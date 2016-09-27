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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Mi 5S ve Mi 5S Plus duyuruldu

Bu yılın en çok satan amiral gemi akıllı telefonları arasında yer alan Xiaomi Mi 5, daha güçlü özellikler donanarak tekrar sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Bu kez iki farklı versiyon var.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
12,2b
1
73
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin amiral gemi sınıfına yönelik olarak hazırladığı ve bir süredir teknoloji gündemini meşgul eden yeni Mi 5S serisi bugün itibariyle resmiyet kazandı. Seri diyoruz zira iki farklı model bizi bekliyor.

Aslında Xiaomi’nin Mi 5S ve Mi Note 2 şeklinde iki model duyurması bekleniyordu. Firma farklı bir strateji izleyerek beğenilen amiral gemisi Mi serisini genişlettiği ve bağımsız modelleri de artık bu seri içerisine kattığı görülüyor. Zaten Mi Note serisi ile Redmi Note serisi isim benzerliği nedeniyle sürekli bir birine karıştırılıyordu.

Xiaomi Mi 5S

Yeni amiral gemi modeli önceki versiyonun daha gelişmiş hali gibi duruyor. Yüzde 10 daha hızlı Snapdragon 821 yonga setinin güç verdiği modelde 4GB LPDDR4 RAM yerini korumuş. Depolama seçenekleri ise 64GB ve 128GB şeklinde sıralanıyor. Hızın arttığı telefonda batarya kapasitesi de 3200mAh seviyesine yükselmiş. Böylece kullanım süreleri açısından artan yük telafi edilmiş gibi duruyor. USB Tip-C üzerinde QuickCharge 3.0 teknolojisini kullanmak mümkün. Ayrıca kalınlığında 7.3mm’den 8mm seviyesine çıktığınız görüyoruz. Cihazda 5.15 inçlik Full HD ekran, 600 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor.

 

Xiaomi Mi 5S ve Mi 5S Plus duyuruldu
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Kamera tarafında bir değişiklik söz konusu zira daha önceki 16MP çözünürlüğünde kameranın yerine 12MP çözünürlüğünde ve daha büyük Sony IMX 378 sensör gelmiş. Bu sayede karanlık ortamlarda performans da arttırılmış. Aynı sensörün Google Pixel serisinde de kullanılması bekleniyor.

Tasarım tarafında arka kavisli metal yapı ve 2.5D kavisli ön panel korunuyor. Farklı olan kısım ise ekranda dokunmatik hassasiyet teknolojisinin olması. Synaptics imzasını taşıyan bu teknoloji, ekrana baskı hassasiyetinize göre farklı komutlar veya menüler çalıştırabiliyor.

Cihazdaki diğer önemli değişiklik ise Qualcomm imzalı ultrason parmak izi okuyucu. Herhangi bir atanmış yerleşik sensör gerektirmeyen teknolojide, parmağınızı ekranın alt kısmına koyduğunuzda ultrason dalgaları ile daha hızlı ve daha doğru tarama yapılabiliyor. Xiaomi normalde orijinal Mi 5 için de bu teknolojiyi planlamış ancak üretim endişeleri nedeniyle sonraki modele kalmış. Mi 5S modelinin 64GB versiyonu 300$ iken 128GB versiyonu ise 345$ seviyesinde.

Xiaomi Mi 5S Plus

Geçen yılın Mi Note serisi artık Mi 5S Plus oldu. 5.7 inçlik Full HD ekran barındıran 5S Plus modelinde en dikkat çekici konu arka 13MP çözünürlüğünde çift sensör. Huawei P9 modelinden hatırlayacağımız üzere sensörlerin birisi renkli birisi ise monokrom. Böylece derinlik algısı yanında serbest odaklanama, bokeh efekti gibi ayrıntılar kolayca uygulanabiliyor. Kameralar Sony imzalı.

 

Xiaomi Mi 5S ve Mi 5S Plus duyuruldu

Diğer taraftan firmanın 6GB LPDDR4 RAM kullandığı ilk akıllı telefonu Mi 5S Plus oldu. Batarya ise 3800mAh olarak belirlenmiş. Snapdragon 821 yonga setinden gücünü alan modelde 128GB kapasite yer alıyor. Farklı olarak parmak izi okuyucu arka kısımda sabit konumda bulunuyor. Metal alaşımda bu kez anten çizgileri kullanılmamış.

Ayrıca Bkz. "HTC’den bu kez Ocean serisi"

Xiaomi Mi 5S Plus için belirlenen fiyat 389$ seviyesinde. 29 Eylül itibariyle internet üzerinden satışlar başlayacak ancak yetişen alır tarzında. Çin dışında ise yüzde 30-40 civarında yüksek fiyat etiketleri görmek mümkün.


http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-outs-Mi-5s-and-5s-Plus-Snapdragon-821-ultrasonic-finger-scanner-and-dual-camera_id85859 Yorum Yaz
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TIME 3 yıl en beğenilen uranuslu61
Senin gibileri vestele layık zaten

Edit: imla
1 Yanıt Yanıtla +38
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ShutterSpeed 3 yıl
adam daha hayatında xiaomi marka telefon kullanmamış gelmiş çöp diyor, o kadar biliyorsun madem bu işi niye harcanıyorsun buralarda,gir vestele el at madem ülkeye hayrın olsun ??fiyat performans olarak gayet güzel bu arada,alınası cihaz olmuş.
adam daha hayatında xiaomi marka telefon kullanmamış gelmiş çöp diyor, o kadar biliyorsun madem bu işi niye harcanıyorsun buralarda,gir vestele el at madem ülk...
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1 Yanıt Yanıtla +35
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ShutterSpeed 3 yıl uranuslu61
uranuslu61
ShutterSpeed
adam daha hayatında xiaomi marka telefon kullanmamış gelmiş çöp diyor, o kadar biliyorsun madem bu işi niye harcanıyorsun buralarda,gir vestele el at madem ülkeye hayrın olsun ??fiyat performans olarak gayet güzel bu arada,alınası cihaz olmuş.

Vestel alirim bu cöp ü almam rahatladınmi?

kardeşim al ne istiyorsan al,benim lafım vestele falan da değil sana, kullanmadığın telefona çamur atma,adamlar o paralara neler çıkarıyorlar sen gelmiş çöp muhabbeti yapıyosun.
uranuslu61ShutterSpeedadam daha hayatında xiaomi marka telefon kullanmamış gelmiş çöp diyor, o kadar biliyorsun madem bu...
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4 Avatar Avatar Avatar
ufo 3 yıl
Tcell'liler düşünmeden alabilir. 800mhz sorunu yok.
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minur 3 yıl
bir daha ki telefonum mi olacak.gayet şık ve güzel cihazlar üretiyor.tek korkum servis desteği.yoksa hemen getirtir kullanırım
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eediz 3 yıl minur
minur

bir daha ki telefonum mi olacak.gayet şık ve güzel cihazlar üretiyor.tek korkum servis desteği.yoksa hemen getirtir kullanırım

çok takılmamak lazım garanti işine. sorun çıkan bi kaç kişi yolladı direk yapıp verdi servisi. delta zaten. nasıl lg g4 alıyorsanız delta garantili yada sony xperia aynısı.
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yhackup 3 yıl
Telefonun iyi olması yetmez Garanti koşullarından haber versinler.
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tartekin 3 yıl yhackup
Aynen ..Xiaomi de güzel ancak TR de garantisi olan ZTE Axon 7 daha terch edilesi..Tabi 2000 TL lik fiyatın en az %10 düşmesi şartı ile
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egeboys0 3 yıl
Lgg4 den redmi note 3 Pro ya geçtim 4 aydır. İnanılmaz memnunum. Xiaomi harika telefonlar yapıyor. Sanırım hayatımda aldığım en iyi kararlardan biridir xiaomi kullanmak. Tavsiye ediyorum.
Fiyatı 2 bin tl yı geçmez ise plus versiyonuna geçmeyi düşünüyorum
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umtkrhn 3 yıl
mi5s plus modeli çok etkileyici olmuş, bence bu yılın ne iyi telefonu olmaya en sağlam aday. türkiyeye satışını dört gözle bekliyoruz, bu telefonun olduğu sayfada hala casper vestel gibi kelimeler yazmayın allah aşkına,kendinize insanları güldürmeyin, türkiyede ki yerli üretim telefonlar çinli telefonlardan daha replikadır, xiaomi'nin 2016da çıkardığı en kötü telefonı bile casperı+vesteli+yerli üretimde taksit imkanından sonra peynir ekmek gibi satılan general mobile 5plusı her şekilde döver
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gunman233 3 yıl
Mi5s olması gerektiği gibi olmuş sonunda. Cam arka kapaktan kurtulmuşlar. (umarım arkası açılabiliyordur mi5 gibi) Artık kasanın dayanıklılığı artmıştır ve kolayca çizilmesi, sabun gibi kayması sorunları da çözülmüştür.

Ois yok gibi ancak yeni Sony imx 378 sensörü yerinde bir seçim olmuş düşük ışık performansı artacaktır.
Ois olmaması çok eksi değil bence zaten çok da iyi değilmiş Ois. Yeni Sony sensör ile yazılımla da gayet iyi olabilir.

Ön kamera aynı. (iyi)

Snapdragon 821 ancak snapdragon 820 hızında çalışıyor. (2.15 ghz) Bu olumlu bence daha optimize bir işlemci ve hızı sınırlı tutulunca aynı hızdaki snapdragon 820'den daha verimli çalışacaktır daha az tüketim ve ısınma ile. Camdan kurtulan arka taraf sayesinde daha serin ortamda çalışır + hissedilmez pek.

Pil artık 3200 olmuş. Yazdığım gibi enerji tüketimi 821 ile artmaz aksine azalır bu haliyle. 0,5-1 saat daha fazla ekran süresi verebilir bu çok olumlu. İyi olan pil ömrü daha da iyi olmuş bu segmentte en iyi pil ömrünü sunan cihaz olabilir.

Kalınlığı ve ağırlığı "biraz" artmış ki yine de hafif tam yerinde olmuş bence daha oturaklı ve tutması rahat olur.

Yeni Qualcomm ultrason parmak izi okuyucu çok iyi olmuş ön tarafın tasarıma da iyi gelmiş.

Tasarımın iyiden iyiye iphone andırması iyi değil tabi.

128 gb fiyatı gayet uygun. Gönlüm her zaman Sd kart girişi ister (128 gb evo plus kartım var) ama yeterli gelir. 256 gb seçeneği de olsa iyi olurdu hatta 6gb ram ile. Bunlar mi6'ya kalacak herhalde..

B20 800 mhz frekansı konusunda bilgi yok sanırım henüz. (50 cent lisans ücreti yüzünden yoktur yine!.. )

Tüm söylenecekler bunlar sanırım başka bir değişiklik yok.

Tek eksiği içinde iyi bir ses çipi ve amfi herhalde.. (Zte Axon 7 gümbür gümbür geliyor bakalım.. )


Sonuç olarak yıl sonuna doğru fiyatları da oturur garantili veya garantisiz bakılıp alınacak bir model olmuş. 5" civarı telefon kalmadı zaten sıkı sıkıya sarılmak lazım olanlara :)
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~Lion King~ 3 yıl gunman233
gunman233
Mi5s olması gerektiği gibi olmuş sonunda. Cam arka kapaktan kurtulmuşlar. (umarım arkası açılabiliyordur mi5 gibi) Artık kasanın dayanıklılığı artmıştır ve kolayca çizilmesi, sabun gibi kayması sorunları da çözülmüştür.

Ois yok gibi ancak yeni Sony imx 378 sensörü yerinde bir seçim olmuş düşük ışık performansı artacaktır.
Ois olmaması çok eksi değil bence zaten çok da iyi değilmiş Ois. Yeni Sony sensör ile yazılımla da gayet iyi olabilir.

Ön kamera aynı. (iyi)

Snapdragon 821 ancak snapdragon 820 hızında çalışıyor. (2.15 ghz) Bu olumlu bence daha optimize bir işlemci ve hızı sınırlı tutulunca aynı hızdaki snapdragon 820'den daha verimli çalışacaktır daha az tüketim ve ısınma ile. Camdan kurtulan arka taraf sayesinde daha serin ortamda çalışır + hissedilmez pek.

Pil artık 3200 olmuş. Yazdığım gibi enerji tüketimi 821 ile artmaz aksine azalır bu haliyle. 0,5-1 saat daha fazla ekran süresi verebilir bu çok olumlu. İyi olan pil ömrü daha da iyi olmuş bu segmentte en iyi pil ömrünü sunan cihaz olabilir.

Kalınlığı ve ağırlığı "biraz" artmış ki yine de hafif tam yerinde olmuş bence daha oturaklı ve tutması rahat olur.

Yeni Qualcomm ultrason parmak izi okuyucu çok iyi olmuş ön tarafın tasarıma da iyi gelmiş.

Tasarımın iyiden iyiye iphone andırması iyi değil tabi.

128 gb fiyatı gayet uygun. Gönlüm her zaman Sd kart girişi ister (128 gb evo plus kartım var) ama yeterli gelir. 256 gb seçeneği de olsa iyi olurdu hatta 6gb ram ile. Bunlar mi6'ya kalacak herhalde..

B20 800 mhz frekansı konusunda bilgi yok sanırım henüz. (50 cent lisans ücreti yüzünden yoktur yine!.. )

Tüm söylenecekler bunlar sanırım başka bir değişiklik yok.

Tek eksiği içinde iyi bir ses çipi ve amfi herhalde.. (Zte Axon 7 gümbür gümbür geliyor bakalım.. )


Sonuç olarak yıl sonuna doğru fiyatları da oturur garantili veya garantisiz bakılıp alınacak bir model olmuş. 5" civarı telefon kalmadı zaten sıkı sıkıya sarılmak lazım olanlara :)

Öneriniz üzerine zte axon 7 yi inceledim sanırım sayenizde yeni telefonumu buldum :) sağolun.
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Mazzini 3 yıl
Bire xiaomi neden OİS koymazsın
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Brian Damage 3 yıl
Arkadaşlar bu markanın Türkiye'de 4g'si çekmiyor muhabbeti nedir, bundan bahsederken biraz daha detay verir misiniz. Ayar çekince halloluyor diyen de var, yok çekmez diyen de var. Kim ezbere konuşuyor kim bildiğini söylüyor vallahi anlaşılmıyor.
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mavizaman 3 yıl
tasarım güzel 5s alınabilir duruyor TR işini halletse keşke çinler.
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arandur 3 yıl
Mi5 sahiplerini aldığına pişman edecek kadar gelişmemiş telefon. Hoş, daha gelişecek ne var da denebilir.
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StevenZA 3 yıl
Xiaomi Mi 5S
xiaomidevice.com/...
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