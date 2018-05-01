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Xiaomi Mi 7 ne zaman tanıtılacak?

Çin'in popüler sosyal paylaşım sitesi Weibo'da ortaya çıkan yeni bir poster, Xiaomi'nin merakla beklenen yeni amiral gemisi Mi 7'nin tanıtım tarihini gözler önüne serdi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Çin'in popüler sosyal paylaşım sitesi Weibo'da ortaya çıkan yeni bir postere göre Xiaomi Mi 7, 23 Mayıs'ta tanıtılacak. Mi 6'nın geçtiğimiz yıl Nisan ayında tanıtıldığını ve Mi 7'nin 3D algılama modüllerinde yaşanan sıkıntılardan dolayı gecikeceği haberlerini göz önünde bulundurursak, 23 Mayıs doğru bir tarih olabilir.
Mi 7 ve Mi 7 Plus olmak üzere iki farklı versiyonla sahneye çıkması beklenen Xiaomi sessizliği korurken Mi 7 Plus, Çinli bir e-ticaret sitesinde listelendi.  
473 dolar fiyat etiketi biçilen Xiaomi Mi 7 Plus'ın özellikleri ise şu şekilde sıralanmış: 18: 9 en boy oranlı 6.01 boyutunda çerçevesiz ekran, Snapdragon 845 yonga seti, 6 GB RAM, 64 GB depolama kapasitesi, AI destekli çift 12 + 20 MP arka kamera.

http://playfuldroid.com/xiaomis-leaked-poster-suggests-mi-7-launch-likely-to-happen-on-may-23/ Yorum Yaz
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Cihat_, 1 yıl en beğenilen
şu haberler sıktı artık, doğru düzgün kaynaktan bilgi alın ona göre haber yapın daha geçen aylarda haziranda tanıtılacak diyordunuz, geçen hafta eylül aylarına sarktı haberi yaptınız şimdi de 23 mayıs olmuş.Eskiden çok sevdiğim anasayfa haberleri bölümüne girmez oldum shiftdelete'den ya da chip'den farkınız kalmadı.
şu haberler sıktı artık, doğru düzgün kaynaktan bilgi alın ona göre haber yapın daha geçen aylarda haziranda tanıtılacak diyordunuz, geçen hafta eylül aylarına...
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esmerbuyucu 1 yıl
Çentikli fotoğraflarını koymamışsınız. ÇENTİKSPOR
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DH Misafiri 1 yıl
çentik olursa almam
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al-ozaria 1 yıl
Böyle gelmesi demek %90 üstü bir Ekran / Gövde Oranı ile gelmesi demek ki; zor gibi.
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magicrea 1 yıl
bu ekran gelsin. ayfonunu satan keko kıvamına gelip alırım. dış ticaret açığının dibine vuralım.
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Guest-C192699FC 1 yıl thorismund
Top 1 şirket sırf apple çentik koydu diye çentiğe geçmez xiaomi iyi mArka ama top class değil bence çentik olayına kılım bu yüzden pek rasyonel bir yorum olmamış olabilir.
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rasit019 1 yıl
Benimde telefon dğeiştirme vaktim geldi kırık ekranlı Huawei mate7 kullanıyorum. Mi7 ' nin en çok kamerasını merak ediyorum umduğum gibi olmassa Mate10 PRO alacağım.
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zwanzig 1 yıl
Eğer bahsettiğiniz e ticaret sitesindeki görünüşüyle gelirse muhteşem olur. Kamera ve ahize olması gerektiği gibi ekranın üzerinde ancak çentik yok. Ayrıca ekran üzerinden parmak izi algılama var. Benim için geriye kalan önemli iki nokta pil performansı ve fiyatı. Umarım bizi üzmezsin xiaomi zira telefon değiştirme vaktim gelmeye başladı. Ya Mi7 alacağım çıktığında yada başka marka.
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marseltalon 1 yıl
Usb 3.0 var mı?
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Cihat_, 1 yıl marseltalon
tabiki hatta daha gelişmiş versiyonu 3.1 olacak, zaten usb type C olan telefonlar usb 3.1'dir.
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Nymphadora 1 yıl
Mix 2s ile donanım farkı olmayacak gibi duruyor.
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agent1453 1 yıl
Yahu bu telefonları neden büyütüyorlar anlamıyorum,kulaklık girişi de unutulmaz umarım.
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lvlono 1 yıl
Mi7 Plus görseli, donanımı ve fiyatı doğruysa "YOK" satar.
-Var mı?
-Yok.
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