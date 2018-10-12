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Xiaomi Black Shark 2'nin tasarımını gözler önüne seren bir video ortaya çıktı

Xiaomi'nin yakın gelecekte piyasaya süreceği uygun fiyatlı oyuncu telefonu Black Shark 2'nin yer aldığı video bir internet kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Detaylar haberimizde.
7 ay
6,2b
1
15
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Dünyaca ünlü Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi yakın gelecekte yeni uygun fiyatlı oyuncu telefonu Black Shark 2’yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yılın Nisan ayında piyasaya sürülmüş olan Black Shark’ın devamı niteliğinde olan cihaza dair bazı detaylar geçtiğimiz ay TENAA’da listelenmişti. Bugün ise bir internet kullanıcısı tarafından cihazın tasarımını gözler önüne seren bir video paylaşıldı.
Sızdırılan videodan yola çıkarak cihazın tasarımından biraz söz edecek olursak; hafif kavisli bir yapıya sahip olan cihazın, yanlarında RGB ışıklı şeritler ve arkasında da yine aynı şekilde RGB ışıklandırmasına sahip bir “S” logosu yer alıyor. Dikey olarak sıralanmış 2 adet arka kamera sensörüne sahip olan cihaz, arka kamera sensörlerinin hemen altında konumlandırılmış bir adet de parmak izi sensörüne sahip. 
 
Cihazın teknik özellikleriyle ilgili şu an için çok fazla bilgimiz yok ancak geçtiğimiz ay TENAA’da listelenen bilgilere göre Black Shark 2, 5.99 inç boyutunda bir ekrana ve 4.000 mAh gücünde bir pile sahip olacak. Ayrıca cihazın Snapdragon 845 işlemci, 8 GB'lık bir RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile geleceği söylentiler arasında yer alıyor. 

https://www.gsmarena.com/xiaomi_black_shark_2_showcased_in_a_leaked_handson_video-news-33714.php Yorum Yaz
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10ff 7 ay en beğenilen
Xiaomi benim için bitmiştir. Bu markanın tek avantajı fiyatıydı. Onu da kaybedince bir anlamı yok...
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esmerbuyucu 7 ay
Kenarlar ışıklı mışıklı, tam pavyon telefonu olmuş 😂

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S1NAGER 7 ay
1 çıkalı ne kadar oldu bu ne hız.
1 Yanıt Yanıtla +5
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bkamber 4 ay
sdm845 ise 1 ile aynı gözümde
😒 islemci degisir hersey degisir 👍
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tosuntosun 6 ay
mi kullanıcı olarak şahsen o video da değişik ve özel birşey göremedim...
bir tane kasa var ortada... ne kasası belli değil. arkasında S harfi rgb olmuş.. sol kenarda yine rgb led var....
bu tlf u diğerinden farklı özel yapan ne oldu da haber konusu oldu ?
hacı murat a olmadık ses sistemi kuruyorlar... hatta içine el işçiliği deri kaplama yaptılar... yetmedi mercedes kasa ya koydular.. ne değişti... bildiğimiz hac murat motoru cıstak cıstak ile veya SL kasa ile 500HP 4 çeker mi oldu?
milletin bu salak şeylere kanması bana çok garib geliyor.
az çentikli çok çentikli - çentiksiz kavgası yapılırken çinli firmanın biri çentik kavgasna muhalif kafası uzayan tlf çıkartıp kasa ve tasarım mantığını alt üst etti.. aynen zamanında samsung ve motorola nın kayan kapak tasarımı gibi.. matrix deki nokia gibi..
özel bir değişim kullanımı veya hizmeti değiştirecek şekilde olmalı. sağa sola led... veya 4-5 kamera koymak değil... o kamera lara ayrı özellik verip slr gibi kullanıcıya kontrol imkanı veriyor isen... ama tabiki tlf daki 100 kamera sayısı ne mantık o ayrı konu....
misal.. 855 işlemci ile yeni pil/batarya özellikleri nonstop 7-8 saat oyun imkanı veya konuşma internet için +5 gün kullanım imkanı veren 2k ekran çözünürlüğü olan tlf ise konuşalım...
mi bitti arkadaşlar...
samsung note 9 tanıtımını nasıl BT kalem üzerine lansman yaptı ise... ha diceksiniz ki basit bir özellik mi.. asla.. BT haline gelmesi zaten çok gecikmiş bir olay.. asıl değişiklik note serisinde batarya sorunu olabilir.
bana google üzerinden taksi ücreti hesaplayan bir yazılım evet önemli... ama ne kadar ? zaten über e bakınca görüyorsunuz..
bu hafta istanbul da hangi filmler var ?
hangi senfoni nerde diyen kaç kişi veya maddi imkanı olan kaç kişi ?
evet imkanımız olsa da hepimiz o yazılıma ihtiyaç duymuş olsak
madem oyun tlf ları sizin için çok önemli..
yeni çıkan tlf ları içine koyup hem soğutma hemde joistik görevi gören aparatları neden almıyorsunuz ?
yani.. metrobüs de gideceksin.. oturarak gittiğini kabul ediyorum ama.. imkan dahili değil.. istesen de ilk durakda binmiş bile olsan, 2.3. durakda biri tepende zabani gibi duruyor hatta bana yer ver diye ağzı ile seni kaldırmaya çalışırken... sen oyun oynamayı bırak sms yazamıyorsun sallanırken...
kendimizi kandırmayalım..... özellikle mi5 den sonra tek yeni olarak mi8 deki çentik... diğer değişimler sadece teknolojik versiyon... i5 yerine i7 kullanıyorsun.. ama bu arada i7 nin da kaçıncı nesli sorusu akla geliyor...
SD650 kullanıyorum... işlemci gücü hala oldukça mükemmel... bataryası da hala 1 günü çok rahat çıkarıyor.
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DH Misafiri 7 ay
Artık Xiaomi ile ilgili haber yapıp, sayfalarınızı israf etmeyin. Paralel ithalatçı evofone bu markayı Türkiye için öldürdü.
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Golden Gate 7 ay
Xiaomi diye bir marka gelsin samsung ile ayni fiyata telefon satsin.
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xxlor 7 ay
Bu oyuncu telefonları kadar saçma bir şey görmedim . Amaç diğer telefonlarla aynı donanımı koyup daha keskin tasarım yapıp milleti bu oyuncu telefonu diye kekelemek .
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onatba 7 ay
Oyuncu telefonlarının, daha doğrusu oyun oynanabilen telefonlarin en büyük özelliği işlemci/gpu soğutma sistemlerinin normal telefonlara göre daha yüksek kapasitede ve çok daha iyi performans sağlayarak oyun esnasında donma lag gibi sorunları ortadan kaldırmasıdır ki bu konu aslında hiçte hafife alınmayacak bir mühendislik konusudur. Bilgisayar kasalarının koca koca fanlarla soğutulabildigini düşünürsek küçücük cep telefonlarında elini yakmayacak seviyede fan kullanılmayan bir soğutma probleminin çözümü hiçte kolay değil. Ayrica arttırılmış pil kapasiteleri sayesinde uzun kullanimlar sunuyorlar. Yuksek sicakliga ve uzun kullanimlara dayanma gereksiniminden dolayi muhtemelen oyun telefonları piyasadaki en kaliteli malzeme içeriğine sahip olabilir. Galaxy s9 ve note 9 'un dahi oyun esnasinda lag ve donma şikayetleri var internette. Ha telefonda oyunmu oynanır ne gerek var derseniz yıllar boyunca gameboy tetris n-gage gibi oyun aletlerinin satış rakamlarını göz önünde bulundurunuz derim.
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Fenomenon 7 ay
rgb olmadan olmaz :D
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CWaRRioR 7 ay
Aha RGB. Kaçın kaçın!!!
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MonitörKertenkelesi 7 ay
En azından farklı, heyecan uyandıran ve monotonluğu kıran telefonlar yapıyor. Samsung, Lg, Sony, birbirinin aynısı sıkıcı ve monoton, siyah dirdörtgen kutular ile göürüye çıkan ama evde kalan kızlara dönüştü, artık böyle havalı endamlı ışıltılı telefonlar daha çok dikkat çekiyor. Albenisi var satın alınabilir duruyor.
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Zafer Kemal 7 ay
Bu kadar çok model çıkarmak marka değerini düşürüyor..
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sniko1 7 ay
BlackShark 1 ile 2 aynı işlemciye mi sahip
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