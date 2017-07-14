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Xiaomi Mi 6'nın parlak beyaz modeli bugün satışa sunuldu

Nisan ayında piyasaya sürülen Xiaomi Mi 6 amiral gemisi artık parlak beyaz renk seçeneğiyle de satın alınabilecek. Bugün ön siparişe açılacan yeni modelin fiyat etiketi haberimizde.
1 yıl
3,8b
1
33
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi Mi 6'nın beyaz varyantı bugün itibariyle piyasaya sürüldü. Sınırlı olarak satışa sunulacan telefonu satın almanın son derece zor olmasının iki nedeni var. Birincisi, Xiaomi'nin ciddi üretim kapasitesi sorunları var ve bu durum tüm Xiaomi akıllı telefonları ilgilendiriyor. Şirketin bu sorunu çözmek için elinden gelenin en iyisini yaptığını söyleyelim. Ancak bu çözdükten sonra planlanan 80 milyon satış rakamına ulaşılması mümkün olabilir.
 
http://www.gittigidiyor.com/xiaomi-mi-6
 
İkincisi ise tüm Xiaomi marka telefonlara yüksek talep olması. Xiaomi Mi 6 da bunların başında geliyor. Cihazın parlak beyaz varyantına olan talep artmış durumda. Zira beyaz versiyon daha sıcak görünüyor ve dokusu daha sağlam. Bunun haricinde birkaç farklı renk seçeneğine sahip olan Mi serisinde beyaz varyant her zaman favori olmuştur. Xiaomi Mi 6 Parlak Beyaz, 14 Temmuz'da yani bugün ön siparişe sunuldu.
 
Xiaomi Mi 6'nın parlak beyaz modeli bugün satışa sunuldu
Telefonun lansman tarihi bilinse de fiyatı konusunda bazı endişeler vardı. Xiaomi Mi 6 Parlak Beyaz modelinin diğer varyantlardan 30$ daha pahalı olacağı söyleniyordu. Bugün Xiaomi yaklaşan modelin posterini yayınladı ve herhangi bir fiyat artışı söz konusu değil. Cihazın 6GB RAM + 64GB depolama alanına sahip modeli 368$ (2.499 yuan) fiyat etiketi taşıyacak. Xiaomi Mi 6'nın ilk modeli 28 Nisan'da satışa çıkmıştı. Dolayısıyla Xiaomi tarafından lansmanda duyurulan tüm renk seçeneklerinin piyasaya sürülmesi neredeyse üç ay sürdü.
 

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Cihat_, 1 yıl en beğenilen birinci keci sebo
birinci keci sebo
Bunlara para veren var mı acaba ?

haberi okumadın galiba, xiaomi siparişlere yetişemiyor sen bunlara para veren var mı diyorsun

ayrıca hepsiburada'da en çok satılan 2 telefon mi5 ve mi6.
Türkiyede çok yaygın olmamasının sebebi distribütörün olmaması ve bundan dolayı operatörlerde satışı yok
birinci keci seboBunlara para veren var mı acaba ?haberi okumadın galiba, xiaomi siparişlere yetişemiyor sen bunlara para vere...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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TheStarBox 1 yıl
Allah'ım ya !!
Gider Samsun yada Apple alırım diyenler var!!
Lan bu telefon 1900tl ye satılıyor tr de.
Samsung s8 3600tl.
Benchmark sonuçlarinda mi6 s8 i tokatliyor!
Yani daha zayıf telefona iki kat fazla para veriyorsunuz !!
Allah'ım ya !!Gider Samsun yada Apple alırım diyenler var!!Lan bu telefon 1900tl ye satılıyor tr de.Samsung s8 3600tl.Benchmark sonuçlarinda...
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mcebi001 1 yıl
Pazarlama stratejisi işte mı5 siyah bulacam diye millet kılı kırk yarıyordu bununda beyazı top model oldu....
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TheStarBox 1 yıl
Allah'ım ya !!
Gider Samsun yada Apple alırım diyenler var!!
Lan bu telefon 1900tl ye satılıyor tr de.
Samsung s8 3600tl.
Benchmark sonuçlarinda mi6 s8 i tokatliyor!
Yani daha zayıf telefona iki kat fazla para veriyorsunuz !!
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JoeyBane 1 yıl
Operatörlere gelse ve fiyatı makul olsa düşünmeden gider alırım.
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IMPEDIMENTA 1 yıl
Band 20 yi desteklemediği için almıyorum
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RoNNiE- 1 yıl IMPEDIMENTA
IMPEDIMENTA
Band 20 yi desteklemediği için almıyorum

Band 20 fazla bişey farkettirmiyor. Ha köylerde, dağ başında vs. falan yerlerde oturan varsa sıkıntı. Ama diğer türlü band 20 varmış yokmuş etkilemiyor şebekeyi.
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Pi 1 yıl
Sar degerlerini sormus kimisi. Sar kabul edilebilir sinirlar icerisinde. Zaten daha yuksek olsa satilamaz kimi yerlerde. Huawei icin arastirmistim bir ara. Cift hatli modellerinin sar degeri yüksekti. Cevap olarak 2 hat aktifken en yuksek degeri gosteriyordu.
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kadirirdem 1 yıl
en güzel rengi mavi olan bence...
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coolcool 1 yıl
Silver edition modelini tek geçerim
Çıksa da alsak
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aycibin 1 yıl
Avrupa ve Amerika'da çok tutmaz muhtemel ama bizim gibi parası değersiz ülkelerde premium telefonlar çok pahalıya geliyor diye bu gibi ucuz alternatifler popüler oluyor.bizde tabi vergi de ekstra yuksek olunca millet doğal olarakgiris seviye samsung alacağına fonksiyonellik icin buna bakıyor.yoksa s8'le denk donanım demek yanyana koyunca da aynı etkiyi yaratır demek degil
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Opeth 1 yıl
Şu fiyata SD 835 ve çift kameralı telefon alabiliyorken hala çerçeve kalın olmuş amaaaa diyen var, 2 katı para vererek s8 almaya davet ediyorum sizleri..
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Guest-41635B9FE 1 yıl
Açıkçası görsele güvenemiyorum iç çerçeveden dolayı.
O saçma iç çerçeveyi minimuma indirmişlerse gayet güzel görünüyor.
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El_domingo 1 yıl
mavisi cok sık duruyordu, hala satısa cıkmadımı?
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pusat1249 1 yıl El_domingo
Turuncumağaza satıyor n11 de 128gb blue edition
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akıllı telefon, satış ve
7 etiket daha cep telefonu xiaomi mi 6 ön sipariş parlak beyaz Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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