Xiaomi Mi 5, gelecek ay sonunda tanıtılıyor





Snapdragon 820 yonga setini taşıyan ilk akıllı telefon olması beklenirken, bu ünvanı hemşehrisi LeEco'ya kaptıran Xiaomi Mi 5 halen resmi olarak tanıtılmış değil. Bugün yarın derken, Xiaomi'nin yeni amiral gemi modeli için nihayet yetkililerden resmi bir açıklama geldi.





Xiaomi kıdemli başkan yardımcısı Liwan Jiang, sosyal medya hesabından Xiaomi Mi 5 modelinin 24 Şubat itibariyle tanıtılacağını duyurdu. Bu tarih, tam da MWC 2016 tüketici elektroniği fuarına denk geliyor ancak Xiaomi'nin Çin'de ayrı bir lansman düzenleyeceği düşünülüyor. Ayrıca lansmanın biraz uzun tutulacağı da gelen bilgiler arasında.





Xiaomi Mi 5, ortaya çıkan sızıntılarla üç aşağı beş yukarı artık belli oldu. Çok ince ekran çerçevelerine sahip olan modelin, parmak izi okuyucu için ön kısma bir Home butonu yerleştirdiği ifade ediliyor. Bu bakımdan önceki nesil Mi tasarımlarına göre önemli bazı değişiklikler söz konusu.





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Snapdragon 820 yonga seti ile en güçlüler kervanına katılacak olan modelde 5.2 inçlik Full HD/2K ekran, 3GB/4GB RAM seçenekleri, belleğe göre 16GB/32GB/64GB depolama kapasiteleri, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 13MP çözünürlüğünde ön kamera, 3030mAh batarya, Android 6.0 üzerinde MIUI arayüzü şeklinde özellikler olacağı belirtiliyor.





Lansmanın uzun sürecek olması, başka bir model iddialarını daha alevlendirdi. Kaynaklar, Cortex-A72 çekirdeği taşıyan 10 çekirdekli Helio X20 yonga setinden gücünü alacak Xiaomi Mi 5 Plus şeklinde farklı bir cihazın daha tanıtılmasını bekliyor.

http://www.phonearena.com/news/At-last-The-Xiaomi-Mi-5-will-be-unveiled-during-February-24th-media-event_id77650