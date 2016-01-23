Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Mi 5, gelecek ay sonunda tanıtılıyor

Xiaomi'nin yeni amiral gemi modeli Mi 5 için meraklı bekleyiş devam ederken, kıdemli başkan yardımcısı tarafından nihayet resmi bir lansman tarihi belirlendi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,4b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi Mi 5, gelecek ay sonunda tanıtılıyor


Snapdragon 820 yonga setini taşıyan ilk akıllı telefon olması beklenirken, bu ünvanı hemşehrisi LeEco'ya kaptıran Xiaomi Mi 5 halen resmi olarak tanıtılmış değil. Bugün yarın derken, Xiaomi'nin yeni amiral gemi modeli için nihayet yetkililerden resmi bir açıklama geldi. 

Xiaomi kıdemli başkan yardımcısı Liwan Jiang, sosyal medya hesabından Xiaomi Mi 5 modelinin 24 Şubat itibariyle tanıtılacağını duyurdu. Bu tarih, tam da MWC 2016 tüketici elektroniği fuarına denk geliyor ancak Xiaomi'nin Çin'de ayrı bir lansman düzenleyeceği düşünülüyor. Ayrıca lansmanın biraz uzun tutulacağı da gelen bilgiler arasında. 

Xiaomi Mi 5, ortaya çıkan sızıntılarla üç aşağı beş yukarı artık belli oldu. Çok ince ekran çerçevelerine sahip olan modelin, parmak izi okuyucu için ön kısma bir Home butonu yerleştirdiği ifade ediliyor. Bu bakımdan önceki nesil Mi tasarımlarına göre önemli bazı değişiklikler söz konusu. 

>>Xiaomi, sinema endüstrisine adım atıyor

Snapdragon 820 yonga seti ile en güçlüler kervanına katılacak olan modelde 5.2 inçlik Full HD/2K ekran, 3GB/4GB RAM seçenekleri, belleğe göre 16GB/32GB/64GB depolama kapasiteleri, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 13MP çözünürlüğünde ön kamera, 3030mAh batarya, Android 6.0 üzerinde MIUI arayüzü şeklinde özellikler olacağı belirtiliyor. 

Lansmanın uzun sürecek olması, başka bir model iddialarını daha alevlendirdi. Kaynaklar, Cortex-A72 çekirdeği taşıyan 10 çekirdekli Helio X20 yonga setinden gücünü alacak Xiaomi Mi 5 Plus şeklinde farklı bir cihazın daha tanıtılmasını bekliyor. 

http://www.phonearena.com/news/At-last-The-Xiaomi-Mi-5-will-be-unveiled-during-February-24th-media-event_id77650 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
berkcan123 3 yıl
o pil ile zor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
tr ye şu cihazlar artık gelsin....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Adoring 3 yıl
Xiaominin red mi,red mi note telefonları ilgimi çekiyor en çokta Türkiye'ye gelmesi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyesla 3 yıl
Ben inanmıyorum;ne çıkacak tarihin doğruluğuna ne Mi5 in özelliklerine ne de Mi5 in sözde resimlerine.Çünkü Xiaomi şuan dünyanın en iyi 5.ci üreticisi ve siz böyle yüksek bir üreticinin yıllardır beklenen amiral gemisinin resmine varana kadar sızdıramazsınız.Bu mümkün değil.

Mi5 hakkında çoktandır internet sitelerinde özellik sıralaması var.Fakat bu sızıntıları internet siteleri bazen ortak bazende bazı özelliklerini farklı farklı veriyorlar.Ayrıca bir internet sitesininde bu ayki Mi5 hakkında özellik listesiyle öbür ayki özellik listesi uyuşmuyor.Çünkü bu sözde sızdırılan özellikler sızıntı değil;tamamen sitelerin kendi tahminlerine dayanan ve ünlü ve bilgisine güvenilir site olarak bilinen sitelere dayandırıyorlar.O ünlü siteler ise birkaç yanlış veya başka bir telefon sızıntısını (çoğunada) kendi fikrini ekleyerek karman çorman özellik listesi önümüze sunuyor.DonanımHaber de bunu bize aktarıyor.

Resimlere gelecek olursak;hepimizin gözü var nizamı var.Bir bakın sızdırılan resme hiç o tuş oraya olmuş mu? Forumdaki arkadaşlarımızında söylediği gibi tamamen Samsung çakması,uydurması ve Çinde adı sanı duyulmamış bir telefon şirketinin sattığı telefon gibi olmuş.Bu tasarımların hiçbiri Xiaomi eseri değil.

Tanıtım tarihlerine gelirsek;yine birbirini tutmayan ve resimler ve özellikler gibi tamamen tahmin ve çok zayıf sızıntılara dayanan bir uydurma.Hani 24 Kasımdı? Hani 3 Aralıktı? Hani 21 Ocaktı? Başkan Yardımcısı açıklamıştı.Şimdide 24 Şubat diyorlar ve Xiaominin yetkili birisinin duyurduğu söyleniyor.Bu ne kadar doğru? Hadi tamam gerçekten söyledi peki bunun Mi5 hakkında olduğunu nerden biliyoruz? Mesajı kendim gördüm adam sadece "5" sayısını atmış.Bunu Mi5 olarak adlandırmak tamamen saçma.Bu tanıtım başka bir telefonun veya ürünün olabilir.



Ben buradan bütün Xiaomi hayranlarına sesleniyorum.Bu resimlerle bu sızıntıların hiçbirinin doğru olmadığı düşüncesindeyim.Böyle yapılarak tüketiciyi Xiaomi den soğutuyorlar ve insanların heveslerini kırıyorlar.Resmi bir açıklama yapılmadığı sürece inanmayın,itibar etmeyin diye sizleri uyarıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mu5tafa 3 yıl
Samsung kopyası. Tabi işin içinde Apple olmayınca kimse bahsetmez..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
cihaz donanımı fena ama kolayca ulaşamadıktan sonra pek esprisi kalmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 3 yıl
Orda mi yazmasa s7edge denebilecek bir tasarımı var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
özellikleri iyide acaba kaç dolar olcak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakcoskunofficial 3 yıl
Resmin sol üst köşesindeki mi yazısını görmeseydim telefonun Samsung olduğuna yemin edebilirdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meego 3 yıl
ülkeye inşallah resmi yollardan gelir
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5368 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, xiaomi mi 5 ve
4 etiket daha xiaomi mi 5 plus Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Taşınabilirlikte büyük tabletlere meydan okuyan dizüstü bilgisayar: Samsung 9 Serisi 3 yıl YouTube'a "PiP" özelliği getiren Chrome eklentisi 3 yıl Blue Origin aynı roketi ikinci kez uzaya fırlatarak bir ilke imza attı 3 yıl Engel tanımayan tekerlekli sandalye 3 yıl Güvelerden ilham alan akıllı cam 3 yıl iPad uyumlu CornerTube ile YouTube videolarını her yere taşıyın 3 yıl Galaxy S7'nin ön paneli ve kamera modülü sızdırıldı 3 yıl Intel RealSense teknolojisi, ceplere geliyor 3 yıl Anakart pazarında düşüş sürüyor 3 yıl Avatar 2, 2017 sonuna yetişmeyecek 3 yıl Samsung Galaxy A9 Pro gerçek olacak mı? 3 yıl Moore Yasası tarihe karışabilir 3 yıl Sony X90C 65" 4K Android TV inceleme videosu 3 yıl Samsung ve TSMC, mevcut üretim geometrisinde üçüncü safhaya geçiyor 3 yıl Şimdi de iPhone 5se iddiaları 3 yıl Samsung Galaxy S7 Mart ayında piyasaya sürülebilir 3 yıl Microsoft'tan Android platformuna alarm uygulaması 3 yıl Apple'ın Titan araba projesi liderini kaybediyor 3 yıl HTC One M10 farklı çipsete sahip iki versiyonla gelebilir 3 yıl Dünyanın ilk "Oyuncu Oteli" açıldı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi 5, gelecek ay sonunda tanıtılıyor Sonraki Windows 10 mobil yine gecikti 3 yıl CES 2016'da en çok dikkat çeken teknolojiler ve ürünler belli oldu 3 yıl Adele, Hello isimli parçasıyla YouTube’da rekora imza attı 3 yıl Asus ZenFone 3 modelleri benchmark testlerinde ortaya çıktı 3 yıl Google, Oscar tahminlerini açıkladı 3 yıl 2si1 "Kafası farklı" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Windows 10'un son Insider yapısındaki hata oyunların çökmesine neden oluyor 3 yıl Hitman, DirectX 12 ve aynı zamanda Vulkan desteği ile gelebilir 3 yıl Dokuzuncu Gezegen ve komplo teorileri 3 yıl Apple'dan ilginç bir OLED ekranlı cihaz konsepti 3 yıl Google, Android’den bugüne kadar 31 Milyar Dolar kazandı 3 yıl Mozilla'nın kurucusundan reklamsız, para kazandıran web tarayıcısı! 3 yıl Hoverboard az kalsın 3 çocuğun ölümüne neden oluyordu 3 yıl Otomobilleri unutun, sürücüsüz bebek arabası geliyor! 3 yıl Google'dan Apple'a bir milyar dolar reklam bedeli 3 yıl Cep telefonlarına 2 Terabyte depolama kapasitesi 3 yıl Nissan'dan İngiltere'de dev yatırım 3 yıl BitTorrent Sync, şifreli dosya özelliğiyle güncellendi 3 yıl Apple'dan sanal / arttırılmış gerçeklik için önemli adım 3 yıl Apple, Avrupa’nın ilk iOS uygulama geliştirme merkezini açıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim