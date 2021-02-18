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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy A72'nin 5G versiyonu olmayabilir

    Önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen Samsung Galaxy A72'nin 4G ve 5G bağlantısını destekleyen iki farklı versiyon olarak geleceği söyleniyordu. Ancak görünüşe bakılırsa durum böyle olmayacak.
    18 Şubat 2021, 12:00 (16 sa.)
    1,6b
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    2
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    1

    Samsung Galaxy A72'nin 5G versiyonu olmayabilir
    Tam Boyutta Gör

    Bildiğiniz üzere Samsung Galaxy A72'nin görselleri ve detaylı teknik özellikleri geçtiğimiz günlerde internete sızdırılmıştı. Akıllı telefonun iki versiyon olarak piyasaya sürüleceği sanılıyordu ancak durum farklı görünüyor. Alman duyumcu Max Jambor'a göre cihazın 5G özellikli modeli olmayacak. Sadece 4G LTE desteğiyle gelecek.

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    Bu biraz ilginç, zira daha düşük Galaxy A52'nin 5G bağlantısı sunacağı biliniyor. Şirket, akıllı telefonun fiyat etiketini şişirmemek için böyle bir karar almış olabilir. Hatırlarsanız Galaxy A72'nin Avrupa'da 449 euro fiyatla satışa sunulacağı bildirilmişti.

    Teknik özellikleri

    Cihaz IP67 korumalı plastik kasa, 2400 × 1080 piksel çözünürlük ve 90 Hz tazeleme oranına sahip 6.7 inç Süper AMOLED ekran ve ekran altı parmak izi tarayıcısı ile karşımıza çıkacak. Ayrıca Qualcomm Snapdragon 720G işlemci ve 6/8 GB RAM ile güçlendirilecek.

    Akıllı telefonun diğer muhtemel özellileri arasında 64 + 12 + 8 + 2 megapiksel sensör içeren dörtlü arka kamera sistemi ve 5.000 mAh pil yer alıyor. Samsung Galaxy A72, bu ayın sonu veya önümüzdeki ayın başında Galaxy A52 ile birlikte tanıtılacak.



    https://twitter.com/MaxJmb/status/1360551591363887104 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Jeolog.

    c

    13 saat önce
    A
    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    dugers (syt dgr) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu telefonun aynısı xiaomi redmi note 9s/pro serisi oda 200-230 dolar civarlarında bulunuyor.
    Sadece adamakıllı amoled ekran farkı var başka bir özellik fazlası da yok.
    Samsunga 450 euro yaklaşık 500 dolar desek. Nedir la bu samsung sen hayırdır !?!? Bir amoled ekranın 270 dolar mı?
    Her ne kadar millet kötülese de Xiaomi, Realme gibi firmalar olmasa iyi yolunuyorduk.
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    Windows10 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    5g versiyonu var.
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