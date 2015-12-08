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Xiaomi Mi 5 için 21 Ocak 2016 sesleri

Xiaomi'nin merakla beklenen yeni amiral gemi modeli Mi 5 için sızıntılar devam ederken, cihazın Ocak ayında tanıtılacağına dair iddialar da güçlenmeye başlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Mi 5 için 21 Ocak 2016 sesleri


Xiaomi'nin bu yılı es geçen amiral gemi modeli Mi 5 gelecek yılın ilk aylarında piyasada olacak. Henüz açıklanmış bir tanıtım tarihi yok ancak kaynaklar Ocak ayının son günlerinde Xiaomi'nin görkemli bir tanıtım yapmaya hazırlandığını dile getiriyor. 

Kaynaklara göre 21 Ocak 2016 itibariyle Xiaomi'nin Çin'de büyük bir lansmanı olacak. Bilindiği gibi Xiaomi patronunun lansmandaki tavırları Steve Jobs'u taklit ettiği şeklinde eleştiriliyordu. Taklit veya değil ancak Xiaomi teknoloji gündemine oturmayı çok iyi beceriyor. 

Son yaşanan sızıntılarla birlikte Xiaomi Mi 5 modelinin neye benzediği de az çok ortaya çıkmış durumda.  Mi 5 modelinin ekran çerçevesi oldukça ince bir duruma gelmişken artık ön kısımda bir de Home tuşu bulunuyor. Normalde Xiaomi Mi serisinde firma kapasitif butonlara yer veriliyordu. Home butonu firma açısından da bir ilk olacak. Muhtemelen parmak izi okuyucunun ön kısma entegre edilmesi arzusu böyle bir sonucu doğurdu.

Snapdragon 820 yonga seti ile Android tarafının en güçlüsü olmaya hazırlanan Xiaomi Mi 5 modelinde 5.2-5.5 inçlik 2K ekran, 3GB/4GB RAM, 21MP çözünürlüğünde arka kamera, Android 6.0 üzerinde MIUI 7 arayüzü şeklinde özellikler olması bekleniyor. AnTuTu üzerinde 100 bin puan barajını geride bırakmayı başaran Xiaomi Mi 5, bu açıdan gümbür gümbür geliyor diyebiliriz. Xiaomi yetkilileri cihazın beklediğimize değeceğini belirtirken, donanım tarafında mı yoksa katma değerli özellikler açısından mı değecek henüz bilinmiyor ancak Force Touch, ultrason parmak izi okuyucu gibi sürprizler görebiliriz.  

http://www.androidheadlines.com/2015/12/alleged-xiaomi-mi-5-surfaces-could-launch-on-january-21st.html Yorum Yaz
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JoeyBane 3 yıl
note 4'deki gibi parmak izi koymayin da. kucucuk yer. algilamasinda skinti cekiyordum
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kadirirdem 3 yıl
özellikleri süper olmuş ama bu özelliklere göre tasarım orta seviye kalmış....
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Patren 3 yıl
bomba gibi cihaz türkiyede gelse 300 dolardan vergiyle birlikte en fazla 1300 tl olur
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daysleeperxp 3 yıl
Dizüstülerde bile Full HD standart olmamışken telefonlarda Full HD'nin yeterli olduğunu düşünüyorum.
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Morphinz 3 yıl
Şimdi bu cihazı 300 dolara falan satarlar, biz de bönn bönn bakarız. Teşekkürler Türkiye.
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efyavas 3 yıl Morphinz
Morphinz

Şimdi bu cihazı 300 dolara falan satarlar, biz de bönn bönn bakarız. Teşekkürler Türkiye.

Bir model 310 $ diğer model 380 $ civarı görmüştüm sitenin birinde
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interwap 3 yıl
Ekran 5.2 olacaktır.
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