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Xiaomi Mi 8, dört ayda 6 milyon adet sattı

Mayıs ayında resmi olarak tanıtılan Xiaomi Mi 8, önemli bir kilometre taşına ulaştı. Şirketin CEO'su Lei Jun, amiral gemisi telefonun piyasaya sürülmesinden bu yana 6 milyon adet sattığını duyurdu.
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7
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli teknoloji devi Xiaomi geçtiğimiz Mayıs ayında Mi 8 amiral gemisini tanıtmıştı. Şirketin kurucusu, başkanı ve CEO'su Lei Jun, bugün Weibo aracılığı ile akıllı telefonun önemli bir kilometre taşına ulaştığını duyurdu. Jun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Xiaomi olarak 6 milyondan fazla Mi 8 sattıklarını söyledi.
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Söz konusu rakama Mi 8'in tüm varyantlarının dahil olduğunu belirtmek gerek. Yani 6 milyon adet telefon arasında Mi 8'in kendisi, Mi 8 Pro, Mi 8 Lite ve Mi 8 SE modelleri bulunuyor. Akıllı telefonun tanıtılmasının üzerinden henüz dört ay geçmiş olmasına rağmen ulaşılan bu satış rakamı, Mi 8 serisinin dünya genelindeki tüketiciler tarafından büyük ilgi gördüğünü gösteriyor.

Xiaomi Mi 8'in Türkiye fiyatı 5.399 TL

Xiaomi Mi 8 modelinde 6.21 inçlik 2248x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Gücünü Snapdragon 845 yonga setinden alan akıllı telefonun 6 GB ve 8 GB RAM taşıyan varyantları mevcut. Ayrıca 64 GB ve 128 GB UFS 2.1 depolama seçenekleri ile satın alınabiliyor.
Çift arka kamerası olan cihaz 3.400 mAh büyüklüğünde bir pile sahip. Ayrıca kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıktığını belirtelim. Xiaomi Mi 8'in 128 GB depolama alanına sahip varyantı Xiaomi Türkiye garantisiyle ülkemizde 5.399 TL’ye satışa sunuldu. İthalatçı garantili fiyatı ise 3.800 TL civarında dolaşıyor.

https://www.weibo.com/1749127163/GD4TpC4eg Yorum Yaz
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tugares 7 ay en beğenilen
Bizdeki fiyatına bakınca gözlerim yuvasından çıkacak gibi oldu :D adamların global satış politikasına aykırı, internet sitelerinde Samsung Türkiye garantili note9, evofone tarafından satılan mi8 'den 500TL fazlasına satılıyor. Gerçekten Xiaomi Global'de bunu takip ediyor mu bilemiyorum.
Bizdeki fiyatına bakınca gözlerim yuvasından çıkacak gibi oldu :D adamların global satış politikasına aykırı, internet sitelerinde Samsung Türkiye garantili no...
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lebendefrans 7 ay
dedikleri gibi yüzde 5 kar etseler. ortalama tanesinde 20 dolar çarpı 6 milyondan eşittir: 120.000.000 dolar net kar.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
dedikleri gibi yüzde 5 kar etseler. ortalama tanesinde 20 dolar çarpı 6 milyondan eşittir: 120.000.000 dolar net kar.
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alemburda34 7 ay
Az buldum oysaki mi8 oldukça konuşan var
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tugares 7 ay en beğenilen
Bizdeki fiyatına bakınca gözlerim yuvasından çıkacak gibi oldu :D adamların global satış politikasına aykırı, internet sitelerinde Samsung Türkiye garantili note9, evofone tarafından satılan mi8 'den 500TL fazlasına satılıyor. Gerçekten Xiaomi Global'de bunu takip ediyor mu bilemiyorum.
Yanıtla +23
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lebendefrans 7 ay
dedikleri gibi yüzde 5 kar etseler. ortalama tanesinde 20 dolar çarpı 6 milyondan eşittir: 120.000.000 dolar net kar.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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sniko1 7 ay
En büyük pazarları Çin ve Hindistan olan bir firmanın telefonunun 6M satması ne kadar büyük bir başarı bilemiyorum
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Whippoorwill 7 ay
Onlarca Xiaomi cihaz var. Bu pazarlarda daha çok orta ve orta-üst seviye cihazlar rağbet görüyor.
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magicboyguccino 7 ay sniko1
Hindistan'da mi8 yok, daha çok orta sınıf cihazlarını satıyor.
Hindistan'da premium sınıfta pazar payı lideri Oneplus oldu, (Samsung ve Iphone'u geçerek)
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Snmzalp 6 ay
Meizu, oppo, one plus ve huawei gibi rakiplerini göz önüne alırsak çin ve hindistan tarafında bence gayet normal ve güzel bir rakam yine. Diğer rakipleri saymiyorum bile
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