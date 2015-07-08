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Xiaomi Mi 5 ve Mi 5 Plus ile ilgili teknik detaylar sızdırıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,1b
1
24
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Xiaomi Mi 5 ve Mi 5 Plus ile ilgili teknik detaylar sızdırıldı

Mi Note Pro
Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin amiral gemisi Mi 4 birinci yılını doldururken şirketin yeni amiral gemisi modelleri hakkında bilgiler de gün ışığına çıkmaya başladı. Son dönemlerde bir çok büyük üreticinin yeni amiral gemisi model ile birlikte bir de "Plus" model tanıttığını görüyoruz. Xiaomi'nin de bu trende katılarak Mi 5 yanında bir de Mi5 Plus modeli hazırladığı söyleniyor.
İlk olarak Xiaomi Mi 5 hakkında ortaya çıkan detaylara bakarsak ilk olarak cihazın 5.2" LCD ekranda QHD çözünürlük sunması bekleniyor. 2.5D olarak anılan ve kenarlarda kavisten ziyade hafif kıvrıma sahip bir ekran ile geleceği belirtilen Mi5'in bu ekranı ayrıca Gorilla Glass 4 ile korunacak. Cihazda Snapdragon 810 çipset kullanılmasına kesin gözüyle bakılırken RAM konusunda henüz bir bilgi sızdırılmış değil.
Bunun yanında Mi 5 modelinde 16 MP arka, 13 MP ön kamera ve 3000 mAh kapasiteli batarya bulunacağı da sızdırılan bilgiler arasında. Hızlı şarj özelliği sayesinde yaklaşık 40 dakikada şarjın %30'unun doldurulabileceği söyleniyor ancak bu konuda bir hata yapılmış olması muhtemel. Zira günümüzde bir çok cihaz hızlı şarj özelliği olmadan bu kapasitede dolum yapabiliyor. Android 5.1 ve kendi özelleştirilmiş arayüzü ile birlikte gelecek modelin 385 dolar seviyesinde bir fiyatlandırmaya sahip olması bekleniyor.
Xiaomi Mi 5 ve Mi 5 Plus ile ilgili teknik detaylar sızdırıldı
 
Mi Note Pro 
Mi 5 Plus modeli ise Mi Note Pro serisinin devam cihazı olarak görülüyor. Bu cihazda ise ekran boyutu tıpkı Mi Note Pro'da olduğu gibi 5.7" olarak belirtilmiş. Yine QHD ekran çözünürlüğü sunacak Mi 5 Plus'ın dikkat çekici yanı ise Snapdragon 820 çipseti ile birlikte gelecek olması. Cihazın satışlarının Mi Note Pro modelini etkilememesi adına böyle bir tercih yapıldığı belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere Mi Note Pro modeli Snapdragon 810 çipsetine sahip.
Cihazın diğer özelliklerine baktığımızda ise 23MP optik görüntü sabitleme ve lazer otofokus özelliklerine sahip arka kamera, 13 MP ön kamera, 3500 mAh batarya kapasitesi ön plana çıkıyor. Ayrıca Mi 5 Plus modelinde hızlı şarj özelliği ile sıfırdan %100 seviyesine şarjın 50 dakika süreceği konuşuluyor. 
İki cihazın da metal gövdeye sahip olması bekleniyor. Ayrıca Mi 5 Plus modeli hakkında henüz bir fiyat bilgisi de bulunmuyor. 
Haberde kullanılan görseller Xiaomi Note Pro modeline aittir. 

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Şehmistan 4 yıl en beğenilen OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR
Şehmistan
OnLiNe MaNaGeR
İyi ki Apple varmış da plus'ı keşfetmiş.

2011 S II plus bu bir şeyi çağrıştırıyor mu?

Yesinler s2 plus'ı. Kabul et işte Iphone 6 plus'tan sonra samsung dahil bir sürü marka plus ismini kullanmayı akıl etmiştir aynı gold rengi gibi.

Daha ne kasıyorsunuz gereksiz yere?

senin zekanda sorun mu var bana mı öyle geliyor
OnLiNe MaNaGeRŞehmistanOnLiNe MaNaGeRİyi ki Apple varmış da plus'ı keşfetmiş.2011...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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mu5tafa 4 yıl idris
idris
iPhone 6 Plus Eylül 2014'te duyurulmuş.

Samsung I9001 Galaxy S Plus - Nisan 2011
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 - Ocak 2012
Samsung I9105 Galaxy S II Plus - Ocak 2013
Samsung Galaxy Core Plus - Ekim 2013
Samsung Galaxy Star 2 Plus - Haziran 2014
Samsung Galaxy Pocket plus S5301 - 2012
Samsung Galaxy Pop Plus S5570i - Ocak 2012
Samsung Hero Plus B159 - 2011
LG GW370 Rumour Plus - Ağustos 2010
LG Vu Plus - Mayıs 2010
LG GS500 Cookie Plus - Şubat 2010
LG Wink Plus GT350i - Şubat 2010
Sony CMD Z1 plus - 1997
HTC One X+ - Ekim 2012
HTC Evo 4G+ - 2011


Bu kadar yeter mi?

Güzel kapak.
idrisiPhone 6 Plus Eylül 2014'te duyurulmuş.Samsung I9001 Galaxy S Plus - Nisan 2011Samsung Galaxy Ace Plus S7500 - Ocak 201...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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addidas_85 4 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR
İyi ki Apple varmış da plus'ı keşfetmiş.

Iyi ki samsung varmış ki elma büyük ekranı öğrenmiş
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E_Aydin35 4 yıl
Xiaomi son zamanlarda inanılmaz atılımlar yaptı, bu cihazlarda göz dolduruyor. Tasarım ve dizaynın yanında cihazın donanımında gayet comert davranılmış. Güçlü ve alınabilir olması yine milyonlar sağacağınin sinyalcisi belkide. Ne ben nede yakın çevremden biri Xiaomi deneyimi yaşamış değiliz ancak okuduklarım ve gördüklerime dayanarak bu telefonunda tutacağını düşünüyorum..
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BekirHan 4 yıl
Xiaomi' nin performans modunad ısınma, güç tasarrufu modunda yavaşlama problemini çözmesi gerekiyor. Bunları yapamadığı takdirde 50mp kamera eklese cihaza para etmeyecektir.
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pelerinli 4 yıl
buyuk ihtimalle 10 dakikada %30 sarj yazacaklardi
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Guaire 4 yıl
Çin'de canı sıkılan Weibo'dan bir şey sallıyor. Sonra Çin sitelerinden birisi sızıntı diye haber yapıyor. Sonra Çinli siteleri takip eden siteler oradan alıp haber yapıyor. Sonra buralara düşüyor


Mi Note Pro varken Mi5 Plus saçma olur. Daha çıkalı 1 ay oldu.

Bir de Mi Note Pro'nun fiyatı önce 530$ ilan edildi, sonra piyasaya çıkmadan 480$'a indi.

Xiaomi 2015 başından beri fiyat konusunda hatalar yapıyor. Bu yüzden büyümesi durdu. Şimdi herkes bunu konuşuyor.

Snapdragon 810'lu bir Mi5'in başlangıç fiyatı muhtemelen 400$ olur. Geçmiş yıllarda 320$'dan başlıyordu. Snapdragon 810'un problemleri de ayrı bir konu.

Diğer bütün Çinliler de benzer eğilimde. OnePlus da fiyatın yükseleceği işaretlerini veriyor.

Zaten Xiaomi lütfedip Türkiye'ye bu yıl girse bile -ki pek muhtemel gözükmüyor- Mi5 gelmez gibi gözüküyor. Adamlar dış pazarlara Mi4'ü ya hiç getirmedi, ya da çok geç getirdi.


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Angel of the Lord 4 yıl
Yeni miui gelsin de geliştiriciler bizim telefonlara portlasın.
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl






Güzel sazan avladım kekolar sizi
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Egehanß 4 yıl OnLiNe MaNaGeR
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Güzel sazan avladım kekolar sizi


Dışarıdan bakan biri olarak kendini rezil etmişsin benim gözümde.
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__BadblooD__ 4 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR







Güzel sazan avladım kekolar sizi


Hayatımda bu kadar vasat bir yan çizme görmedim
.

Habere gelirsek Mi 5 Plus enfes gözüküyor ama ülkemizde göremiyoruz bir türlü.
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interwap 4 yıl
Xiaomi ve Oneplus kozlarını oynasın kararımızı sonra veririz.
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S.Soylu 4 yıl
Plustan önce Note serisi vardı. Şuanda Note adı değilde Plus adını kullanıyorlar sadece. Zaten bu firmanında bir Apple taklitçisi olduğu düşünüldüğünde şaşırmamak lazım
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V4LKyR 4 yıl
Mi 5 Plus iyiymiş. Acaba ŞİYAOMİ'nin Türkiye'ye gelmesini mi beklesek de mi saklasak?
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
İyi ki Apple varmış da plus'ı keşfetmiş.
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Şehmistan 4 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR
İyi ki Apple varmış da plus'ı keşfetmiş.

2011 S II plus bu bir şeyi çağrıştırıyor mu?
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addidas_85 4 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR
İyi ki Apple varmış da plus'ı keşfetmiş.

Iyi ki samsung varmış ki elma büyük ekranı öğrenmiş
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