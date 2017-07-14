Xiaomi Mi 6'nın parlak beyaz modeli bugün satışa sunuldu

Xiaomi Mi 6'nın beyaz varyantı bugün itibariyle piyasaya sürüldü. Sınırlı olarak satışa sunulacan telefonu satın almanın son derece zor olmasının iki nedeni var. Birincisi, Xiaomi'nin ciddi üretim kapasitesi sorunları var ve bu durum tüm Xiaomi akıllı telefonları ilgilendiriyor. Şirketin bu sorunu çözmek için elinden gelenin en iyisini yaptığını söyleyelim. Ancak bu çözdükten sonra planlanan 80 milyon satış rakamına ulaşılması mümkün olabilir.

http://www.gittigidiyor.com/xiaomi-mi-6

İkincisi ise tüm Xiaomi marka telefonlara yüksek talep olması. Xiaomi Mi 6 da bunların başında geliyor. Cihazın parlak beyaz varyantına olan talep artmış durumda. Zira beyaz versiyon daha sıcak görünüyor ve dokusu daha sağlam. Bunun haricinde birkaç farklı renk seçeneğine sahip olan Mi serisinde beyaz varyant her zaman favori olmuştur. Xiaomi Mi 6 Parlak Beyaz, 14 Temmuz'da yani bugün ön siparişe sunuldu.

Telefonun lansman tarihi bilinse de fiyatı konusunda bazı endişeler vardı. Xiaomi Mi 6 Parlak Beyaz modelinin diğer varyantlardan 30$ daha pahalı olacağı söyleniyordu. Bugün Xiaomi yaklaşan modelin posterini yayınladı ve herhangi bir fiyat artışı söz konusu değil. Cihazın 6GB RAM + 64GB depolama alanına sahip modeli 368$ (2.499 yuan) fiyat etiketi taşıyacak. Xiaomi Mi 6'nın ilk modeli 28 Nisan'da satışa çıkmıştı. Dolayısıyla Xiaomi tarafından lansmanda duyurulan tüm renk seçeneklerinin piyasaya sürülmesi neredeyse üç ay sürdü.