Xiaomi Mi 5, gelecek ay sonunda tanıtılıyor

Haber Editörü
Snapdragon 820 yonga setini taşıyan ilk akıllı telefon olması beklenirken, bu ünvanı hemşehrisi LeEco'ya kaptıran Xiaomi Mi 5 halen resmi olarak tanıtılmış değil. Bugün yarın derken, Xiaomi'nin yeni amiral gemi modeli için nihayet yetkililerden resmi bir açıklama geldi.
Xiaomi kıdemli başkan yardımcısı Liwan Jiang, sosyal medya hesabından Xiaomi Mi 5 modelinin 24 Şubat itibariyle tanıtılacağını duyurdu. Bu tarih, tam da MWC 2016 tüketici elektroniği fuarına denk geliyor ancak Xiaomi'nin Çin'de ayrı bir lansman düzenleyeceği düşünülüyor. Ayrıca lansmanın biraz uzun tutulacağı da gelen bilgiler arasında.
Xiaomi Mi 5, ortaya çıkan sızıntılarla üç aşağı beş yukarı artık belli oldu. Çok ince ekran çerçevelerine sahip olan modelin, parmak izi okuyucu için ön kısma bir Home butonu yerleştirdiği ifade ediliyor. Bu bakımdan önceki nesil Mi tasarımlarına göre önemli bazı değişiklikler söz konusu.
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Snapdragon 820 yonga seti ile en güçlüler kervanına katılacak olan modelde 5.2 inçlik Full HD/2K ekran, 3GB/4GB RAM seçenekleri, belleğe göre 16GB/32GB/64GB depolama kapasiteleri, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 13MP çözünürlüğünde ön kamera, 3030mAh batarya, Android 6.0 üzerinde MIUI arayüzü şeklinde özellikler olacağı belirtiliyor.
Lansmanın uzun sürecek olması, başka bir model iddialarını daha alevlendirdi. Kaynaklar, Cortex-A72 çekirdeği taşıyan 10 çekirdekli Helio X20 yonga setinden gücünü alacak Xiaomi Mi 5 Plus şeklinde farklı bir cihazın daha tanıtılmasını bekliyor.
http://www.phonearena.com/news/At-last-The-Xiaomi-Mi-5-will-be-unveiled-during-February-24th-media-event_id77650 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mi5 hakkında çoktandır internet sitelerinde özellik sıralaması var.Fakat bu sızıntıları internet siteleri bazen ortak bazende bazı özelliklerini farklı farklı veriyorlar.Ayrıca bir internet sitesininde bu ayki Mi5 hakkında özellik listesiyle öbür ayki özellik listesi uyuşmuyor.Çünkü bu sözde sızdırılan özellikler sızıntı değil;tamamen sitelerin kendi tahminlerine dayanan ve ünlü ve bilgisine güvenilir site olarak bilinen sitelere dayandırıyorlar.O ünlü siteler ise birkaç yanlış veya başka bir telefon sızıntısını (çoğunada) kendi fikrini ekleyerek karman çorman özellik listesi önümüze sunuyor.DonanımHaber de bunu bize aktarıyor.
Resimlere gelecek olursak;hepimizin gözü var nizamı var.Bir bakın sızdırılan resme hiç o tuş oraya olmuş mu? Forumdaki arkadaşlarımızında söylediği gibi tamamen Samsung çakması,uydurması ve Çinde adı sanı duyulmamış bir telefon şirketinin sattığı telefon gibi olmuş.Bu tasarımların hiçbiri Xiaomi eseri değil.
Tanıtım tarihlerine gelirsek;yine birbirini tutmayan ve resimler ve özellikler gibi tamamen tahmin ve çok zayıf sızıntılara dayanan bir uydurma.Hani 24 Kasımdı? Hani 3 Aralıktı? Hani 21 Ocaktı? Başkan Yardımcısı açıklamıştı.Şimdide 24 Şubat diyorlar ve Xiaominin yetkili birisinin duyurduğu söyleniyor.Bu ne kadar doğru? Hadi tamam gerçekten söyledi peki bunun Mi5 hakkında olduğunu nerden biliyoruz? Mesajı kendim gördüm adam sadece "5" sayısını atmış.Bunu Mi5 olarak adlandırmak tamamen saçma.Bu tanıtım başka bir telefonun veya ürünün olabilir.
Ben buradan bütün Xiaomi hayranlarına sesleniyorum.Bu resimlerle bu sızıntıların hiçbirinin doğru olmadığı düşüncesindeyim.Böyle yapılarak tüketiciyi Xiaomi den soğutuyorlar ve insanların heveslerini kırıyorlar.Resmi bir açıklama yapılmadığı sürece inanmayın,itibar etmeyin diye sizleri uyarıyorum.