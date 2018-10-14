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Xiaomi Mi 6S Geekbench’de görüntülendi

Xiaomi'nin henüz resmi olarak duyurmamış olduğu amiral gemisi cihazı Mi 6S, Geekbench'de görüntülendi. Cihaz SD-835 işlemci, Android 9 Pie ve 6 GB RAM ile geliyor.
7 ay
5,3b
1
11
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Geçtiğimiz yıl amiral gemisi cihazı Mi 6’yı piyasaya sürmüş olan Xiaomi, görünüşe bakılırsa yakın gelecekte cihazın devamı niteliğindeki Mi 6S’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Henüz resmi olarak duyurulmamış olan cihazın teknik özelliklerine ve performansına dair bazı detaylar Geekbench’de görüntülendi.
Tekli çekirdek performansında 1830, çoklu çekirdek performansında ise 6944 puan almayı başaran cihaz, performans konusunda oldukça iddialı gözüküyor.
Cihazın teknik özellikleri hakkında şu an için ortaya çıkmış çok fazla detay yok. Ancak sızdırılmış olan detaylardan yola çıkarak cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak, Snapdragon 835 işlemciye sahip olan cihaz, 6 GB’lık bir RAM ile karşımıza çıkıyor. Cihaz çok büyük ihtimalle selefi Mi 6 gibi 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile alıcı bulacak. Ayrıca bir başka önemli detay olarak cihaz, kutusundan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkacak.
Eğer söylentiler doğru ise şirket, 15 Ekim'de, yani yarın düzenleyeceği etkinlikte yeni amiral gemisi cihazı Mi Mix 3'ün yanı sıra Mi 6S'in tanıtımını da gerçekleştirebilir. Ancak şu an için cihazın tanıtım tarihi hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz.

https://www.gizmochina.com/2018/10/14/xiaomi-mi-6s-geekbench-listing-reveals-android-9-pie-sd835-and-6-gb-ram/ Yorum Yaz
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Azumi 7 ay en beğenilen
Neden herkes eleştirmiş anlayamadım. Sd835'i beğenmiyor millet, 855 çıkacak diyor. 835, snapdragon 6xx serilerinden, samsungun orta üst seviye exynos işlemcilerinden çok daha iyi bir işlemci. Mi6 boyutunda çerçeveleri inceltilmiş 5.8" ekran ve daha iyi bir kamera ile gelirse gayette alınabilir bir telefon olur.
Neden herkes eleştirmiş anlayamadım. Sd835'i beğenmiyor millet, 855 çıkacak diyor. 835, snapdragon 6xx serilerinden, samsungun orta üst seviye exynos işlemcile...
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gkn_ymz 7 ay
Normal mi6 dan farkı nedir ben mi kaçırdım bir detayı?
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mladenbmv 7 ay
bence gereksiz xiaomi artık saçmalamaya başladı hem kasa eski hemde 835 eski kaldı,aslında performanslı ama 845 varken alınmaz.fiyatı uygun tutarlarsa alınır..ama benim şahsim fikrim 100 dolar kadar fark varsa 845 li cihaz alırım.
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Snmzalp 7 ay
100 dolar kadar fark ülkemizde keşke o kadar ucuz bir uçurum olsa ama olmadığı için insanı bir düşündürür bence 😁
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tugares 7 ay
SD 835 son derece güçlğ bir işlemci lakin cihaxın durumunu fiyatı belirler. Pocophone 'dan daha ucuz olması lazım bu durumda
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Azumi 7 ay en beğenilen
Neden herkes eleştirmiş anlayamadım. Sd835'i beğenmiyor millet, 855 çıkacak diyor. 835, snapdragon 6xx serilerinden, samsungun orta üst seviye exynos işlemcilerinden çok daha iyi bir işlemci. Mi6 boyutunda çerçeveleri inceltilmiş 5.8" ekran ve daha iyi bir kamera ile gelirse gayette alınabilir bir telefon olur.
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SpesifikBrush 7 ay Azumi
Katılıyorum. Ve güzel bir fiyatta satışa sunarsalar çok güzel bir telefon olur bence.
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hasanandnexus 7 ay Azumi
Azumi
Neden herkes eleştirmiş anlayamadım. Sd835'i beğenmiyor millet, 855 çıkacak diyor. 835, snapdragon 6xx serilerinden, samsungun orta üst seviye exynos işlemcilerinden çok daha iyi bir işlemci. Mi6 boyutunda çerçeveleri inceltilmiş 5.8" ekran ve daha iyi bir kamera ile gelirse gayette alınabilir bir telefon olur.

5.8 olmaz hocam. En fazla 5.5 olur bence. 5.8lere kadar çıkarsa mi8 satışlarını baltalar.
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Johan Elmander 7 ay
Ne işe yarayacak bu, çentikli Mi6 mı yapacaklar?
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gizmoz 7 ay
3-5 aya 855 gelecek,835 mi kaldı..
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esmerbuyucu 7 ay
Bu çakmayı alacağınıza iPhone 4S Max alın daha iyi.
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zabit_ersin 7 ay
Sende yoldan çıntın Şamil.
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