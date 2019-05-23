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Xiaomi Mi 9T sertifikalandı: Mi 9’un Pro versiyonu geliyor

Xiaomi'nin geçen yıl izlediği amiral gemisi çeşitlendirme yolu görünüşe göre bu yıl da aynı şekilde karşımıza çıkacak. Mi 9 SE tanıtımının ardından sertifikalanan yeni model Mi 9 Pro olabilir.
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Amiral gemisi hattına geldiğinde çok sayıda alternatif sunmayı seven şirketlerden biri olan Xiaomi, aynı yola tekrar girdi. Geçen yıl Mi 8 amiral gemisnin yanına Mi 8 SE, Mi 8 Pro gibi modelleri çıkaran firma, bu yıl da aynı şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye fiyatı ortaya çıkan Mi 9 SE’nin ardından şimdi de Mi 9 Pro olması muhtemel Mi 9T sertifikalandı.
Tayland, Tayvan, Singapur ve Rusya’da sertifikalarını tamamlayan Mi 9T, açıkça anlaşılacağı üzere küresel ölçekte sunulacak bir model olacak. Şimdiki söylentilere göre Mi 9 amiral gemisinin kilit özelliklerini koruyacak cihaz, Qualcomm Snapdragon 855 çipseti, 48MP ana kamera, 12GB RAM, 256GB depolama ile gelecek. Mi 9’dan farklı olarak Mi 9T’nin batarya kapasitesinin de artması bekleniyor.
Henüz fiyatı belli olmayan Mi 9T, özelliklerin artışıyla birlikte tabii ki Mi 9’a kıyasla daha pahalı olacaktır.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_9t_certified_likely_pro_version_of_mi_9-news-37161.php Yorum Yaz
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interwap 2 hf.
İsimlendirmede OnePlus'a benzedi.
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