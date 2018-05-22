Xiaomi Mi 8 fiyatı ve varyantları sızdırıldı

31 Mayıs'ta tanıtılacak olan Xiaomi Mi 8'in fiyatı ve bazı özellikleri açığa çıktı. Weibo'da ortaya çıkan bir sunum görüntüsü Xiaomi Mi 8'in temel özelliklerini ve iki versiyonunun fiyatlandırılmasını ele verdi.

6.01 inç çentikli OLED ekran ile geleceği görülen Xiaomi Mi 8, Snapdragon 845 platformu ve depolama kapasitesine göre değişiklik gösteren 6/8 GB kapasiteli RAM ile güçlendirilecek. Başlangıç modeli 64 GB depolama kapasitesine ve 6 GB RAM'a sahip olacak Mi 8'in 8 GB sistem belleğine sahip birkaç versiyonu daha olabilir. 3D yüz tanıma modülü ile donatılan Mi 8'de ekrana gömülü parmak izi tarayıcı da yer alacak.

2x optik zoom desteğine sahip çift arka kamera kombinasyonu eşlik edecek olan Mi 8'de yapay zeka algoritmaları da kendine yer bulacak. Xiaomi Mi 8'in ortaya çıkan sunum görseline göre, 6 GB RAM + 64 GB depolama kapasitesine sahip modelin 439 dolar fiyat etiketine sahip olduğu görülürken, 8 GB RAM + 128 GB depolama kapasiteli model ise 502 dolara satın alınabilecek.

https://www.gizmochina.com/2018/05/22/xiaomi-mi-8-pricing-variants-appear-in-a-leaked-image/