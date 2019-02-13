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Xiaomi, yeni amiral gemisi modeli Mi 9’u 20 Şubat tarihinde tanıtacak

Xiaomi’nin bu yıl piyasaya süreceği yeni amiral gemisi hakkında meraklı bekleyiş devam ediyor. Firma bugün paylaştığı bir posterle Mi 9 modelinin 20 Şubat tarihinde tanıtılacağını açıkladı.
3 ay
9,5b
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19
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi, yeni amiral gemisi modeli Mi 9’u 20 Şubat tarihinde tanıtacak
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Bu yılın en çok beklenen modellerinden biri hiç şüphesiz Xiaomi Mi 9. Firmanın yeni amiral gemisi hakkında bazı sızıntıları sizlere aktarmıştık. Bugün ise Xiaomi Mi 9’un tanıtılacağı tarih resmi olarak açıklandı. Firma, 20 Şubat tarihinde düzenleyeceği etkinlik ile yeni modelini tanıtacak.

Samsung ile aynı gün

25 Şubat tarihinde başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi’ne birçok akıllı telefon üreticisi katılıyor. Ancak Samsung 20 Şubat tarihinde kendi etkinliğini düzenleyeceğini açıklamıştı. Samsung bu etkinlikte Galaxy S10 serisini tanıtılacak. Xiaomi de Samsung ile aynı gün yeni amiral gemisini tanıtacağını açıklamış oldu.

Ayrıca Bkz. "Google yonga seti geliştirme çalışmalarına hız verdi"

Xiaomi Mi 9 modelinin Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alması bekleniyor. Ortaya çıkan Geekbench testinde tek çekirdekte 3158 çoklu çekirdekte ise 11174 puan almayı başarmıştı. Android 9 Pie üzerinde MIUI 10 arayüzü ile gelecek cihazın 27W hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor. Firma yetkililerin belirttiğine göre bugüne kadarki en şık Xiaomi telefonu olacak.

Xiaomi, yeni amiral gemisi modeli Mi 9’u 20 Şubat tarihinde tanıtacak
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Kısacası Xiaomi Mi 9 modelini resmi olarak görmemize yalnızca bir hafta kaldı. Daha öncesinde görüntüleri ortaya çıkan katlanabilir telefonu da bu etkinlikte görme ihtimalimiz var. Ancak şu an için kesin bir şey söylemek mümkün değil.


https://www.gizmochina.com/2019/02/13/xiaomi-mi-9-launch-feb-20/ Yorum Yaz
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al-ozaria 3 ay en beğenilen
Xiaomi Türkiye distribütörü pek değerli(!) Evofone sayesinde artık Xiaomi'den iphone'a denk fiyatlar bekliyoruz. Alan olursa... Artık buradan F/P cihaz gelse gelse Redmi'den gelir.
Xiaomi Türkiye distribütörü pek değerli(!) Evofone sayesinde artık Xiaomi'den iphone'a denk fiyatlar bekliyoruz. Alan olursa... Artık buradan F/P cihaz gelse ge...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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theJuDGe_41 3 ay
Yalnızca 1 senede insanlar Xiaomi'den soğudu. Aynı haberi geçen sene mi 8 için yazdığımızda sayfalarca yorum geliyordu. Şimdi insanların mi 9'dan bir beklentisi yok. İnsanlar da haklı. 4 bin 850 liraya Galaxy Note 9, 6 bin liraya iPhone Xr varken niye 5 bin 500 lira verip Mi 9 alsınlar
Yalnızca 1 senede insanlar Xiaomi'den soğudu. Aynı haberi geçen sene mi 8 için yazdığımızda sayfalarca yorum geliyordu. Şimdi insanların mi 9'dan bir beklentisi...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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BekirTemel 3 ay
16 gb ram bekliyorum
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Xiaomiseverim 3 ay
Fiyatı yine leş gibi olur bu distribütörle ama şıklık konusunda ne farkı var diğer xiaomi modellerinden ya da bu dönemki diğer telefonlardan anlamadım hepsi birbirinin kopyası. Şık bulduğum telefonlar note9, mi mix 3, p20 pro nun ve mate 20 nin porche versiyonu. Android telefonların tamamı iphone x kasasını çakıp çakıp kullanıyo.
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arekamint 3 ay
Eskiden fiyat performans ürünüydü. Şimdi malum sebeplerden dolayı belki fiyatları arttı lakin Xiaomi'nin vadideki mağazası önünden geçtim geçen gün kalabalıktan içeri giremedim.Talep bir hayli fazla.
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assasin34 3 ay
10 milyar veriyor 100 milyar kazanıyor.
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DH Misafiri 3 ay
xiaomi mi5s ve mi a2 olarak iki model aldım ikisinide çok hevesle almıştım fakat ikiside problemli çıktı evo zaten allahlık muhatap yok led yanması olan telefona kullanıcı hatası diye 450tl para istedi ayrıca firma fiyatları inanılmaz şişirdi artık pekte f/p olayı kalmadı 3000tl ye mi8 almaktansa 3800 verip note 8 alırım kafam rahat eder kendi şahsi kanaatim...
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Fenomenon 3 ay
yahu xiaomi'den soğuduk diyorsunuz da 32gb iphone 6s'in fiyatı 3bin lira. 6s artık ölmek üzere bir cihaz. 128gb mi8'in fiyatı da 3 bin lira. mi 8lite fiyatı 1700 lira. xiaomi hala f/p olarak mükemmel.
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uykuadam 3 ay
vestel z20 1400 liraya geliyor
gm 9 pro 1500 altında
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Ege Fakirullahoğlu 3 ay
Bence artık çentikli tasarım kullanılmamalı.Amiral telefon olucaksa
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FRAPS_TR 3 ay
Bu xioami markası eskiden fiyat performanstı millet alıyordu. Şimdi 3500 4000 liradan telefon satıyorlar.
Ee bu paraya lg v35 , g7 veya samsung s9 note 9 alınabiliyor.
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cliperinesk 3 ay
Valla xioamiyi seven biri olarak yazıyım samsungun tasarımı daha iyi daha şekil mi8 le kıyaslarsam
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