xiaomi-m1-dual-core-android-phone-call-it-the-miui-phone-20110713/