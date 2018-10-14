Xiaomi Mi 6S Geekbench’de görüntülendi

Geçtiğimiz yıl amiral gemisi cihazı Mi 6’yı piyasaya sürmüş olan Xiaomi, görünüşe bakılırsa yakın gelecekte cihazın devamı niteliğindeki Mi 6S’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Henüz resmi olarak duyurulmamış olan cihazın teknik özelliklerine ve performansına dair bazı detaylar Geekbench’de görüntülendi.

Tekli çekirdek performansında 1830, çoklu çekirdek performansında ise 6944 puan almayı başaran cihaz, performans konusunda oldukça iddialı gözüküyor.

Cihazın teknik özellikleri hakkında şu an için ortaya çıkmış çok fazla detay yok. Ancak sızdırılmış olan detaylardan yola çıkarak cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak, Snapdragon 835 işlemciye sahip olan cihaz, 6 GB’lık bir RAM ile karşımıza çıkıyor. Cihaz çok büyük ihtimalle selefi Mi 6 gibi 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile alıcı bulacak. Ayrıca bir başka önemli detay olarak cihaz, kutusundan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkacak.

Eğer söylentiler doğru ise şirket, 15 Ekim'de, yani yarın düzenleyeceği etkinlikte yeni amiral gemisi cihazı Mi Mix 3'ün yanı sıra Mi 6S'in tanıtımını da gerçekleştirebilir. Ancak şu an için cihazın tanıtım tarihi hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz.

https://www.gizmochina.com/2018/10/14/xiaomi-mi-6s-geekbench-listing-reveals-android-9-pie-sd835-and-6-gb-ram/