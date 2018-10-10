Oppo, R19 ile çentiğe yeni bir çözüm getiriyor: Ekrana gömülü kamera

Akıllı telefon üreticisi Oppo'nun R15 modeli geçtiğimiz mart ayında çentikli bir ekranla piyasaya sürülmüştü. İki ay önce R15'in ardılı olan R17 ise su damlası formunda minimalist bir çentiğe sahipti. Görünen o ki Oppo, gittikçe küçülen çentik tasarımına yeni bir boyut getirmeye hazırlanıyor.

Cep telefonu sızıntıları konusunda oldukça iyi bir sicile sahip olan Ice universe (@UniverseIce) twitter hesabı, Oppo'nun yaklaşan akıllı telefonu R19'la ilgili bir görsel paylaştı. Muhtemel R19 tasarımını gösteren bu görseldeki en ilginç nokta ise cihazın çentik yerine ekrana gömülü bir ön kameraya sahip olması.

Oppo çentik modasını bitirebilir mi?

Yayınlanan R19 görselinde cihazın çene kısmını saymazsak, son derece ince çerçevelerle oldukça şık göründüğünü söylemek yanlış olmaz. Çentiğin ortadan kaldırılması ile de selfie kamerasının, en azından çentik kadar rahatsız edici durmaması ve daha geniş bir ekran sunması dikkat çekiyor. Ekrana gömülü ön kameranın yanı sıra, cihazda ekrana gömülü parmak izi tarayıcının olduğu da bir başka önemli detay.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1049859086177599488

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Telefonun arka tasarımı ise Oppo R17 ile neredeyse aynı diyebiliriz.yapımında cam kullanılmış gibi görünüyor. Yeşil ve mavi renk tonlarıyla tasarlanmışgörünümlü arka paneldeve hemen altında ise Oppo logosu konumlandırıldığı görülüyor. Posterde yer alanibaresi ise R19'unpiyasaya sürülebileceğine işaret ediyor. Tahmini teknik özellikleri iseekran,işlemci veolarak belirtiliyor.