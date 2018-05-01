Xiaomi Mi 7 ne zaman tanıtılacak?

Çin'in popüler sosyal paylaşım sitesi Weibo'da ortaya çıkan yeni bir postere göre Xiaomi Mi 7, 23 Mayıs'ta tanıtılacak. Mi 6'nın geçtiğimiz yıl Nisan ayında tanıtıldığını ve Mi 7'nin 3D algılama modüllerinde yaşanan sıkıntılardan dolayı gecikeceği haberlerini göz önünde bulundurursak, 23 Mayıs doğru bir tarih olabilir.

Mi 7 ve Mi 7 Plus olmak üzere iki farklı versiyonla sahneye çıkması beklenen Xiaomi sessizliği korurken Mi 7 Plus, Çinli bir e-ticaret sitesinde listelendi.

473 dolar fiyat etiketi biçilen Xiaomi Mi 7 Plus'ın özellikleri ise şu şekilde sıralanmış: 18: 9 en boy oranlı 6.01 boyutunda çerçevesiz ekran, Snapdragon 845 yonga seti, 6 GB RAM, 64 GB depolama kapasitesi, AI destekli çift 12 + 20 MP arka kamera.

http://playfuldroid.com/xiaomis-leaked-poster-suggests-mi-7-launch-likely-to-happen-on-may-23/