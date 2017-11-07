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Xiaomi Mi 6 4GB RAM versiyonu satışa çıkıyor

Xiaomi Mi 6 amiral gemi modelinde indirim bekleyenler için güzel bir haber var. İndirim yok ancak 4GB RAM barındıran daha ucuz bir versiyon piyasaya çıkıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,2b
1
22
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin gözde amiral gemisi Mi 6’nın fiyatını pahalı bulanlar için daha düşük RAM kapasitesine sahip olan versiyon satışa çıkıyor. Yeni versiyon fiyatı da oldukça aşağıya çekiyor.

Xiaomi Mi 6 4GB RAM versiyonu satışa çıkıyor

Satışlara etkisi olur

Xiaomi Mi 6 modeli normalde en düşük 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile gelmişti. Lansman öncesinde 4GB RAM barındıran bir versiyon olacağı beklentisi mevcuttu ancak bu gerçekleşmedi. Görünen o ki Xiaomi sürprizi en sona saklamış.

Ayrıca Bkz. "Huawei Honor V10 geliyor"

Yeni Xiaomi Mi 6 versiyonunda 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi yer alıyor. Fiyatı ise 350$ civarında belirlenmiş. Hali hazırda paralel ithalatta 2000TL civarında olan Mi 6’nın fiyatı böylece biraz daha aşağı doğru inecektir.

Xiaomi’nin 4GB RAM hamlesi telefona biraz daha hareketlilik getirecek ancak arka planda toplam satışların artmasına yönelik bir amaç mevcut. İlk 10 ayda 70 milyon akıllı telefon satan firma yıl sonuna kadar 80 milyon civarında bir satış bekliyor. Gelecek yıl için de 100 milyon civarında bir beklenti mevcut. Daha ucuz Xiaomi Mi 6 modeli bu hedeflere büyük katkı sağlayacaktır. 

 

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi6_gets_new_4gb_ram_variant-news-28124.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-004DDD5EA 1 yıl
Bu versiyonun siyah rengi yok mu
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sanalldeli 1 yıl
Mi 6 128gb ile iphone 7 32gb arasinda kararsiz kaldim hangisini tercih etmeliyim bütçem 2.500tl
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mabovski 1 yıl
hepsiburada da 1769 TL mavi renk.
yinede pahalı değil mi?
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pusat1249 1 yıl
Mi 6 4gb versiyonu alacığınıza mi note 3 alınhem daha uygun hemde ekran büyük 5.5 inç. Düşük olmasının nedeni işlemcisi ama 8 çekirdekli sd 660 var ve 6gb ram 64gb ben olsam note 3 alırdım mavi ve siyah da satılıyor aynı fiyata
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Sr-sandal 1 yıl
1789 tl fiyat var alınır mı ? alınmaz mı bilinmez lakin mavi telefon 64 gb ve 4 gb ram olarak çımış ve sırf renginden dolayı alacağım galiba telefon harika olmuş
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Cihat_, 1 yıl Sr-sandal
sucuks
1789 tl fiyat var alınır mı ? alınmaz mı bilinmez lakin mavi telefon 64 gb ve 4 gb ram olarak çımış ve sırf renginden dolayı alacağım galiba telefon harika olmuş

n11'den çekle 6gb olanı 1800-1850 gibi bir fiyata alınıyorken, 4gb olana o para verilmez, rengi için alırım diyorsanız bir şey diyemem.
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hamza5806 2 yıl
Keşke en baştan 4gb ram + 64gb rom+ micro sd ile gelseydi 6gb ram çok da işlevsel değil androide 3 bile yetiyor hadi ilerde şişme yapar diye 4 tam ideali.
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ztalan 2 yıl
Niye Türkiye pazarına kendileri girmiyor bizi paralel yapılara mecbur bırakıyor aklım ermiyor.
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Cihat_, 2 yıl ztalan
ztalan
Niye Türkiye pazarına kendileri girmiyor bizi paralel yapılara mecbur bırakıyor aklım ermiyor.

söylediğiniz gibi basit değil, Türkiye pazarında olduklarını farz edelim bunun ek getireceği birçok maliyet olacak firmaya, o zaman mi6'nın fiyatı 3000 lirayı bulur diğer markalardan farkı kalmaz
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MrFoseptik 2 yıl
11.11 indirimleri ile şimdi alacağınız bir telefon bu gelecek olandan daha mantıklı olabilir
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meh4345 2 yıl
1-2 hafta içerisinde mi 6 alacakken bunu gördüm ortalama ne zaman gelir ülkeye ?
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SeagateWD 2 yıl
Mi 6 ile arasında ki az fiyat farkına değer mi, bilemiyorum.
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