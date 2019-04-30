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Xiaomi Mi 9’u özel kılan detaylar

Xiaomi’nin amiral gemisi Mi 9 daha önceki modellere kıyasla büyük değişimlere ve günümüzün önemli teknolojilerine ev sahipliği yapıyor. Bu yazımızda Mi 9’u özel kılan detayları derledik.
2 hf.
22,6b
1
36
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi Mi 9’u özel kılan detaylar
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Xiaomi Mi9 hiç şüphesiz içinde bulunduğumuz yılın en önemli akıllı telefonlarından biri. Ülkemizde de boy göstermeye başlayan amiral gemisi model günümüzün önemli teknolojilerine sahip. Buna bir de önceki modellere kıyasla kamera, ekran gibi noktalarda görülen büyük gelişmeler eklenince Xiaomi Mi9’un dikkatleri üzerine çekmeyi başardığını söyleyebiliriz. Bu yazımızda sizler için Mi9’u özel kılan detayları derledik.

Ekrandan parmak izi sensörü ve ince çerçeveler

Ülkemizde de boy göstermeye başlayan Xiaomi Mi9 modelleri, 6.4 inç boyutunda Samsung üretimi AMOLED ekran ile geliyor. Full HD+ çözünürlüğünde ve NTSC renk paletinin yüzde 103.8’ini karşılayan ekrana su damlası çentik tasarımı hakim. Kullanıcıların, çentik tasarımlarında en çok hoşuna gitmeyen şey alt tarafta bulunan çerçeve. Çene çerçevesi olarak isimlendirilen bu kısım çoğu telefonda oldukça kalın tutuluyor. Xiaomi Mi9 ise önceki modele kıyasla yüzde 40 daha ince çene çerçeveye sahip. Bu da cihazın yüzde 90.7 ekran gövde oranıyla kendini ayırdığı ilk noktalardan biri. İkincisi ise günümüzün en önemli teknolojilerinden olan ekrandan parmak izi sensörü. Cihaz tanıtıldığından bu yana gelen güncellemeler ile çok daha iyi performans sergileyen ekrandan parmak izi sensörü kullanıcıların en çok aradığı özelliklerden biri konumunda.

Xiaomi Mi 9’u özel kılan detaylar
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Kamerada büyük değişim

Xiaomi’nin bugüne kadarki amiral gemileri kamera kısmında hep birtakım şeyleri eksik bırakıyordu. Mi9’da ise kamera paketi gerçekten iddialı. Üçlü arka kamerayla gelen cihazın ana sensörü 48 MP çözünürlüğünde. Bu senenin amiral gemi modellerinde sıkça gördüğümüz Sony IMX586 sensörüne, 16 MP 117 derece geniş açı ve 12 MP 2x optik yakınlaştırma yardımcı kameraları eşlik ediyor. Safir cam ile korunan tüm bu paketin DxOMark’dan aldığı 107 puan da firmanın değişimlerini özetler nitelikte. Son olarak 20 MP ön kamera ile geldiğini belirtelim.

Xiaomi Mi 9’u özel kılan detaylar
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Peki fiyat?

Benzeri özel ayrıntıları ve önemli değişimleri bol bol sıralamak mümkün (20W kablosuz şarj, çift GPS frekansı vs.). Barındırdığı Snapdragon 855 yonga seti ile performans noktasında da zirveye oynayan cihazın neredeyse eksiği olmamasına karşın bu tarz özel detayları ile fazlası bile mevcut. Ancak her zaman uygun fiyatıyla gönüllere taht kuran Xiaomi'nin en azından ülkemiz için bu sefer eskisi kadar uygun fiyatlı olmadığı ortada. 4999 TL'lik Xiaomi Mi9 fiyatı haberimizde bahsettiğimiz tüm özel detaylarına rağmen Xiaomi severleri etkiliyor.


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mkyb 2 hf. en beğenilen
5.000 lira etmez. Ederi 3.500 lira maksimum. Geçen senede aynı muhabbet Mi 8 çıktığında olmuştu. Satamayınca zamanla fiyatı düşürdüler.
5.000 liraya Mi 9 alacağıma 400 lira daha ekler 5.400 liraya babalar gibi Samsung TR garantili Galaxy S10 alırım. Sonuçta Samsung. Yarın öbür gün cihazdan sıkılsam satışa koysam elimi öpene satarım. Xiaomi'lerin ikinci eli bile yok. Zira alacak adam bakıyor kaçağı yarı fiyatına sonra sana gelip çemkiriyor sen pahalıya satıyorsun diye.
İmza: Bir Xiaomi kullanıcısı.
5.000 lira etmez. Ederi 3.500 lira maksimum. Geçen senede aynı muhabbet Mi 8 çıktığında olmuştu. Satamayınca zamanla fiyatı düşürdüler.5.000 liraya Mi 9 a...
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1 Yanıt Yanıtla +51
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-1- 2 hf. yeni yorumcu
xiaomi'yi tek özel kılan şey 3500 liralık malı 5000 liraya satması.
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polat333 2 hf.
Bu reklam yapıldığına göre Satışlar kötü herhalde. :)
Türkler nede olsa yolunmaya müsait insanlar, sanırım üreticilerde bizler için "ne fiyata koyarsak koyalım alırlar" algısı oluşmuş.
Aslına bir bakıma haklılar, 5500 tl ye s10+ , 7000 tl ye p30 , 5000 TL ye Mi9, vs vs bu ülke ekonomisinde, bu işsizlik ile boğuşan ortamda peynir ekmek gibi satın alan dünyada hangi toplum var, resmen teknoloji ile hava atmaya aç insanlarız, ve adamlarda haklı olarak yolunacak kaz olarak bizi görüyor, ülkemizin kdv vs politikası zaten ortada, eee millet keriz yolmayan ise keriz oğlu keriz.
Bu reklam yapıldığına göreSatışlar kötüherhalde. :)Türkler nede olsa yolunmaya müsait insanlar, sanırım üreticilerde bizler için "ne fiyata koyars...
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Yanıtla +28
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DH Misafiri 2 hf.
Mi 9 dan yazıyorum.
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Lithaunans 2 hf.
Xiaomi balonu hızlı patladı. Bu çinli firmada ilk kez yazılımda bu kadar çapsızlık gördüm gerek ses kalitesi, kameradaki o ölü gibi çeken solukluk, sd625 asrı, garip reklamlar, çirkin uygulama menüsü, birbirinin aynısı telefonlar ve hepsi giriş seviye ve telefonun içinde o dandik miui ve 3/5 basit uygulama hariç hiç bir şey xiaomi'ye ait değil. Sanatsal beceri adamlarda sıfır kendilerini geliştiremediler böyle olunca sadece fiyat ile özellikle kaçak iş yapar oldular zaten bizim millet gibi fakir toplumların aradığı şey bu olduğu için iş yaptı biraz bu fiyatlar ile burda iş yapamaz burda ve bir kaç ülkede bu şekilde tıkanma yaşamaya devam ederse kabuğuna çekilip yanlızca çinde satış yapan bir firma olarak kalacaktır. Yaptıkları tek düzgün şey diğer firmaları işlemci ve donanım konusunda yola getirmek ve yazılım konusunda adımlar atmalarını sağlamak oldu, htc ve sony gibi zaten batacak olan firmalar için hızlandırıcı etkileri oldu. Tarihe moğol istilası olarak geçerler :D her tarafı salladılar ama kalıcı olamadılar.
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Amanita_muscaria 2 hf.
Mi 9 mi 8den daha az özelliğe sahip ois yok kızılötesi yüz tanıma yok nasıl mi 9 adını vermişler anlamsız
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birolhan1 2 hf.
Kusura bakmasın daha yeni telefon aldım. 2000 tlye redmi note 7 sini alacağıma gittim lg v30 aldım 2350 ye geldi. Bunu almasaydım ne alırdım A50 alırdım. Yazılım yönünden de beni kaybettiler mi5 kullanıcısı olarak.
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KoşanBalık 2 hf.
Söylüyorum;
Dünyada ucuz Türkiye'de pahalı olması
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tego 2 hf.
Haklisiniz hocam kur arti yeni otv ile birlikle dahada pahali bir hal aldi
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haktan24 2 hf.
Çok güzel bir telefon ancak herkesin ortak görüşürüz fiyatı gerçekten çok çok pahalı mi8 3000 3500 bandinda satıldığını bilirim evet dolar kur dan fark eder ama 5000 bin TL de etmez kusura bakmayın satışlar belliki kötü illaki ilerleyen zamanlarda fiyatı düşecektir örnek GM 9 gibi kaç paradan satışa çıktı şimdiki fiyatı 1500 1600 arası gidiyor satın alinmasin bak nasıl düşüyor fiyatı paşa paşa
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brokengineer 2 hf.
P30 5700tl den, p30 pro 7000tlden 1200tllik saatle gelirken xiaomi sd855li diye alınmaz. Kamerasından dolayı da alınmaz. Yurtdışında 450dolara sattığı ürünü tr de 5000tlye satma politikasıyla hiç alınmaz.
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chatlax67 2 hf.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bu haberleri yazan arkadaşlar hangi dili kullanıyor. Sürekli böyle yazacam diyorum. Bugüne nasipmiş
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ONIONBUD 2 hf. chatlax67
Google translate editlemeyen editörler iş bulabiliyorlar.Copy paste uzmanları ..
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darkest earth 2 hf.
Xiaomi bitirdi kendini Türkiye'de. Gerçi Xiaomi dünyada kendini bitirdi son bir iki senede. Çöküş yakındır.

imza: eski bir xiaomi fanı. hala 4-5 ürünü var evimde..
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foreveriphone 2 hf.
Xiaomi saçmalamaya başladı.Asla bir Samsung kalitesinde telefon üretmiyor hep birşeyler eksik cihazlarında.s10 ile mi 9 cpu paketi dışında mukayese bile edilmez.Orada da atla deve kadar fark yok.S10e dahi daha kaliteli mi9'dan.iPhone'u karıştırmıyorum 10k fiyatı sebebiyle.Onu seven adam 15k olsa da alıyor zaten.
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