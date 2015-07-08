Xiaomi Mi 5 ve Mi 5 Plus ile ilgili teknik detaylar sızdırıldı

Mi Note Pro

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin amiral gemisi Mi 4 birinci yılını doldururken şirketin yeni amiral gemisi modelleri hakkında bilgiler de gün ışığına çıkmaya başladı. Son dönemlerde bir çok büyük üreticinin yeni amiral gemisi model ile birlikte bir de "Plus" model tanıttığını görüyoruz. Xiaomi'nin de bu trende katılarak Mi 5 yanında bir de Mi5 Plus modeli hazırladığı söyleniyor.

İlk olarak Xiaomi Mi 5 hakkında ortaya çıkan detaylara bakarsak ilk olarak cihazın 5.2" LCD ekranda QHD çözünürlük sunması bekleniyor. 2.5D olarak anılan ve kenarlarda kavisten ziyade hafif kıvrıma sahip bir ekran ile geleceği belirtilen Mi5'in bu ekranı ayrıca Gorilla Glass 4 ile korunacak. Cihazda Snapdragon 810 çipset kullanılmasına kesin gözüyle bakılırken RAM konusunda henüz bir bilgi sızdırılmış değil.

Bunun yanında Mi 5 modelinde 16 MP arka, 13 MP ön kamera ve 3000 mAh kapasiteli batarya bulunacağı da sızdırılan bilgiler arasında. Hızlı şarj özelliği sayesinde yaklaşık 40 dakikada şarjın %30'unun doldurulabileceği söyleniyor ancak bu konuda bir hata yapılmış olması muhtemel. Zira günümüzde bir çok cihaz hızlı şarj özelliği olmadan bu kapasitede dolum yapabiliyor. Android 5.1 ve kendi özelleştirilmiş arayüzü ile birlikte gelecek modelin 385 dolar seviyesinde bir fiyatlandırmaya sahip olması bekleniyor.

Mi Note Pro

Mi 5 Plus modeli ise Mi Note Pro serisinin devam cihazı olarak görülüyor. Bu cihazda ise ekran boyutu tıpkı Mi Note Pro'da olduğu gibi 5.7" olarak belirtilmiş. Yine QHD ekran çözünürlüğü sunacak Mi 5 Plus'ın dikkat çekici yanı ise Snapdragon 820 çipseti ile birlikte gelecek olması. Cihazın satışlarının Mi Note Pro modelini etkilememesi adına böyle bir tercih yapıldığı belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere Mi Note Pro modeli Snapdragon 810 çipsetine sahip.

Cihazın diğer özelliklerine baktığımızda ise 23MP optik görüntü sabitleme ve lazer otofokus özelliklerine sahip arka kamera, 13 MP ön kamera, 3500 mAh batarya kapasitesi ön plana çıkıyor. Ayrıca Mi 5 Plus modelinde hızlı şarj özelliği ile sıfırdan %100 seviyesine şarjın 50 dakika süreceği konuşuluyor.

İki cihazın da metal gövdeye sahip olması bekleniyor. Ayrıca Mi 5 Plus modeli hakkında henüz bir fiyat bilgisi de bulunmuyor.

Haberde kullanılan görseller Xiaomi Note Pro modeline aittir.