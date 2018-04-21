Xiaomi Mi 7 bekleyenlere kötü haber

Akıllı telefon pazarının en beğenilen amiral gemilerinden olan Xiaomi Mi serisi kısa süre içerisinde pazara çıkmayı bekliyordu ancak haberler iyi değil. Üretim konusunda sıkıntılar yaşandığı rapor ediliyor.

Peki bugüne kadar dengeli bir üretim hattı kuran Xiaomi Mi serisinin karşılaştığı problem ne? Aslında bu sorunun cevabı iPhone X ile aynı zira modeldeki yüz tanıma kamerasının verimlilik konusunda beklentileri karşılayamadığı ifade ediliyor.

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Xiaomi’nin Mi 7 modelinde sadece ön kamera kullanılarak değil bazı yardımcı sensörlerle desteklenmiş gelişmiş yüz tanıma sistemine yer verileceği bir süredir dile getiriliyordu. Android tarafında bir ilk olma niyetinde olan Xiaomi ne yazık ki bunun sıkıntısını çekmeye başladı.

Sektörden gelen bilgilere göre 3 boyutlu algılama sensörlerini Qualcomm, Himax Technologies ve Truly Opto-electronics ortaklığında geliştiriliyor. Ne var ki bu tasarımın verimli bir şekilde üretilmesi sağlanamadı. Üretilen modüller beklendiği seviyede güvenli yüz algılama yapamıyor.

Xiaomi’nin oluşan sıkıntı nedeniyle telefonun çıkış tarihini biraz daha ileriye atmış durumda. Xiaomi Mi 7 modelinin normalde yaz aylarında tanıtılması bekleniyordu ancak şimdi sonbahar aylarına sarktı. Bu bakımdan pek çok rakibinin gerisinde kalmış ve hatta yeni iPhone’ların çıkışına rastlamış oluyor.

Xiaomi Mi 7 özellikleri

Xiaomi Mi 7 için iki versiyon olacağı iddia ediliyor. Orijinal Xiaomi Mi 7 modeli 5.65 inçlik bir ekrana ve arka parmak izi tarayıcısına sahip olacak. Batarya ise 3400mAh civarında bir kapasiteye sahip. Mi 7 Plus ise 6.1 inçlik ekranda parmak izi tarayıcısını gömülü olarak sunacak. Batarya bu kez 4000mAh seviyesine çıkıyor.

Her iki modelin ekranında çentik tasarımının olacağı da iddialar arasında. Snapdragon 845 yonga seti, 6GB RAM, 64GB/128GB/256GB depolama kapasitesi, seramik kaplama versiyon gibi diğer özelliklerin beklendiği Mi 7 için meraklıları bir süre daha beklemek zorunda.