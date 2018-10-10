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Oppo, R19 ile çentiğe yeni bir çözüm getiriyor: Ekrana gömülü kamera

Çinli akıllı telefon üreticilerinden Oppo, çentik sevmeyen kullanıcılar için yeni bir çözüm getirmeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan R19 görseli ile Oppo ekrana gömülü kamera modasını mı başlatacak?
7 ay
18,7b
1
33
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefon üreticisi Oppo'nun R15 modeli geçtiğimiz mart ayında çentikli bir ekranla piyasaya sürülmüştü. İki ay önce R15'in ardılı olan R17 ise su damlası formunda minimalist bir çentiğe sahipti. Görünen o ki Oppo, gittikçe küçülen çentik tasarımına yeni bir boyut getirmeye hazırlanıyor.
Cep telefonu sızıntıları konusunda oldukça iyi bir sicile sahip olan Ice universe (@UniverseIce) twitter hesabı, Oppo'nun yaklaşan akıllı telefonu R19'la ilgili bir görsel paylaştı. Muhtemel R19 tasarımını gösteren bu görseldeki en ilginç nokta ise cihazın çentik yerine ekrana gömülü bir ön kameraya sahip olması.

Oppo çentik modasını bitirebilir mi?

Yayınlanan R19 görselinde cihazın çene kısmını saymazsak, son derece ince çerçevelerle oldukça şık göründüğünü söylemek yanlış olmaz. Çentiğin ortadan kaldırılması ile de selfie kamerasının, en azından çentik kadar rahatsız edici durmaması ve daha geniş bir ekran sunması dikkat çekiyor. Ekrana gömülü ön kameranın yanı sıra, cihazda ekrana gömülü parmak izi tarayıcının olduğu da bir başka önemli detay.
Telefonun arka tasarımı ise Oppo R17 ile neredeyse aynı diyebiliriz. R19'un arka panelinin yapımında cam kullanılmış gibi görünüyor. Yeşil ve mavi renk tonlarıyla tasarlanmış degrade görünümlü arka panelde çift kamera ve hemen altında ise Oppo logosu konumlandırıldığı görülüyor. Posterde yer alan 2019.3 ibaresi ise R19'un 2019'un Mart ayında piyasaya sürülebileceğine işaret ediyor. Tahmini teknik özellikleri ise 6.4 inç AMOLED ekran, Gorilla Glass 6,  Snapdragon 710 işlemci ve 8 GB RAM olarak belirtiliyor.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1049859086177599488 Yorum Yaz
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BaatılRhymer 7 ay en beğenilen
Adamlar ne yaptıysa bir kusur buldunuz, begenmediniz, sikayet ettiniz. Simdide alninin ortasında nokta olan sanirim hintlj bir ablamızin resmini attınız. Neyi beğeneceksiniz siz? Ne zaman memnun kalacaksınız? Neden bu kadar pürüzsunuz? Bence tasarım harika görünüyor. Adamlar her yolu deniyor yinede siz beğenmiyorsunuz. Kurun bir fabrika tasarlayinda sizin marifetlerinizi görelim. Saygilar...
Adamlar ne yaptıysa bir kusur buldunuz, begenmediniz, sikayet ettiniz. Simdide alninin ortasında nokta olan sanirim hintlj bir ablamızin resmini attınız. Neyi ...
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3 Yanıt Yanıtla +90
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Onurmsq 7 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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cngzmls 7 ay
Şu çentik ne saçma bir şey! Yap Samsung gibi altı üstü dar çerçeve olsun bitsin.
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.PanxeR. 7 ay
oppo xiaomi den çok daha ileride bir firma. gerek malzeme kalitesi gerek tasarım gerek inovasyon adamlar aşmış.
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haylaz__ 7 ay
LG 7 kameralı yapıyor önde 3 kamera olacak peki LG ne yapsın nereye gömecek
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deliliktir 7 ay
Hala kaydırmalı kameranın daha mantıklı, hoş ve eğlenceli olduğunu düşünüyorum.
Çentik akıllıca kullanılırsa kötü olmayabilir (Örneğin o kısımda her zaman açık saat konabilir ve video kısmında o kısım dahil edilmez). Ama kullanıcı dostu kullanıldığını çok görmedim.
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arkhaotix 7 ay
Güzel tasarım olmuş. Bakalım bu tasarımı ilk hangi büyük firma taklit edecek.
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Khoradasein 7 ay
Selfie/ön kamerasız telefon yapsalar direkt alırım vallahi, nedir yahu bu dert... Selfili ve selfisiz modeller çıksın.
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Chlorohydrate 7 ay
KARA DELİK
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alemburda34 7 ay
ulan ne kameraymış millet nereye koyacağını şaşırdı :D
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ataince 7 ay
Çentik isteyen çentikli 20 çeşit telefon var seçer birini onu alır. Çentik istemeyen de 20 çeşit telefon var istediğini seçer.
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interwap 7 ay
Oppo uçuşa geçti.
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stalker(1979) 7 ay
Bir adım ötesi kamerayı tamamen ekranın altına yerleştirebilmek. Oppo bu konuda çok çalışıyor taktir etmek lazım.
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