Xiaomi Mi 6 4GB RAM versiyonu satışa çıkıyor

Xiaomi’nin gözde amiral gemisi Mi 6’nın fiyatını pahalı bulanlar için daha düşük RAM kapasitesine sahip olan versiyon satışa çıkıyor. Yeni versiyon fiyatı da oldukça aşağıya çekiyor.

Satışlara etkisi olur

Xiaomi Mi 6 modeli normalde en düşük 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile gelmişti. Lansman öncesinde 4GB RAM barındıran bir versiyon olacağı beklentisi mevcuttu ancak bu gerçekleşmedi. Görünen o ki Xiaomi sürprizi en sona saklamış.

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Yeni Xiaomi Mi 6 versiyonunda 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi yer alıyor. Fiyatı ise 350$ civarında belirlenmiş. Hali hazırda paralel ithalatta 2000TL civarında olan Mi 6’nın fiyatı böylece biraz daha aşağı doğru inecektir.

Xiaomi’nin 4GB RAM hamlesi telefona biraz daha hareketlilik getirecek ancak arka planda toplam satışların artmasına yönelik bir amaç mevcut. İlk 10 ayda 70 milyon akıllı telefon satan firma yıl sonuna kadar 80 milyon civarında bir satış bekliyor. Gelecek yıl için de 100 milyon civarında bir beklenti mevcut. Daha ucuz Xiaomi Mi 6 modeli bu hedeflere büyük katkı sağlayacaktır.