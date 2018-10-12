Xiaomi Black Shark 2'nin tasarımını gözler önüne seren bir video ortaya çıktı

Dünyaca ünlü Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi yakın gelecekte yeni uygun fiyatlı oyuncu telefonu Black Shark 2’yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yılın Nisan ayında piyasaya sürülmüş olan Black Shark’ın devamı niteliğinde olan cihaza dair bazı detaylar geçtiğimiz ay TENAA’da listelenmişti. Bugün ise bir internet kullanıcısı tarafından cihazın tasarımını gözler önüne seren bir video paylaşıldı.

Sızdırılan videodan yola çıkarak cihazın tasarımından biraz söz edecek olursak; hafif kavisli bir yapıya sahip olan cihazın, yanlarında RGB ışıklı şeritler ve arkasında da yine aynı şekilde RGB ışıklandırmasına sahip bir “S” logosu yer alıyor. Dikey olarak sıralanmış 2 adet arka kamera sensörüne sahip olan cihaz, arka kamera sensörlerinin hemen altında konumlandırılmış bir adet de parmak izi sensörüne sahip.

Cihazın teknik özellikleriyle ilgili şu an için çok fazla bilgimiz yok ancak geçtiğimiz ay TENAA’da listelenen bilgilere göre Black Shark 2, 5.99 inç boyutunda bir ekrana ve 4.000 mAh gücünde bir pile sahip olacak. Ayrıca cihazın Snapdragon 845 işlemci, 8 GB'lık bir RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile geleceği söylentiler arasında yer alıyor.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_black_shark_2_showcased_in_a_leaked_handson_video-news-33714.php