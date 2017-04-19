Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Mi 6 karşınızda: Kavisli kasa, daha hızlı bellek, Snapdragon 835

Xiaomi’nin bu yıl biraz geciken yeni amiral gemisi Mi 6 resmiyet kazandı. Firma amiral gemisini yine dönemin en iyi bileşenleri ile donatmış ve tasarım konusunda da ince bir işçilik ortaya çıkarmış.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
24,5b
1
304
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Qualcomm ve Samsung’un Snapdragon 835 yonga seti üretiminde verimliliği tam olarak sağlayamaması nedeniyle pek çok amiral gemi modelinin Nisan ayına kadar sarktığını gördük. Sony, Samsung gibi devlerin ardından Xiaomi de nihayet sahneye çıktı.

Bugün Pekin’de gerçekleşen etkinlikle firmanın yeni amiral gemi modeli Xiaomi Mi 6 resmiyet kazandı. Firma amiral gemisini yine dönemin en iyi bileşenleri ile donatmış ve tasarım konusunda da ince bir işçilik ortaya çıkarmış.

Tasarım 

Geçen yılki modelde olduğu gibi bu yıl da düz bir ekrana sahip olan Mi 6 amiral gemisi tutuş konforuna odaklanıyor. Paslanmaz çelik çerçeve ve cam kaplama tasarımın arka kısmı 4 kenardan 3 boyutlu olarak kavislendirilmiş. Böylece kullanıcıya daha rahat bir kavrama deneyimi sunulmuş.

Ön kısımda bir parmak izi okuyucusu yer alıyor ve Xiaomi bunu ekrana entegre olarak tanımlıyor. Muhtemelen Qualcomm’un ultrason tabanlı bir sensörüne yer veren tarayıcı bu açıdan bir çıkıntı yapmıyor ve içe gömülü vaziyette duruyor. Arka tarafta ise parlak bir kaplama ve çift kamera dizilimi yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Hololems ile Lemmings’ler evinize geliyor"

Xiaomi suya dayanıklı bir tasarımın yüksek maliyet gerektirdiğini sıkça dile getiriyordu. Xiaomi Mi 6 modelinde ucundan bu konuya da el atmayı istemiş. Xiaomi Mi 6 modeli su sıçramalarına karşı dayanıklı bir gövde ile geliyor. Xiaomi telefonunu 12 gün süren çok ince işçilik katmanlarından geçirmiş.

 

Xiaomi Mi 6 karşınızda: Kavisli kasa, daha hızlı bellek, Snapdragon 835
Tam Boyutta Gör

Donanım

Xiaomi uzun yıllardır amiral gemisinde Full HD çözünürlükten vazgeçmedi. Enerji verimliliği ve maliyet adına sürdürülen bu karar Mi 6 modelinde de geçerli. 5.15 inçlik ekranında cihazın Full HD çözünürlük sunduğunu görüyoruz.

Ekran 600 nit parlaklık ile dış ortamda iyi sonuçlar veriyor. Ayrıca en düşük 1 nit seviyesine inerek parlaklığı en alt seviyeye çekebiliyor. Yine 4096 otomatik ayar seviyesi ile ortamın ışık durumuna göre en iyi parlaklık düzeyine geçiliyor. Negatif LCD ile ekran siyahları daha derin bir şekilde yansıtılabiliyor.

Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alan akıllı telefon AnTuTu skorlarında 180 bin barajını geçiyor. Exynos 8895 ve Snapdragon 835 yonga setini taşıyan amiral gemileri zaten 180-200 bin bandında seyrediyor. Bir süre en güçlü mobil işlemciler bu ikisi olarak kalacak gibi görünüyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8 Active geliyor"

Xiaomi Mi 6 modelinde dikkat çekici olan ise 6GB LPDDR4x RAM çift kanal bellek kullanılması. Orijinalden farklı olarak yeni bellek standardı enerji verimliliğine odaklanıyor ve aynı performansı daha az enerji harcayarak sunuyor. Böylece yonga seti ile birlikte kullanım sürelerine olumlu katkı yapıyor. En alt kısımdaki hoparlörün yanında ahize de bir hoparlör vazifesi görüyor. Böylece stereo ses ortaya çıkıyor.  

Kamera

Xiaomi yeni amiral gemisinde çift kamera dizilimine yer veriyor. Kameralar 12MP çözünürlüğüne sahip. Bir tanesi geniş açılı iken diğeri de telefoto olarak kullanılıyor. Daha kaliteli ve serbest odaklama yapabilen çekimlerin yanında firma yeni kombinasyona 2x optik yakınlaştırma özelliği de eklemiş. Yazılım ile toplamda 10x yakınlaştırma yapılıyor. Kamerada 4 eksenli OIS desteği mevcut. 

Batarya 

Cihazda 3350mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. MIUI 8 arayüzünün agresif tasarruf tedbirleri ile cihazın bir günü rahatlıkla çıkarabileceği ifade ediliyor. USB Tip-C üzerinden batarya hızlı şarj edilebiliyor. Cihazda 3.5mm kulaklık girişinin kaldırıldığını belirtelim.

Fiyat

Cihaz sadece 6GB RAM seçenekleri ile gelecek. Depolama kapasiteleri de buna göre değişecek. 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi sunan versiyon 363$ olarak belirlenmiş. 6GB RAM ve 128GB kapasiteli versiyon 421$ civarında. Bu versiyonun seramik kaplama olanı ise 435$.

 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
WaylandIZMIR 2 yıl en beğenilen
Amerikalı telefonu 363 liraya alırken biz yine kazık yiyoruz. Lanet olsun! Bizim suçumuz günahımız ne ki bu kadar kazık yiyoruz. Türkiye de doğmak kötü kader mi? Amerikalı olmak varmış!
Amerikalı telefonu 363 liraya alırken biz yine kazık yiyoruz. Lanet olsun! Bizim suçumuz günahımız ne ki bu kadar kazık yiyoruz. Türkiye de doğmak kötü kader mi...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +58
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cosster 2 yıl Jül Sezar
United States
Apple camdan atlasa android telefon ureten her markanin intahar haberlerini duyardik


Halbuki ilk kulaklık jackını kaldıranlar Android üreticileri zaten Motorola, LeEco vs gibi... Muhtemelen Apple camdan atladığında Android yıllardır camdan atlayıp cama tekrar çıkıyor olacaktı herzamanki gibi...
United StatesApple camdan atlasa android telefon ureten her markanin intahar haberlerini duyardikHalbuki ilk kula...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +53
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LacWer 2 yıl
Kardeşim Rakiplerin %90 ekran kasa oranıyla piyasaya çıkıyorken sen ön eki modelin mi5 den bile daha kötü ekran kasa oranı ile telefon çıkarıyorsun. Tasarım olarak bence 4/10 alır. Zaten O kalın çerçevelere bide jack girişini kaldırmışlar tam etmişler içine. Donanım ve kameraya diyecek laf yok 10/10. Xiaomi yeniden düşük bütçe ile yüksek donanımı hedef almış zaten Xiaomi asıl amacı bu. Türkiyeye hine paralel ithalat gelecektir. Vergiler ve kar dahil 2000 liranın malesef altını göremeyeck fiyatı gibi görünüyor. Ama rakibi s8 4400 liraya geliyorken aynı donanıma 2bin liraya gelmesi hine ciddi satışlar yapacaklar
Kardeşim Rakiplerin %90 ekran kasa oranıyla piyasaya çıkıyorken sen ön eki modelin mi5 den bile daha kötü ekran kasa oranı ile telefon çıkarıyorsun. Tasarım ol...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +49
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
5 Avatar Avatar Avatar
DH Misafiri 2 ay
merhaba 6gb ram ve 2,45 ghz olmasına ramen internet çekim gücü zayıf
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F5DFA3868 2 yıl
Hepsiburada ön siparişe açmış. 15 haziranda Türkiyede çıkıyor. Fiyatta iyi bence.

hepsiburada.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
faruk 2 yıl
3.5i kaldırmak tamamen taklitçilik. Apple bluetooth kulaklık çıkarıp extradan 200-300 dolar kitlemek için kaldırdı anladım da diğer telefonlara ne oluyor? Özellikle böyle kalın telefonlarda jack kaldırmanın alemi ne?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
merveyanar 2 yıl
3.5 mm jack yok bu trelefon alınmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Peacefakervans 2 yıl
youtube.com/...
youtube.com/...
youtube.com/... huawei p10 ile olan hız karşılaştırması
Evet arkadaşlar telefonun kamerası ve genel olarak telefon ile ilgili detaylı bilgilenmek istiyorsanız videolara göz atabilirsiniz.
Sabırsızlıkla amiral gemisi katilini bekliyoruz..


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
etkinus 2 yıl
Takip
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K@sToR 2 yıl
mi6 iphone7 videosunda mi6 bariz fazla pozlamış. Özellikle video'da yoldaki detayların mi6 da görünmeme sebebi o. Benzer ışık ayarlarında test yapılması lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tutankenshta 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

MI 6 böyle olmaz heralde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furkan1zek 2 yıl
Telefona global rom çıkıp paralel ithalat ile ülkemize gelene kadar 1 yıl geçer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marlonunkedisi 2 yıl
şu videoda net bir şekilde iphone 7'nin kamerasını tokatlıyor.
youtube.com/...
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
complete_ 2 yıl marlonunkedisi
Orijinalden alıntı: marlonunkedisi
şu videoda net bir şekilde iphone 7'nin kamerasını tokatlıyor.
youtube.com/...

video'nun ilk 2 dk izledim,hemen kanaatim netleşi,iphone kamerasını tokatlıyor ama ifhone'da enseye osmanlı tokadını çakıyor,iphone'Da renkler çok daha doğal,detaylar çok daha belirgin,yeri çektiği sahnede xiaomi yolu tertemiz gösteriyor,ifone ise bütün toprakları net gösteriyor,hayatımda ifone kullanmadım,sevmemde xiaomi şu an telefonum ama göz var nizam var hocam..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cemba59 2 yıl marlonunkedisi
Kesinlikle bu video da iphone tokatlıyor. Daha çok detaya sahip olduğunu görebiliyoruz. Fakat iphone renkler konusunda politikasını değiştirmiyor ve bu hep bir dez avantaj benim için. Renkleri daha doğal olan mi6. Fakat kalite sadece renk doğallığı değildir. Geri kalan her şey de iphone tokatlıyor bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufo 2 yıl marlonunkedisi
gece performansı yinerezil. hiçbişey gözükmüyor kim neyi tokatlıyor düşük ışıkta belli olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
24451 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, Popüler ve
6 etiket daha MPopüler xiaomi mi 6 xiaomi mi 6 plus Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Xbox Project Scorpio’nun fiyatı sızdırıldı 2 yıl IBM'in bulut gelirleri, şirkete yetmedi 2 yıl Baidu, sürücüsüz otomobiller için yarattığı yeni platformunu tanıttı 2 yıl Mükemmel çizimler yapmanıza yardımcı olan uygulama: SketchAR 2 yıl Microsoft hesabına şifresiz giriş yapmak artık mümkün 2 yıl Skoda Vision E, Şangay'da resmiyete kavuştu 2 yıl Snapchat Word Lenses ile her şeye filtre uygulayın 2 yıl Vestel, Envo Elektrikli Araç Şarj Cihazı ile ödülleri toplamaya devam ediyor 2 yıl İsrail ordusuna hava desteği sağlayan Urban Aeronautics, uçan araba işine girdi 2 yıl ASELSAN'dan Türk askerine yardımcı olacak dış iskelet 2 yıl Akıllı telefonları dizüstüne dönüştüren aksesuarlar giderek artıyor 2 yıl ABD tek kullanımlık drone üzerinde çalışıyor 2 yıl Netflix her hafta 1 milyar saat yayın yapıyor 2 yıl Xiaomi Mi6 hakkında her şey: Gönüllerin efendisi 2 yıl Akıllı telefonların kağıt üzerindeki bilgileri ne kadar doğru 2 yıl Qashqai'ye rakip Opel Grandland X ortaya çıktı 2 yıl Instagram'a çevrimdışı modu geliyor 2 yıl Google Earth keşif odaklı yenilendi 2 yıl Spotify'dan öğrencilere %50 indirim: Türkiye'de de başladı! 2 yıl IDF etkinlikleri tarihe karışıyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi 6 karşınızda: Kavisli kasa, daha hızlı bellek, Snapdragon 835 Sonraki 130 telefon çalan hırsız Find My iPhone sayesinde yakalandı 2 yıl Volkswagen'den elektrikli SUV konsepti: I.D. Crozz 2 yıl American Assassin'in ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Yeni Kral olabilir mi? "Sapphire RX580 Nitro+ inceleme" 2 yıl Apple Music Facebook Messenger’a geliyor 2 yıl BiTaksi'den yolcuları koruyan yeni güvenlik önlemleri 2 yıl AMD Radeon RX 500 serisi resmiyet kazandı 2 yıl Google'dan iş arama platformu: Hire 2 yıl iPhone 8 paslanmaz çelik çerçeve ve dikey iSight Duo kamera ile geliyor 2 yıl IKEA'dan ucuz akıllı aydınlatma sistemi 2 yıl Ridley Scott sanal gerçekliği sinema ile buluşturuyor 2 yıl Apple, Disney'i satın alıyor iddiası: 1 Trilyon dolarlık değere ulaşabilir 2 yıl NASA ilk kez bir roket fırlatılışını 360 derece olarak yayınlayacak 2 yıl LG G6 kutu açma ve ilk analiz 2 yıl Bayraktar Mini İHA’ların üçüncü sürümü TSK envanterinde 2 yıl Rusya'dan aşırı insansı robot: Fedor 2 yıl Hamamböcekleri neden PS4'ü seviyor? 2 yıl Nintendo Switch Mini geliyor 2 yıl Tesla fabrikasında kimyasal sızıntı 2 yıl Galaxy S8 ve S8+ modellerinde kırmızı ekran sorunu başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim