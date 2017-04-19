Xiaomi Mi 6 karşınızda: Kavisli kasa, daha hızlı bellek, Snapdragon 835

Qualcomm ve Samsung’un Snapdragon 835 yonga seti üretiminde verimliliği tam olarak sağlayamaması nedeniyle pek çok amiral gemi modelinin Nisan ayına kadar sarktığını gördük. Sony, Samsung gibi devlerin ardından Xiaomi de nihayet sahneye çıktı.

Bugün Pekin’de gerçekleşen etkinlikle firmanın yeni amiral gemi modeli Xiaomi Mi 6 resmiyet kazandı. Firma amiral gemisini yine dönemin en iyi bileşenleri ile donatmış ve tasarım konusunda da ince bir işçilik ortaya çıkarmış.

Tasarım

Geçen yılki modelde olduğu gibi bu yıl da düz bir ekrana sahip olan Mi 6 amiral gemisi tutuş konforuna odaklanıyor. Paslanmaz çelik çerçeve ve cam kaplama tasarımın arka kısmı 4 kenardan 3 boyutlu olarak kavislendirilmiş. Böylece kullanıcıya daha rahat bir kavrama deneyimi sunulmuş.

Ön kısımda bir parmak izi okuyucusu yer alıyor ve Xiaomi bunu ekrana entegre olarak tanımlıyor. Muhtemelen Qualcomm’un ultrason tabanlı bir sensörüne yer veren tarayıcı bu açıdan bir çıkıntı yapmıyor ve içe gömülü vaziyette duruyor. Arka tarafta ise parlak bir kaplama ve çift kamera dizilimi yer alıyor.

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Xiaomi suya dayanıklı bir tasarımın yüksek maliyet gerektirdiğini sıkça dile getiriyordu. Xiaomi Mi 6 modelinde ucundan bu konuya da el atmayı istemiş. Xiaomi Mi 6 modeli su sıçramalarına karşı dayanıklı bir gövde ile geliyor. Xiaomi telefonunu 12 gün süren çok ince işçilik katmanlarından geçirmiş.

Tam Boyutta Gör

Donanım

Xiaomi uzun yıllardır amiral gemisinde Full HD çözünürlükten vazgeçmedi. Enerji verimliliği ve maliyet adına sürdürülen bu karar Mi 6 modelinde de geçerli. 5.15 inçlik ekranında cihazın Full HD çözünürlük sunduğunu görüyoruz.

Ekran 600 nit parlaklık ile dış ortamda iyi sonuçlar veriyor. Ayrıca en düşük 1 nit seviyesine inerek parlaklığı en alt seviyeye çekebiliyor. Yine 4096 otomatik ayar seviyesi ile ortamın ışık durumuna göre en iyi parlaklık düzeyine geçiliyor. Negatif LCD ile ekran siyahları daha derin bir şekilde yansıtılabiliyor.

Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alan akıllı telefon AnTuTu skorlarında 180 bin barajını geçiyor. Exynos 8895 ve Snapdragon 835 yonga setini taşıyan amiral gemileri zaten 180-200 bin bandında seyrediyor. Bir süre en güçlü mobil işlemciler bu ikisi olarak kalacak gibi görünüyor.

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Xiaomi Mi 6 modelinde dikkat çekici olan ise 6GB LPDDR4x RAM çift kanal bellek kullanılması. Orijinalden farklı olarak yeni bellek standardı enerji verimliliğine odaklanıyor ve aynı performansı daha az enerji harcayarak sunuyor. Böylece yonga seti ile birlikte kullanım sürelerine olumlu katkı yapıyor. En alt kısımdaki hoparlörün yanında ahize de bir hoparlör vazifesi görüyor. Böylece stereo ses ortaya çıkıyor.

Kamera

Xiaomi yeni amiral gemisinde çift kamera dizilimine yer veriyor. Kameralar 12MP çözünürlüğüne sahip. Bir tanesi geniş açılı iken diğeri de telefoto olarak kullanılıyor. Daha kaliteli ve serbest odaklama yapabilen çekimlerin yanında firma yeni kombinasyona 2x optik yakınlaştırma özelliği de eklemiş. Yazılım ile toplamda 10x yakınlaştırma yapılıyor. Kamerada 4 eksenli OIS desteği mevcut.

Batarya

Cihazda 3350mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. MIUI 8 arayüzünün agresif tasarruf tedbirleri ile cihazın bir günü rahatlıkla çıkarabileceği ifade ediliyor. USB Tip-C üzerinden batarya hızlı şarj edilebiliyor. Cihazda 3.5mm kulaklık girişinin kaldırıldığını belirtelim.

Fiyat

Cihaz sadece 6GB RAM seçenekleri ile gelecek. Depolama kapasiteleri de buna göre değişecek. 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi sunan versiyon 363$ olarak belirlenmiş. 6GB RAM ve 128GB kapasiteli versiyon 421$ civarında. Bu versiyonun seramik kaplama olanı ise 435$.