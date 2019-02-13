Xiaomi, yeni amiral gemisi modeli Mi 9’u 20 Şubat tarihinde tanıtacak

Samsung ile aynı gün
25 Şubat tarihinde başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi’ne birçok akıllı telefon üreticisi katılıyor. Ancak Samsung 20 Şubat tarihinde kendi etkinliğini düzenleyeceğini açıklamıştı. Samsung bu etkinlikte Galaxy S10 serisini tanıtılacak. Xiaomi de Samsung ile aynı gün yeni amiral gemisini tanıtacağını açıklamış oldu.Ayrıca Bkz. "Google yonga seti geliştirme çalışmalarına hız verdi"
Xiaomi Mi 9 modelinin Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alması bekleniyor. Ortaya çıkan Geekbench testinde tek çekirdekte 3158 çoklu çekirdekte ise 11174 puan almayı başarmıştı. Android 9 Pie üzerinde MIUI 10 arayüzü ile gelecek cihazın 27W hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor. Firma yetkililerin belirttiğine göre bugüne kadarki en şık Xiaomi telefonu olacak.
Kısacası Xiaomi Mi 9 modelini resmi olarak görmemize yalnızca bir hafta kaldı. Daha öncesinde görüntüleri ortaya çıkan katlanabilir telefonu da bu etkinlikte görme ihtimalimiz var. Ancak şu an için kesin bir şey söylemek mümkün değil.
https://www.gizmochina.com/2019/02/13/xiaomi-mi-9-launch-feb-20/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
gm 9 pro 1500 altında
Ee bu paraya lg v35 , g7 veya samsung s9 note 9 alınabiliyor.
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samsung, xiaomi ve