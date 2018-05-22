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Xiaomi Mi 8 fiyatı ve varyantları sızdırıldı

31 Mayıs'ta tanıtılacak olan Xiaomi Mi 8'in fiyatı ve bazı özellikleri açığa çıktı. İki farklı model ile gelecek olan telefonun sunum görseli, bazı detayları gün yüzüne çıkardı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
15,3b
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42
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Xiaomi Mi 8 fiyatı ve varyantları sızdırıldı
31 Mayıs'ta tanıtılacak olan Xiaomi Mi 8'in fiyatı ve bazı özellikleri açığa çıktı. Weibo'da ortaya çıkan bir sunum görüntüsü Xiaomi Mi 8'in temel özelliklerini ve iki versiyonunun fiyatlandırılmasını ele verdi. 
6.01 inç çentikli OLED ekran ile geleceği görülen Xiaomi Mi 8, Snapdragon 845 platformu ve depolama kapasitesine göre değişiklik gösteren 6/8 GB kapasiteli RAM ile güçlendirilecek. Başlangıç modeli 64 GB depolama kapasitesine ve 6 GB RAM'a sahip olacak Mi 8'in 8 GB sistem belleğine sahip birkaç versiyonu daha olabilir. 3D yüz tanıma modülü ile donatılan Mi 8'de ekrana gömülü parmak izi tarayıcı da yer alacak. 
2x optik zoom desteğine sahip çift arka kamera kombinasyonu eşlik edecek olan Mi 8'de yapay zeka algoritmaları da kendine yer bulacak. Xiaomi Mi 8'in ortaya çıkan sunum görseline göre, 6 GB RAM + 64 GB depolama kapasitesine sahip modelin 439 dolar fiyat etiketine sahip olduğu görülürken, 8 GB RAM + 128 GB depolama kapasiteli model ise 502 dolara satın alınabilecek.

https://www.gizmochina.com/2018/05/22/xiaomi-mi-8-pricing-variants-appear-in-a-leaked-image/ Yorum Yaz
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burki_rock 1 yıl en beğenilen
Bu kurlar ile Xiaomi bile 3500 TL bandını görecek çok rahat...
Allah başta tüm ülkenin, sonra da teknoloji tutkunlarının yardımcısı olsun.
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buraoca2 1 yıl
Bu fiyata Hem Oled ekran, hem 3D Face Unlock Donanımı, hemde Ekrandan Parmak Izi okuma. 8. Yıla ve adlandirmaya yakışır özellikler olmuş. Arka Kamera da Mix 2s deki donanımla gelebilir diye düşünüyorum.
Bu fiyata Hem Oled ekran, hem 3D Face Unlock Donanımı, hemde Ekrandan Parmak Izi okuma. 8. Yıla ve adlandirmaya yakışır özellikler olmuş. Arka Kamera da Mix 2s ...
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2 Yanıt Yanıtla +30
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General. 1 yıl
Ulan işe bak, su dan ucuz telefon burada 3000tl olacak.
Eskiden istediğimiz telefonu alabiliyorduk, onun için heves vardı modelleri takip ederdik.
Güya ülke büyüyor biz fakir oğlu fakir olduk. Kendimi sürgünde yaşıyor gibi hissediyorum.
Ulan işe bak, su dan ucuz telefon burada 3000tl olacak.Eskiden istediğimiz telefonu alabiliyorduk, onun için heves vardı modelleri takip ederdik.Güy...
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Yanıtla +17
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1 Avatar
Deniz4000 1 yıl
Fiyat olarak 440 dolara çıkıcakmış xiaomi mi6 128 gb modelide bu fiyata çıktı şuan 2400TL bulmak mümkün mi8 de bu fiyat bandında çıkar umarım
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Guest-FAA9DFD80 1 yıl
Xiaomi ve Huawei çok uygun fiyat belirliyorlar. Meizu da geldi.
Ama millet marka takıntısından vazgeçemiyor. Dışarı çıktığımda ya İphone yada Samsung görüyorum.
Çok nadir Huawei gördüm. Meizu hiç görmedim.
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gurkanse 1 yıl
dolar elden gidiyeeaaahhhhh
euro elden gidiyeeeaahhhhh
oy verenler sağolsun ,
ehonomi çok iyi gidiyeeahhhhhhh
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fotifoti 1 yıl
Dolar olunca iş zor :) sabah başka akşam başka fiyat . Bari maaşı dolar verin, hatta tl yerine direk dolara geçelim. enflasyon da biter bak :p
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mutalvarol 1 yıl
canavar geliyor
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efe80 1 yıl
ben beğenmedim kare kare buzlanmış gibi görüntüsü var telin.nasıl kullanılacak böyle:(
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simaros 1 yıl Bloodin
Apple kullanmayı sevmiyorum. Şöyle üst seviye olsun s9 güzel alternatif olabilirdi ama hem pahalı hem kamerası eksik
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simaros 1 yıl
Nolur yani 5-5.5 arası çerçevesiz bir telefon görsek nolur yani
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Bloodin 1 yıl simaros
iPhone SE 2 geliyor sizin için ;)
Ayrıca şimdi hatırladım, LG Q6 da var ama giriş seviyesi bir cihaz o
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snoppy 1 yıl
Fakir kelimesi kadar başınıza taş düşsün. Teknoloji özürlüleri sizi.
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WaylandIZMIR 1 yıl lefransuva
O değilde yeni Samsung S10 ve iPhone 9 kaç bin liraya satılacak acaba. 7000 den başlar sanırım
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lefransuva 1 yıl WaylandIZMIR
bunlar ne zaman çıkar bilmiyorum ama çıktıkları zaman doların 5 in altında olacağını zannetmiyorum öyle olunca da kemiksiz 1000 dolar=5000 tl yapıyor vergiler vs eklendiğinde gerçekten de 7bin civarı gelmemesi mucize olur. + - 500 diyelim.
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