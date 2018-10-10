Xiaomi Mi 8, dört ayda 6 milyon adet sattı

Çinli teknoloji devi Xiaomi geçtiğimiz Mayıs ayında Mi 8 amiral gemisini tanıtmıştı. Şirketin kurucusu, başkanı ve CEO'su Lei Jun, bugün Weibo aracılığı ile akıllı telefonun önemli bir kilometre taşına ulaştığını duyurdu. Jun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Xiaomi olarak 6 milyondan fazla Mi 8 sattıklarını söyledi.

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Söz konusu rakama Mi 8'in tüm varyantlarının dahil olduğunu belirtmek gerek. Yani 6 milyon adet telefon arasında Mi 8'in kendisi, Mi 8 Pro, Mi 8 Lite ve Mi 8 SE modelleri bulunuyor. Akıllı telefonun tanıtılmasının üzerinden henüz dört ay geçmiş olmasına rağmen ulaşılan bu satış rakamı, Mi 8 serisinin dünya genelindeki tüketiciler tarafından büyük ilgi gördüğünü gösteriyor.

Xiaomi Mi 8'in Türkiye fiyatı 5.399 TL

Xiaomi Mi 8 modelinde 6.21 inçlik 2248x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Gücünü Snapdragon 845 yonga setinden alan akıllı telefonun 6 GB ve 8 GB RAM taşıyan varyantları mevcut. Ayrıca 64 GB ve 128 GB UFS 2.1 depolama seçenekleri ile satın alınabiliyor.

Çift arka kamerası olan cihaz 3.400 mAh büyüklüğünde bir pile sahip. Ayrıca kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıktığını belirtelim. Xiaomi Mi 8'in 128 GB depolama alanına sahip varyantı Xiaomi Türkiye garantisiyle ülkemizde 5.399 TL’ye satışa sunuldu. İthalatçı garantili fiyatı ise 3.800 TL civarında dolaşıyor.

https://www.weibo.com/1749127163/GD4TpC4eg