Samsung Galaxy A72'nin 5G versiyonu olmayabilir

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Bildiğiniz üzere Samsung Galaxy A72'nin görselleri ve detaylı teknik özellikleri geçtiğimiz günlerde internete sızdırılmıştı. Akıllı telefonun iki versiyon olarak piyasaya sürüleceği sanılıyordu ancak durum farklı görünüyor. Alman duyumcu Max Jambor'a göre cihazın 5G özellikli modeli olmayacak. Sadece 4G LTE desteğiyle gelecek.

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Bu biraz ilginç, zira daha düşük Galaxy A52'nin 5G bağlantısı sunacağı biliniyor. Şirket, akıllı telefonun fiyat etiketini şişirmemek için böyle bir karar almış olabilir. Hatırlarsanız Galaxy A72'nin Avrupa'da 449 euro fiyatla satışa sunulacağı bildirilmişti.

Teknik özellikleri

Cihaz IP67 korumalı plastik kasa, 2400 × 1080 piksel çözünürlük ve 90 Hz tazeleme oranına sahip 6.7 inç Süper AMOLED ekran ve ekran altı parmak izi tarayıcısı ile karşımıza çıkacak. Ayrıca Qualcomm Snapdragon 720G işlemci ve 6/8 GB RAM ile güçlendirilecek.

Akıllı telefonun diğer muhtemel özellileri arasında 64 + 12 + 8 + 2 megapiksel sensör içeren dörtlü arka kamera sistemi ve 5.000 mAh pil yer alıyor. Samsung Galaxy A72, bu ayın sonu veya önümüzdeki ayın başında Galaxy A52 ile birlikte tanıtılacak.

https://twitter.com/MaxJmb/status/1360551591363887104

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