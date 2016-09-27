Xiaomi Mi 5S ve Mi 5S Plus duyuruldu

Xiaomi’nin amiral gemi sınıfına yönelik olarak hazırladığı ve bir süredir teknoloji gündemini meşgul eden yeni Mi 5S serisi bugün itibariyle resmiyet kazandı. Seri diyoruz zira iki farklı model bizi bekliyor.

Aslında Xiaomi’nin Mi 5S ve Mi Note 2 şeklinde iki model duyurması bekleniyordu. Firma farklı bir strateji izleyerek beğenilen amiral gemisi Mi serisini genişlettiği ve bağımsız modelleri de artık bu seri içerisine kattığı görülüyor. Zaten Mi Note serisi ile Redmi Note serisi isim benzerliği nedeniyle sürekli bir birine karıştırılıyordu.

Xiaomi Mi 5S

Yeni amiral gemi modeli önceki versiyonun daha gelişmiş hali gibi duruyor. Yüzde 10 daha hızlı Snapdragon 821 yonga setinin güç verdiği modelde 4GB LPDDR4 RAM yerini korumuş. Depolama seçenekleri ise 64GB ve 128GB şeklinde sıralanıyor. Hızın arttığı telefonda batarya kapasitesi de 3200mAh seviyesine yükselmiş. Böylece kullanım süreleri açısından artan yük telafi edilmiş gibi duruyor. USB Tip-C üzerinde QuickCharge 3.0 teknolojisini kullanmak mümkün. Ayrıca kalınlığında 7.3mm’den 8mm seviyesine çıktığınız görüyoruz. Cihazda 5.15 inçlik Full HD ekran, 600 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Kamera tarafında bir değişiklik söz konusu zira daha önceki 16MP çözünürlüğünde kameranın yerine 12MP çözünürlüğünde ve daha büyük Sony IMX 378 sensör gelmiş. Bu sayede karanlık ortamlarda performans da arttırılmış. Aynı sensörün Google Pixel serisinde de kullanılması bekleniyor.

Tasarım tarafında arka kavisli metal yapı ve 2.5D kavisli ön panel korunuyor. Farklı olan kısım ise ekranda dokunmatik hassasiyet teknolojisinin olması. Synaptics imzasını taşıyan bu teknoloji, ekrana baskı hassasiyetinize göre farklı komutlar veya menüler çalıştırabiliyor.

Cihazdaki diğer önemli değişiklik ise Qualcomm imzalı ultrason parmak izi okuyucu. Herhangi bir atanmış yerleşik sensör gerektirmeyen teknolojide, parmağınızı ekranın alt kısmına koyduğunuzda ultrason dalgaları ile daha hızlı ve daha doğru tarama yapılabiliyor. Xiaomi normalde orijinal Mi 5 için de bu teknolojiyi planlamış ancak üretim endişeleri nedeniyle sonraki modele kalmış. Mi 5S modelinin 64GB versiyonu 300$ iken 128GB versiyonu ise 345$ seviyesinde.

Xiaomi Mi 5S Plus

Geçen yılın Mi Note serisi artık Mi 5S Plus oldu. 5.7 inçlik Full HD ekran barındıran 5S Plus modelinde en dikkat çekici konu arka 13MP çözünürlüğünde çift sensör. Huawei P9 modelinden hatırlayacağımız üzere sensörlerin birisi renkli birisi ise monokrom. Böylece derinlik algısı yanında serbest odaklanama, bokeh efekti gibi ayrıntılar kolayca uygulanabiliyor. Kameralar Sony imzalı.

Diğer taraftan firmanın 6GB LPDDR4 RAM kullandığı ilk akıllı telefonu Mi 5S Plus oldu. Batarya ise 3800mAh olarak belirlenmiş. Snapdragon 821 yonga setinden gücünü alan modelde 128GB kapasite yer alıyor. Farklı olarak parmak izi okuyucu arka kısımda sabit konumda bulunuyor. Metal alaşımda bu kez anten çizgileri kullanılmamış.

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Xiaomi Mi 5S Plus için belirlenen fiyat 389$ seviyesinde. 29 Eylül itibariyle internet üzerinden satışlar başlayacak ancak yetişen alır tarzında. Çin dışında ise yüzde 30-40 civarında yüksek fiyat etiketleri görmek mümkün.