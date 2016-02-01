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Xiaomi Mi 5, Windows 10 versiyonuyla gelebilir

Mi Pad 2 modeliyle hayranlarına Windows 10 sürprizi yapan Xiaomi, bu yıl akıllı telefon tarafında da önemli bir sürpriz yapabilir. İşaretler 24 Şubat tarihini gösteriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Mi 5, Windows 10 versiyonuyla gelebilir


Geçen yıl Mi Pad 2 tablet modeliyle ilk kez Windows ekosistemine adımını atan Xiaomi, bu yıl daha yoğun bir hareketlilik içerisine girmeye hazırlanıyor. Windows 10 dizüstü bilgisayar iddialarından sonra şimdi de Windows 10 akıllı telefon iddiaları gündemde. 

Xiaomi, aslında Windows 10 mobil ekosistemine yabancı değil. Xiaomi Mi 4 kullanıcıları, bir süredir Windows 10 mobil işletim sistemini deneme şansına sahipti. Xiaomi artık bir Windows 10 telefonu satışa sunmanın zamanının geldiğine inanıyor. Üstelik ekosistemde ilklere imza atarak. 

Sektörden gelen bilgilere göre, 24 Şubat tarihindeki Xiaomi Mi 5 amiral gemi modeli lansmanında bir sürpriz karşımıza çıkabilir. Firma, Mi 5 modelinin bir de Windows 10 versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Snapdragon 820 yonga seti ile Xiaomi Mi 5 Windows, ekosistemin en güçlü akıllı telefonu olacak. 


Hali hazırda Lumia 950 serisi, ekosistemin en güçlü cihazları konumunda ancak 550$-650$ fiyat aralığı tüketicinin biraz uzak durmasına neden oluyor. Xiaomi, fiyat-performans dengesini tutturması konusunda uzman. Bu bakımdan Windows 10 mobil için bir hareketlilik sağlayabilir. Üstelik Çin'de çok sevildiği için, Windows 10 satışlarını artırabilir. 

Cihazın tasarım ve donanım anlamında Mi 5 Android versiyonu ile aynı olacağı ifade ediliyor. Full HD ekran, 4GB RAM, Snapdragon 820 yonga seti şimdilik bilinen özellikler arasında. Firmanın, Şangay ve Barcelona'da eş zamanlı olarak düzenleyeceği etkinliklerde yeni modellerini tanıtması bekleniyor.  

http://wmpoweruser.com/rumour-xiaomi-mi-5-to-come-in-a-windows-10-mobile-variant-for-mwc-2016/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
Toplama olmuş tamamen :D
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GenkaNuank 3 yıl
Once bootloader kilidi sonra win10. htcye batma dersi verecekler herhalde
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interwap 3 yıl
Dual boot yaparsak süper olur.
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Guest-5E274E432 3 yıl
Bu Apple ve Samsung size ne etti gardaş.
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kılıç-61 3 yıl
Zaomi windows la gelirse ne yapacan ekrem alacanmi
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anldrms34 3 yıl
Xiaomi bir baska ya kullanmayan kotu yorum yapmasin
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Crashlone 3 yıl
Telefon zaten önden samsung arkadan sony içindende lumia olsa şaşırmam.Ha unutmadanda iphone esintileride taşımıyor değil.
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Doom II 3 yıl Crashlone
aslında ön yüz tasarımı olarak iphone'a şuana kadar en çok benzeyen telefonu yapmayı başarmışlar bir tek orta buton samsung'dan çalınmış, çakmaları karmışlar resmen
arka tarafa yeni dikkat ettim kamera konumu ve çıkıntısı da resmen iphone.
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