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Xiaomi Mi 7 bekleyenlere kötü haber

Heyecanla yeni Xiaomi Mi 7 amiral gemisini bekliyorsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Üretim problemleri cihazın çıkışını sonbahar aylarına doğru sarkıtmış durumda.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
18,9b
1
41
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarının en beğenilen amiral gemilerinden olan Xiaomi Mi serisi kısa süre içerisinde pazara çıkmayı bekliyordu ancak haberler iyi değil. Üretim konusunda sıkıntılar yaşandığı rapor ediliyor.

Peki bugüne kadar dengeli bir üretim hattı kuran Xiaomi Mi serisinin karşılaştığı problem ne? Aslında bu sorunun cevabı iPhone X ile aynı zira modeldeki yüz tanıma kamerasının verimlilik konusunda beklentileri karşılayamadığı ifade ediliyor.

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Xiaomi’nin Mi 7 modelinde sadece ön kamera kullanılarak değil bazı yardımcı sensörlerle desteklenmiş gelişmiş yüz tanıma sistemine yer verileceği bir süredir dile getiriliyordu. Android tarafında bir ilk olma niyetinde olan Xiaomi ne yazık ki bunun sıkıntısını çekmeye başladı.

Sektörden gelen bilgilere göre 3 boyutlu algılama sensörlerini Qualcomm, Himax Technologies ve Truly Opto-electronics ortaklığında geliştiriliyor. Ne var ki bu tasarımın verimli bir şekilde üretilmesi sağlanamadı. Üretilen modüller beklendiği seviyede güvenli yüz algılama yapamıyor.

Xiaomi’nin oluşan sıkıntı nedeniyle telefonun çıkış tarihini biraz daha ileriye atmış durumda. Xiaomi Mi 7 modelinin normalde yaz aylarında tanıtılması bekleniyordu ancak şimdi sonbahar aylarına sarktı. Bu bakımdan pek çok rakibinin gerisinde kalmış ve hatta yeni iPhone’ların çıkışına rastlamış oluyor.

Xiaomi Mi 7 özellikleri

Xiaomi Mi 7 için iki versiyon olacağı iddia ediliyor. Orijinal Xiaomi Mi 7 modeli 5.65 inçlik bir ekrana ve arka parmak izi tarayıcısına sahip olacak. Batarya ise 3400mAh civarında bir kapasiteye sahip. Mi 7 Plus ise 6.1 inçlik ekranda parmak izi tarayıcısını gömülü olarak sunacak. Batarya bu kez 4000mAh seviyesine çıkıyor.

Her iki modelin ekranında çentik tasarımının olacağı da iddialar arasında. Snapdragon 845 yonga seti, 6GB RAM, 64GB/128GB/256GB depolama kapasitesi, seramik kaplama versiyon gibi diğer özelliklerin beklendiği Mi 7 için meraklıları bir süre daha beklemek zorunda.

 

https://www.gizmochina.com/2018/04/20/xiaomi-mi-7-launch-date-delayed-to-q3-due-to-3d-facial-recognition-issues-claims-report/ Yorum Yaz
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tuncay altuntoprak 1 yıl en beğenilen
Yüz tanıma ihtiyaç duyan yüzde kaç acaba?
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nebulabado 1 yıl
Arkasına ısırılmış elma resmi koymayı unutmuşlar.
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FRAPS_TR 1 yıl
Bu firmaların alayı apple çakmasıdir , firmanin buyuk olmasi bu gerçeği değiştirmez. Kameranin konumlandirilmasi bile iphone x , çinliler ucuza apple ürünü taklidini kullanmayi severler
Bu firmaların alayı apple çakmasıdir , firmanin buyuk olmasi bu gerçeği değiştirmez. Kameranin konumlandirilmasi bile iphone x , çinliler ucuza apple ürünü tak...
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9888 1 yıl
Parmak izi yüz tanımadan daha hızlı bence. İkisinin de aynı güvenlik seviyesinde olduğunu düşünüyorum.
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DH Misafiri 1 yıl
son iki seride telefonların çıkış tarihinin ertelenmesi büyük dezavantaj olarak görülüyor. zira rakipleri yeni modeli çıkmaya yakın bir önceki seneninmodelleri baz alınarak çıkıyor... ama rakipler 2-3 aysonra yeni modelleri çıkarınca sizin yeni modeliniz birden eskimiş oluyor... mi6 benzer konuma düştü...çıkıştarihi6 ay sarkmıştı...şimdi mi7 içinde aynı şey olursa o beklenen ivme yakalanamaz...rakipleri 6-7 aysonradan takip etmek satışları etkiliyor.
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71korsan 1 yıl
biz iphone samsung benzemediği için bu markayı seviyorduk bune perhiz..apple ında şekli samsung gibi yazılımına lafımız yokta bu nasıl iş.samsung cular alınmasın hemen herşeyin ilki diye evet ilki ama devamı yok daha iyisini hep başkası yapıyor.
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agent1453 1 yıl
Tasarımı Xiaomi Mi Mix 2s gibi olmalıydı,kulaklık girişi de bir eksi.
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renega 1 yıl RascH
tamam o zaman üste samsung yazsın altına çaldığı çentikmarkasını yazsın. Benim sözümü daha etkii hale getirdin :)
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RascH 1 yıl renega
Çentik samsungun değik ki. Samsungun yüz tanımasıyla appleın da alakası yok samsung foto eşleştiriyo sadece :) ekrana bi şey diyemem samsung yaparr ayrıca çift kameraya gelince iyice araştır.
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renega 1 yıl RascH
Herşeyi samsung telefon çıkardıktan sonra kopyalıyor. yüz tanıma özelliği, çentik, sonsuz ekran özelliği, çift kamera, su geçirmezlik vs
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Overkahan 1 yıl
Çıkmasa da olur.Ne yani çıkınca nolacak.Yüz tanıma kıl tüy felan sıktı artık.Yapacağımız internette dolanmak, whatsapp, foto çekmek felan.Her sene aynı terane.Bir 10 sene telefon çıkartmasalar bir şeyimiz eksilmez.Mobil cihaz devrimi yapıldı zaten.Bundan sonrası kendini tekrar etmek.Bir sonraki devrime kadar beş kuruş çıkmaz benden.
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GeçerkenUğradı 1 yıl
Düzgün satış yapan isim yapan firma kendini bozuyor ağa ulen bu tasarım ne kafama sıkarım almam yine nefret geldi şu çentik tasarımlı telefonlardan satışlarınız düşsün emi.
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RapGood 1 yıl
Haziran gibi çıkmassa gidip başka telefon alacagım yeter artık bekle bekle gına geldi ya
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