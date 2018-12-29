Xiaomi Mi 9 ve Mi Mix 4 ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı

Çinli mobil teknoloji üreticisi Xiaomi, 2019 yılında iki yeni amiral gemisi cihazı Mi 9 ve Mi Mix 4 ile karşımıza çıkacak. Mi 8 ve Mi Mix 3, 2018'de akıllı telefon dünyasının gündemini en çok meşgul eden cihazlar arasında yer alıyorlardı. Bu bakımdan halefleri Mi 9 ve Mi Mix 4 için de beklentiler bir hayli yüksek.

Son günlerde her iki cihaz hakkında da pek çok söylenti, iddia ve sızıntı mevcut. Bunlardan biri de GF Securities Hong Kong'dan geldi. Şirketin yayınladığı bir rapor Mi 9 ve Mi Mix 4 hakkında bazı detayları gün yüzüne çıkartıyor.

Yayınlanan rapora göre Xiaomi'nin 3 arka kamera sensörüne sahip ilk cihazı Mi 9 olacak. Hatırlarsanız Mi 8 ailesi bir hayli kalabalıktı ve cihazın farklı tasarımlara, farklı donanımlara sahip pek çok varyantı vardı. Mi 9'un da bu konuda selefi Mi 8'in ardından ilerlemesi durumunda varyantlarından yalnızca bir tanesinin veya bir kısmının 3 arka kamera sensörüne sahip olması gibi bir ihtimal söz konusu olabilir. Yani şu an için tamamen emin olabildiğimiz tek şey serinin en gelişmiş varyantı olan Mi 9 Pro'nun 3 arka kamera sensörüne sahip olacağı.

Xiaomi'nin 2019'da piyasaya süreceği diğer amiral gemisi Mi Mix 4'ün de 3 arka kamera sensörüne sahip olacağı iddia ediliyor. 3 arka kamera sensörünün yanı sıra Mi Mix 4'ün katlanabilir bir ekrana sahip olacağı iddiaları da gündemi bir hayli meşgul ediyor ancak bunlar henüz altı çok da doldurulabilir iddialar değiller.

Ancak doğru olma ihtimallari de oldukça yüksek zira Mi Mix serisi Xiaomi'nin en yenilikçi teknolojileri kullandığı, tabiri caizse en deneysel davrandığı seri. Bu bakımdan kullanıcılara bu tarz bir sürpriz yapması çok da şaşırtıcı olmaz.

https://www.gizmochina.com/2018/12/29/triple-rear-cameras-and-snapdragon-855-listed-as-features-of-the-mi-9-and-mi-mix-4/

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Yayınlanan raporda ortaya çıkan başka bir detay ise her iki cihazın dayonga setinden güç alacağı.