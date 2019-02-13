Xiaomi, yeni amiral gemisi modeli Mi 9’u 20 Şubat tarihinde tanıtacak

Bu yılın en çok beklenen modellerinden biri hiç şüphesiz Xiaomi Mi 9. Firmanın yeni amiral gemisi hakkında bazı sızıntıları sizlere aktarmıştık. Bugün ise Xiaomi Mi 9’un tanıtılacağı tarih resmi olarak açıklandı. Firma, 20 Şubat tarihinde düzenleyeceği etkinlik ile yeni modelini tanıtacak.

Samsung ile aynı gün

25 Şubat tarihinde başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi’ne birçok akıllı telefon üreticisi katılıyor. Ancak Samsung 20 Şubat tarihinde kendi etkinliğini düzenleyeceğini açıklamıştı. Samsung bu etkinlikte Galaxy S10 serisini tanıtılacak. Xiaomi de Samsung ile aynı gün yeni amiral gemisini tanıtacağını açıklamış oldu.

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Xiaomi Mi 9 modelinin Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alması bekleniyor. Ortaya çıkan Geekbench testinde tek çekirdekte 3158 çoklu çekirdekte ise 11174 puan almayı başarmıştı. Android 9 Pie üzerinde MIUI 10 arayüzü ile gelecek cihazın 27W hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor. Firma yetkililerin belirttiğine göre bugüne kadarki en şık Xiaomi telefonu olacak.

Kısacası Xiaomi Mi 9 modelini resmi olarak görmemize yalnızca bir hafta kaldı. Daha öncesinde görüntüleri ortaya çıkan katlanabilir telefonu da bu etkinlikte görme ihtimalimiz var. Ancak şu an için kesin bir şey söylemek mümkün değil.

https://www.gizmochina.com/2019/02/13/xiaomi-mi-9-launch-feb-20/