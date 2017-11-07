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Huawei Honor V10 geliyor

Çerçevesiz akıllı telefonlara Çinli üreticilerin ilgisi çok yüksek. Birbiri ardına Çin’den çerçevesiz telefonların çıktığını görüyoruz. Huawei de bu trendde yerini almış durumda.
1 yıl
3,7b
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22
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Honor V10 geliyor

Huawei’nin çerçevesiz olarak tabir edilen akıllı telefonlara yatırımı devam ediyor. Yelpazeyi sürekli genişleten firma son olarak Honor V10 adında yeni bir akıllı telefon daha hazırlıyor.

Huawei Honor V10 neler sunuyor?

Huawei Honor V10 firmanın 18:9 görüntü oranı barındıran son akıllı telefonu olacak. Honor V10 modeli yeni amiral gemisi Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro modellerinden pek çok özelliği de miras alacak.

5.99 inçlik bir ekrana sahip olacak telefonda 2880x1440 piksel çözünürlüğün olması bekleniyor. Tüm kenarları çok ince çerçevelere sahip olduğu için telefon daha kompakt bir gövde içerisine sığdırılacak.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi beklentilerin üzerinde akıllı telefon sattı"

Yapay zeka işlemcili Kirin 970 yonga seti ile desteklenmesi beklenen Huawei Honor V10 bu sayede firmanın en güçlü akıllı telefonlarından birisi olacak. 6GB RAM barındıran modelde 64GB veya 128GB depolama kapasitesi yer alacak.

Arka tarafta 16MP+20MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonu olması beklenen model USB Tip-C üzerinden hızlı şarj desteğine sahip. Batarya kapasitesi bilinmese de 4000mAh olabileceği tahmin ediliyor.

Honor V serisi genelde üst seviye modeller barındırdığı için fiyatı da üst seviye oluyor. Bu bakımdan Honor V10 için 500$ civarında bir fiyat etiketi şaşırtıcı olmayacaktır. Model 5 Aralık 2017 tarihinde tanıtılacak. 

 

https://www.androidheadlines.com/2017/11/honor-v10-with-full-screen-display-to-be-unveiled-next-month.html Yorum Yaz
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Whippoorwill 1 yıl en beğenilen Onurmsq
Onurmsq
Huawei = çöp

Her artı bir kınama.
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idemo 1 yıl
Telefon tanıtıldı,
youtube.com/...
Kamerada ois yok, kötü olmuş. Parmak izi okuyucu önde.
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denizci535 1 yıl
Huwaei ye cop diyenlerde bi kasinti bi kasinti sorma gitsin. Kedi cigere ulasamadigi gibi bunlarda huwaei ye ulasamio kiskanclik diz boyu.
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NoPCNoGAME 1 yıl
Huawei bu fiyata (500$) bu özelliklerde bir telefon çıkartırsa hakikatten çok güzel olur. Hiçbir markanın fanboyluğunu yapmanın anlamı da yok açık net. Bu özelliklerde fanboyluğunu yaptığınız markalar, bu donanımlarla, bu fiyata telefon çıkartsa anlata anlata bitiremezsiniz.
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BumberShoot 1 yıl NoPCNoGAME
500 dolar çok iyi bir fiyat ama tahminen resmi distribütör ürünler ülkemizde 3500 TL den satışa başlar
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izmirliyim_89 1 yıl
"Marka algısı "sıkıntısı yüzünden Türkiye de pek satmıyor
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Onurmsq 1 yıl
Huawei = çöp
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Whippoorwill 1 yıl Onurmsq
Onurmsq
Huawei = çöp

Her artı bir kınama.
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enja 1 yıl Onurmsq
size göre herşey çöp
çöp dediğin telefonu firma senin ülkende çatır çatır satıyor
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Whisper 1 yıl
güzel cihaza benziyor mate 10 serisinin üstü mü yani amiral gemisimi yoksa orta segment olarak mı çıkıyor?
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buraoca2 1 yıl
Mate 10'daki gibi Parmak izi okuyucuyu öne konumlandırsalardı, daha fazla ses getirirlerdi.
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