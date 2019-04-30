Xiaomi Mi 9’u özel kılan detaylar

Xiaomi Mi9 hiç şüphesiz içinde bulunduğumuz yılın en önemli akıllı telefonlarından biri. Ülkemizde de boy göstermeye başlayan amiral gemisi model günümüzün önemli teknolojilerine sahip. Buna bir de önceki modellere kıyasla kamera, ekran gibi noktalarda görülen büyük gelişmeler eklenince Xiaomi Mi9’un dikkatleri üzerine çekmeyi başardığını söyleyebiliriz. Bu yazımızda sizler için Mi9’u özel kılan detayları derledik. hiç şüphesiz içinde bulunduğumuz yılın en önemli akıllı telefonlarından biri. Ülkemizde de boy göstermeye başlayan amiral gemisi model günümüzün önemli teknolojilerine sahip. Buna bir de önceki modellere kıyasla kamera, ekran gibi noktalarda görülen büyük gelişmeler eklenince Xiaomi Mi9’un dikkatleri üzerine çekmeyi başardığını söyleyebiliriz. Bu yazımızda sizler için Mi9’u özel kılan detayları derledik.

Ekrandan parmak izi sensörü ve ince çerçeveler

Ülkemizde de boy göstermeye başlayan Xiaomi Mi9 modelleri, 6.4 inç boyutunda Samsung üretimi AMOLED ekran ile geliyor. Full HD+ çözünürlüğünde ve NTSC renk paletinin yüzde 103.8’ini karşılayan ekrana su damlası çentik tasarımı hakim. Kullanıcıların, çentik tasarımlarında en çok hoşuna gitmeyen şey alt tarafta bulunan çerçeve. Çene çerçevesi olarak isimlendirilen bu kısım çoğu telefonda oldukça kalın tutuluyor. Xiaomi Mi9 ise önceki modele kıyasla yüzde 40 daha ince çene çerçeveye sahip. Bu da cihazın yüzde 90.7 ekran gövde oranıyla kendini ayırdığı ilk noktalardan biri. İkincisi ise günümüzün en önemli teknolojilerinden olan ekrandan parmak izi sensörü. Cihaz tanıtıldığından bu yana gelen güncellemeler ile çok daha iyi performans sergileyen ekrandan parmak izi sensörü kullanıcıların en çok aradığı özelliklerden biri konumunda.

Kamerada büyük değişim

Xiaomi’nin bugüne kadarki amiral gemileri kamera kısmında hep birtakım şeyleri eksik bırakıyordu. Mi9’da ise kamera paketi gerçekten iddialı. Üçlü arka kamerayla gelen cihazın ana sensörü 48 MP çözünürlüğünde. Bu senenin amiral gemi modellerinde sıkça gördüğümüz Sony IMX586 sensörüne, 16 MP 117 derece geniş açı ve 12 MP 2x optik yakınlaştırma yardımcı kameraları eşlik ediyor. Safir cam ile korunan tüm bu paketin DxOMark’dan aldığı 107 puan da firmanın değişimlerini özetler nitelikte. Son olarak 20 MP ön kamera ile geldiğini belirtelim.

Peki fiyat?

Benzeri özel ayrıntıları ve önemli değişimleri bol bol sıralamak mümkün (20W kablosuz şarj, çift GPS frekansı vs.). Barındırdığı Snapdragon 855 yonga seti ile performans noktasında da zirveye oynayan cihazın neredeyse eksiği olmamasına karşın bu tarz özel detayları ile fazlası bile mevcut. Ancak her zaman uygun fiyatıyla gönüllere taht kuran Xiaomi'nin en azından ülkemiz için bu sefer eskisi kadar uygun fiyatlı olmadığı ortada. 4999 TL'lik Xiaomi Mi9 fiyatı haberimizde bahsettiğimiz tüm özel detaylarına rağmen Xiaomi severleri etkiliyor.